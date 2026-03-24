English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதி? வெளியானது அறிவிப்பு!

திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில் தற்போது அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:48 PM IST
  • திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள்.
  • 8 தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
  • அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.

Trending Photos

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பரபரப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், வேட்பாளர் பட்டியலை ஒவ்வொரு கட்சிகளும் இறுதி செய்தி வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் தல ஐந்து இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மற்ற கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் என்ற கேள்விகளும் இருந்து வந்தது. இந்த கூட்டணியில் புதிதாக இணையுள்ள தேமுதிக 10 இடங்களில் போட்டியிடும் என்ற தகவல்கள் வெளியானது. இதனை தொடர்ந்து ஏற்கனவே கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எங்களுக்கு இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தது. இதன் காரணமாக இந்த பேச்சுவார்த்தை நீண்ட நாட்களாக நடைபெற்றது. இந்நிலையில் தற்போது இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக முடிந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள் 

திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு எட்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியான அறிக்கையில், "நடைபெற உள்ள 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில், திராவிட முன்னேற்ற கழகத் தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அவர்களும் -தலைவர் திரு.தொல்.திருமாவளவன் அவர்களும் இன்று (24-3-2026) தொகுதி உடன்பாடுகள் குறித்து கலந்து பேசியதில், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதெனவும் அவற்றில் 6 தனி தொகுதிகளிலும் 2 பொது தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதென முடிவு செய்யப்பட்டது." என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரியில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தனித்துப் போட்டி

தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தை கட்சி புதுச்சேரியில் தனித்து போட்டியிட உள்ளது. இது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தை வெளியிட்ட அறிக்கையில், "புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கடந்த பல ஆண்டுகளாக அங்கம் வகித்து சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களை சந்தித்து வருகிறது. 2001 ஆம் ஆண்டு இரண்டு தொகுதிகளில் திமுக தலைமையிலான -கூட்டணியில் போட்டியிட்டோம். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் உழவர்கரை பொதுத் தொகுதியை மட்டுமே காங்கிரஸ் ஒதுக்கியது. கூட்டணிக்கு நெருக்கடி வரக்கூடாது என்ற வகையில் அப்போது அதனை ஏற்றுக்கொண்டு போட்டியிட்டோம். ஆனால், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை. எனினும், சுமார் 6 ஆயிரம் வாக்குகளுக்கு மேலாக பெற்றோம்.

தற்போது நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 3 தொகுதிகளைக் கோரியிருந்தது. நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் வேட்புமனுத் தாக்கல் முடிந்த பிறகே காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் திமுகவுக்கும் இடையிலான தொகுதி எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டணியில் அதிக இடங்களில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சி மற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குத் தொகுதிகளை ஒதுக்க முன் வரவில்லை. திமுக தரப்பிலிருந்து ஒரு தொகுதியை விசிக'வுக்கு ஒதுக்க முன்வந்துள்ளது. இருந்த போதிலும் வேடபு மனு தாக்கல் முடிந்த பிறகும் கூட அது எந்தத் தொகுதி என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. 

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, சிபிஐ வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ள தொகுதிகள் அனைத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சியும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது. விசிக'வுக்கு இதுவரை எந்தத் தொகுதி என்பதே தெரியாத நிலையில் எமது கட்சி நிர்வாகிகள் தேவையற்ற மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். எனவே, விசிக சார்பில் தற்போது வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ள ஊசுடு, நெட்டப்பாக்கம் மற்றும் உழவர்கரை ஆகிய மூன்று தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளோம். நாங்கள் போட்டியிடாத மற்ற தொகுதிகளில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும் புதுச்சேரியில் திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடைசி நேரத்தில் இணையலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
viduthalai siruthai katchiThirumavalavanDMKMK StalinTN Assembly Election

Trending News