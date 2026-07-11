/வியட்நாம் படகு விபத்து: 10 தமிழர்கள் பலி; பெயர்கள் வெளியீடு - முதல்வர் விஜய் இரங்கல்

Vietnam Boat Accident : வியட்நாம் நாட்டில் பு குவாக் தீவுக்கு அருகே இந்தியர்கள் பயணித்த சுற்றுலா படகு விபத்தில் சிக்கியதில் தமிழர்கள் 10 பேர், கேரளாவைச் சேர்ந்த 2 பேர், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 3 பேர் என 15 பேர் உயிரிழந்தனர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழர்கள் 17 பேர் உள்பட மொத்தம் 32 சுற்றுலா பயணிகள் அந்த படகில் பயணித்துள்ளனர். கேரளா, ஆந்திரா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் அந்த படகில் பயணித்துள்ளனர். சுற்றுலா பயணிகள் தவிர்த்து படகின் 4 பணியாளர்களும் பயணித்துள்ளனர். உயிரிழந்த 15 பேரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஆவர்.
முருக பிரபு, செந்தில் குமார், ஸ்ரீதர், ஷேக் அப்துல்லா, பாலாஜி, வினய குமார், ரவி சங்கர், சந்தோஷ் குமார், பாபு, அழகுராஜன் ஆகிய 10 தமிழர்கள் வியட்நாம் சுற்றுலா படகு விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்கள்— Niranjan kumar (@niranjan2428) July 11, 2026
பெரும்பாலானவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது வருத்தமளிக்கக்கூடிய விஷயமாக வந்துள்ளது pic.twitter.com/jmVKlcDqRq
இந்நிலையில், வியட்நாம் நாட்டில் நிகழ்ந்த சுற்றுலா படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் மற்றும் ஆறுதல் தெரிவித்தும், விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை வழங்கிட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், "வியட்நாம் நாட்டின் ஆன் தோய் கடல் பகுதியிலுள்ள ஹான் மே ருட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) தீவிற்கு சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் பயணித்த படகு இன்று காலை விபத்தில் சிக்கியதில் தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும், துயரமும் அடைந்தேன்" என தனது வருத்தத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
வியட்நாம் நாட்டின் ஆன் தோய் கடல் பகுதியிலுள்ள ஹான் மே ருட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) தீவிற்கு சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் பயணித்த படகு இன்று காலை விபத்தில் சிக்கியதில் தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும்,…— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 11, 2026
மேலும், "இப்படகு விபத்தில் சிக்கிய தமிழர்களின் விவரங்களைப் பெற்று அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளை செய்திடும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள், டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லம், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் வியட்நாமில் உள்ள இந்தியத் தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்கிட இந்தியத் தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன்" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவில் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டுவருவதற்கு இந்தியத் தூதரகம் வாயிலாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன் என்றும் இவ்விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்.