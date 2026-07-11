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வியட்நாம் படகு விபத்து: 10 தமிழர்கள் பலி; பெயர்கள் வெளியீடு - முதல்வர் விஜய் இரங்கல்

Vietnam Boat Accident : வியட்நாம் படகு விபத்தில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேரும், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும், கேரளத்தைச் சேர்ந்த 2 பேரும் என 15 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்கள் உள்பட 15 பேரின் பெயர் விவரங்களும் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:04 PM IST
வியட்நாம் படகு விபத்து: 10 தமிழர்கள் பலி; பெயர்கள் வெளியீடு - முதல்வர் விஜய் இரங்கல்
Image Credit: Vietnam Boat Accident Causalities Name List | Image Source : X/@niranjan2428Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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