English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூட்டத்திற்கு வரும் தவெக தொண்டர்களுக்கு... 12 கட்டளைகளை போட்ட விஜய் - என்னென்ன தெரியுமா?

TVK Cadres: விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வில் பங்கேற்கும் தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் இந்த 12 வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:37 PM IST
  • சனிக்கிழமைதோறும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.
  • கடந்த வாரம் அவர் திருச்சியில் பயணத்தை தொடங்கினார்.
  • நாளை நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் பயணிக்கிறார்.

Trending Photos

ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு
camera icon7
actor robo shankar
ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அடேங்கப்பா..இத்தனை படங்களா? எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அடேங்கப்பா..இத்தனை படங்களா? எதை, எதில் பார்ப்பது?
தனி ஒருவன் 2 வருமா, வராதா? இயக்குனர் மோகன் ராஜா கொடுத்த அப்டேட்!
camera icon7
Thani Oruvan2
தனி ஒருவன் 2 வருமா, வராதா? இயக்குனர் மோகன் ராஜா கொடுத்த அப்டேட்!
ஹோம் லோனை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்தால்...? பெரிய நஷ்டம் வரலாம் - இந்த 6 விஷயத்தில் கவனம்!
camera icon8
Home Loan
ஹோம் லோனை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்தால்...? பெரிய நஷ்டம் வரலாம் - இந்த 6 விஷயத்தில் கவனம்!
கூட்டத்திற்கு வரும் தவெக தொண்டர்களுக்கு... 12 கட்டளைகளை போட்ட விஜய் - என்னென்ன தெரியுமா?

Vijay 12 Conditions To TVK Cadres: நடிகர் விஜய் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தொடங்கியபோது, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை மையமாக வைத்தே அரசியல் களத்தில் களமிறங்கி உள்ளதாக அறிவித்திருந்தார். 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பரபரக்கும் அரசியல் களம்

திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட முன்னணி கட்சிகள் இப்போதே தேர்தலை குறிவைத்து பல்வேறு செயல்பாடுகள், சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் தனது சுற்றுப்பயணத்தை கடந்த வாரம் தொடங்கினார். வரும் டிசம்பர் 20ஆம் தேதி வரை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை அன்றும் விஜய் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றி தேர்தலுக்கு முந்தைய பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார்.

விஜய்யிடம் கேள்வி கேட்ட உயர் நீதிமன்றம்

கடந்த வாரம் திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் செய்த விஜய், நேரமில்லாத காரணத்தால் திட்டமிடப்படி பெரம்பலூருக்கு செல்லவில்லை. வருங்காலத்தில் மீண்டும் பெரம்பலூருக்குச் செல்ல திட்டமிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நாளை (செப். 20) நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார். விஜய்யின் பரப்புரைக்கு பல்வேறு கெடுபிடிகள், கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாக தவெக தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், கட்டுங்கடங்காமல் கூட்டம் கூடுவதால் பாதுகாப்பையும் போலீசார் உறுதிசெய்வதும் அவசியமாகிறது. இந்த விவகாரம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வரை சென்றது. 'தலைவராக இருக்கும் நீங்கள் தான் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்' என விஜய்க்கு உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்தது.  

தவெக போடும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவரது தொண்டர்களுக்கு 12 கட்டளைகளை அறிவித்து, அவற்றை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார். இதுகுறித்து தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் வெளியிட்ட கடிதத்தில், "விஜய் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வருவதை அனைவரும் அறிவீர்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகம், தகுதி மற்றும் பொறுப்பு மிக்க ஓர் அரசியல் பேரியக்கம் என்பதை நமது ஒவ்வொரு செயலிலும் காட்ட வேண்டியது நமது தலையாய கடமை. 

விஜய் மீது நீங்கள் கொண்டிருக்கும் எல்லையில்லா அன்பினால் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்துள்ள அவர், இந்தச் சுற்றுப் பயணத்தின் வாயிலாக மிகவும் மனம் நெகிழ்ந்து உள்ளார். ஆனாலும் தமிழக மக்களை உயிராகப் போற்றி மதிக்கும் அவர், தன்னை நேசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பில் எள்ளளவும் சமரசம் செய்துகொள்ளாதவர். எனவே விஜய்யின் இந்த மக்கள் சந்திப்புச் சுற்றுப் பயணத்தின்போது கட்சித் தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் பின்வரும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைக் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என விஜய்யின் ஒப்புதலோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் அந்த 12 கட்டளைகள் கீழ் வருமாறு:

12 கட்டளைகள்

1. விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வரும் போதும், நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டுச் செல்லும் போதும் அவரது வாகனத்தை யாரும் இருசக்கர வாகங்களில் அல்லது வேறு வாகனங்களில் பின்தொடர வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

2. மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் கட்டடங்கள், காம்பவுண்ட் சுவர்கள், மரங்கள், மின் விளக்குக் கம்பங்கள் (EB Lamp Posts), மின் கம்பங்கள் (EB Posts), மின்மாற்றிகள் (EB Transformers), பஸ், வேன், ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள், கொடிக் கம்பங்கள், சிலைகள் ஏதேனும் இருந்தால் அதனைச் சுற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு கிரில் கம்பிகள் மற்றும் தடுப்புகள் ஆகியவற்றின் அருகில் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். கண்டிப்பாக உயரமான இடங்களில் மேலே ஏறக்கூடாது.

3. கர்ப்பிணிப் பெண்கள், கைக்குழந்தையுடன் இருக்கும் சகோதரிகள், முதியவர்கள், உடல்நலம் குன்றியோர், பள்ளிச் சிறுவர், சிறுமியர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோர், விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளில் நேரில் வந்து கலந்துகொள்வதைத் தவிர்த்து, வீட்டில் இருந்தபடியே நேரலையில் கண்டு மகிழுமாறு பேரன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

4. விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியின் போது, அப்பகுதிகளில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும், வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பள்ளி மாணாக்கர்களுக்கும், பெண்கள், குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கும் எவ்விதப் போக்குவரத்து இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.

5. காவல்துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி, அனைத்து வகையான வரவேற்பு நடவடிக்கைகளையும் கட்சித் தொண்டர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்.  

6. வாகனங்களை நிறுத்தும் பொழுது, பிறருக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் நிறுத்த வேண்டும். போக்குவரத்திற்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக, கண்டிப்பாக வாகனங்களை நிறுத்தக் கூடாது.

7. விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள வரும் நாம் அனைவரும் சகோதர சகோதரிகளே! இதைக் கருத்தில் கொண்டு பிறர் மனம் புண்படும் வகையில் பேசுவதோ அல்லது நடந்துகொள்வதோ கண்டிப்பாகக் கூடாது.

8. விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடங்களிலோ அல்லது அங்கே செல்வது மற்றும் திரும்பி வருவது உள்ளிட்ட வழிகளிலோ சட்டம் ஒழுங்கைப் பேணிப் பாதுகாக்க உதவும் வண்ணம் மிகவும் கண்ணியத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும். கட்சிக்கு அவப்பெயரை உண்டாக்கும் உள்நோக்கம் கொண்டு யாரேனும் செயல்பட முற்பட்டால், அதற்கு இடம் கொடாதவாறு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.

9. உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளிலும், பிற சாலைகளிலும், நெடுஞ்சாலை/இதர சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் பிளக்ஸ் பேனரோ, அலங்கார வளைவுகளோ, கொடி கட்டப்பட்ட கம்பிகளோ உரிய அனுமதி பெறாமல் வைக்கக் கூடாது.

10. விஜய்யின் இந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளின்போதும், அவரின் வருகை உள்ளிட்டவற்றின்போதும் கட்சித் தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

11. காவல் துறையின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

12. விஜய் கலந்துகொள்ளும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகள் முடிந்தவுடன் அனைவரும் அமைதியான முறையில், யாருக்கும் எவ்வித இடையூறும் ஏற்படுத்தாமல் நிதானமாகக் கலைந்து செல்ல வேண்டும் என தொண்டர்கள், பொதுமக்களுக்கான அறிவுரைகளை பட்டியலிட்டுள்ளனர். 

மேலும் அந்த கடிதத்தில், "விஜய்யின் ஒப்புதலோடு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைக் கட்சித் தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றி மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி வெற்றியடைய, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களான மாவட்டப் பொறுப்பாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | வீட்டு மொட்டை மாடியில் பதுங்கி இருந்த நபர்! அதிர்ச்சியடைந்த விஜய்! நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | தவெக - அமமுக அமைக்கும் கூட்டணி...? விஜய்யிடம் 60 சீட் கேட்கும் டிடிவி? - ரகசியப் பேச்சு

மேலும் படிக்க | எம்ஜிஆரையும் இப்படி தான் சொன்னார்கள்... இவர்கள் இப்படிதான் - திமுகவை தாக்கிய விஜய்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
tvk vijayTVKTamilnaduTamil NewsNagapattinam

Trending News