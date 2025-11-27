செங்கோட்டையனுக்கு தவெகவில் முக்கிய பதவி... அறிவித்தார் விஜய்!

Vijay Announces Postings For Sengottaiyan In TVK: தவெக மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக செங்கோட்டையனை நியமனம் செய்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இந்த மாநில நிர்வாக குழுவில் மொத்தம் 28 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) November 27, 2025
தவெக மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்போடு, நீலகிரி, திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களின் அமைப்பு செயலாளராகவும் செங்கோட்டையன் நியமனமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ