TVK 2.0: விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு? முக்கியமான நிர்வாகி மிஸ்ஸிங்! என்ன காரணம்?

கரூர் கூட்ட நெரிசல் துயரசம்பவத்தால், கடந்த ஒரு மாதமாக முடங்கிய நிலையில் இருந்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது மீண்டும் தனது அரசியல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அதன் ஒரு முக்கிய படியாக, கட்சியின் அன்றாட பணிகளையும், செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைப்பதற்காக, 28 பேர் கொண்ட ஒரு புதிய நிர்வாக குழுவை, தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, கட்சி தொண்டர்களுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்தாலும், அதில் விஜய்யின் வலது கரம் என்று வர்ணிக்கப்படும், கட்சியின் பொருளாளர் வெங்கட்ராமனின் பெயர் இடம் பெறாதது, தவெகவின் உள்வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க: கரூர் சம்பவம்: விஜய் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாரா? முழு விவரம்!
புத்துயிர் பெற்ற தவெக தொண்டர்கள்
கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஒருவித தயக்கம் காட்டி வந்த தவெக, கடந்த ஒரு மாதமாக அமைதியாக இருந்தது. இதை திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தன. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் கரூர் துயரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை, மாமல்லபுரம் அழைத்து விஜய் நேரில் ஆறுதல் கூறியதுடன், திமுக அரசை கண்டித்து ஒரு பரபரப்பான அறிக்கையையும் வெளியிட்டார். இது சோர்ந்து போயிருந்த தவெக தொண்டர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வித உற்சாகத்தை அளித்தது.
புதிய நிர்வாக குழு - யார் யார்?
இந்த உற்சாகத்தை தக்கவைக்கும் வகையிலும், கட்சியின் செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கிலும், 28 பேர் கொண்ட இந்த நிர்வாக குழுவை விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதில் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ், இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல்குமார் மற்றும் துணை பொதுச்செயலாளர்கள் ராஜ்மோகன், விஜயலட்சுமி, ராஜசேகர், அருள்பிரகாசம் என அனைத்து தலைமை கழக நிர்வாகிகளின் பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
மேலும், அரியலூர் மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார், சேலம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் பார்த்திபன், கோவை மாநகர மாவட்ட செயலாளர் சம்பத்குமார், கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் நெல்லை தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜகோபால் உள்ளிட்ட முக்கிய மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த குழுவில் இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் வலது கரம் மிஸ்ஸிங்
கட்சியின் அன்றாட பணிகளை ஒருங்கிணைக்க அமைக்கப்பட்ட இந்த மிக முக்கிய குழுவில், கட்சியின் பொருளாளரான வெங்கட்ராமனின் பெயர் இல்லாததுதான், தற்போது தவெகவில் ஹாட் டாபிக். வெங்கட்ராமன், வெறும் பொருளாளர் மட்டுமல்ல; விஜய், கட்சி தொடங்குவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே, அவரது தனிப்பட்ட சொத்து விவரங்கள், தொழில் முதலீடுகள் மற்றும் வரவு செலவு கணக்குகள் என அனைத்தையும் நிர்வகித்து வருபவர். விஜய்யின் நிழலாக, அவரது நம்பிக்கைக்குரிய வலது கரம் ஆக கருதப்படுபவர். அப்படிப்பட்ட ஒருவர், கட்சியின் நிதி தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கும் பொருளாளர் பதவியில் இருந்து கொண்டு, அன்றாட நிர்வாக குழுவில் இடம் பெறாதது, அவர் கட்சியில் ஓரங்கட்டப்படுகிறாரோ என்ற ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.
சமீபத்தில், மாமல்லபுரத்தில் நடந்த ஆறுதல் கூட்டத்தின்போது வெங்கட்ராமன், உரிய அடையாள அட்டை இல்லாததால், தனியார் பாதுகாவலர்களால் சுமார் 15 நிமிடங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். விஜய்யின் மிக நெருங்கிய வட்டத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கே இந்த நிலைமையா என்று, அப்போதே சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அந்த பின்னணியில், தற்போது நிர்வாக குழுவிலும் அவரது பெயர் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பது, இந்த சந்தேகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த திடீர் மாற்றம், தவெக-வின் உள்வட்டாரத்தில் ஒரு அதிகார போட்டி நடக்கிறதா அல்லது இது ஒரு தற்காலிக நிர்வாக ஏற்பாடு மட்டும்தானா என்ற கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒரு புதிய உத்வேகம் பிறந்துள்ள இந்த நேரத்தில், கட்சியின் மிக முக்கிய நிர்வாகி ஒருவரின் பெயர் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பது, தவெக-வின் எதிர்கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு முக்கியத் திருப்பமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: நேற்று கரூர் மக்களுக்கு அறுதல் கூறிய விஜய்.. இன்று திமுகவுக்கு எதிராக அறிக்கை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ