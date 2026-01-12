விஜய்யிடம் சிபிஐ கேட்ட 10 கேள்விகள் இது தான்! வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழக அரசியல் களம் விஜய்யை சுற்றி நகர்ந்து வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை நோக்கி கட்சிகள் வருமா அல்லது மற்ற கட்சிகளை நோக்கி தமிழக வெற்றிக் கழகம் செல்லுமா என்ற கேள்வி இருந்து வரும் வேளையில் இன்று டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் நேரில் ஆஜராகி உள்ளார். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பரப்புரை கரூரில் நடைபெற்றது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. அன்று இரவே 41 பேருக்கும் உடல் கூறாய்வு முடிக்கப்பட்டது.
தமிழக அரசின் முக்கிய அமைச்சர்கள் அனைவரும் கரூரில் நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நலன் விசாரித்தனர். இந்நிலையில் தமிழக அரசு உடனடியாக விசாரணை குழுவை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் இதில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ விசாரணை கேட்கப்பட்டது. உச்சநீதிமன்றமும் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்தால் தான் சரியாக இருக்கும் என்று தீர்ப்பளித்தது. அதனை தொடர்ந்து கரூரிலும், தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகளுடனும் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | பொங்கல் விடுமுறை! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. போக்குவரத்தில் மாற்றம்
விஜய் நேரில் ஆஜர்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு இன்று ஜனவரி 12ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார். ஏற்கனவே புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுன், கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடைபெற்று முடிந்தது. விஜய்யின் காலையில் ஆரம்பித்த இந்த விசாரணை மாலை வரை நீடித்தது. இந்நிலையில் விஜய்யிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் என்ன கேள்வி எல்லாம் கேட்டார்கள் என்பது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
விஜய் இடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்
விஜய் சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு இன்று வருகிறார் என்றும், எப்போதும் உள்ள பாதுகாப்பை தாண்டி கூடுதலாக பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. சிபிஅது அதிகாரிகள் விஜயிடம் எழுத்துப்பூர்வமாக அனைத்து கேள்விகளையும் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கூட்டம் நடைபெற இருந்த இடத்திற்கு நீங்கள் ஏன் தாமதமாக வந்தீர்கள்? நீங்கள் தாமதமாக வந்தது தான் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணமா? மக்கள் மயங்கி விழுந்ததை பார்த்த பிறகும் நீங்கள் ஏன் பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள்? நிலைமையை கட்டுப்படுத்த நீங்கள் செய்த முயற்சிகள் என்ன? கூட்டம் அதிகமாக கூடும் என்று தெரிந்தும் நீங்கள் என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டீர்கள்? விபத்து குறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதா? அந்த சமயத்தில் நடந்தது என்ன? என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் விஜயிடம் கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
விஜய்க்கு செக்?
விசாரணை முடிந்தபின் விஜய் சிபிஐ அலுவலகத்தில் இருந்து புறப்பட்டார். விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படத்தை சென்சார் சான்றிதழ் வழங்காமல் உச்சநீதிமன்றம் வரை இந்த வழக்கு சென்று உள்ள நிலையில் விஜய் சிபிஐ அதிகாரிகளை சந்தித்தது மேலும் பல்வேறு பதட்டங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பாஜகவின் கூட்டணிக்கு விஜய்யை அழைக்க, பாஜக இது போன்ற சதிகளை செய்வதாக பலரும் குற்றச்சாட்டு வருகின்றனர். ஜனநாயகம் படம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிலையில், இந்த சிபிஐ விசாரணை மீண்டும் தொடருமா அல்லது விரைவில் தீர்ப்பு வழங்கப்படுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ