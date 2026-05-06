  விஜய்யின் முதல்வர் பதவிக்கு முட்டுக்கட்டை.. வேலையை காட்டும் பாஜக! அப்செட்டில் தவெக

விஜய் முதல்வராவதை பாஜக தடுப்பதாக காங்கிரஸ் மாநில செயலாளர் மோகன் குமாரமங்களம் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 6, 2026, 07:54 PM IST
  • தவெக விஜய்யின் கடிதத்தை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பி உள்ளார்
  • விஜய் முதலமைச்சராவதை பாஜக தடுகிறது
  • காங்கிரஸ் மாநில செயலாளர் குற்றச்சாட்டு

விஜய் ஆளுநரிடம் கடிதம் வழங்கி வந்த நிலையில், அதனை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பி உள்ளார். அதாவது, 118 பெரும்பான்மையுடனே பதவி ஏற்க வேண்டும் என கூறப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

காங்கிரஸ் ஆதரவு 

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தமிழக வெற்றி கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனி ஒரு கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. அக்கட்சிக்கு ஆட்சி அமைக்க 118 பெரும்பான்மை தேவை, ஆனால் அவர்களிடம் 11 சீட்கள் குறைவாக உள்ளன. இதற்காக ஆதரவு கேட்டு மற்ற கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. 

விஜய் பதவி ஏற்பதில் சிக்கல் 

காங்கிரஸின் 5 சீட்களை சேர்த்து தற்போது தவெகவுடன் 112 உள்ளன. இன்னும் 6 சீட்கள் தேவைப்படும் பட்சத்தில் நாளை விசிக, கமியூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்களது முடிவை கூறுவதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். இதற்கிடையில், விஜய் முதல்வராக பதவி ஏற்கும் விழா நாளை நேரு அரங்கில் நடக்க இருக்கிறது.இதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகிறது. ஆனால் தற்போது விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

ஆளுநரிடம் கடிதம்

காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தெரிவித்தவுடன் தவெக தலைவர் விஜய், அவருடன் ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் மதியம் ஆளுநர் மாளிக்கை சென்று நாளை மதல்வராக பதவி ஏற்கவும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கால அவகாசமும் கோரி ஆளுநர் அர்லேகரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது. பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 2 நாட்கள் அவகாசமும் கொடுக்கப்படதாக செய்திகள் வெளியாகின. 

கடிதத்தை திருப்பி அனுப்பிய ஆளுநர் 

இந்த நிலையில், விஜய் கொடுத்த கடித்தத்தை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பி உள்ளார். ஆதாவது, பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பின்னரே விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்க வேண்டும் என அவர் கூறி உள்ளார். இது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சட்டத்தின்படி, அதிக இடங்களில் வென்ற கட்சி முதலில் பதவி ஏற்று கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் Speaker Electionல் வென்று தனது பெரும்பான்மையை நிரூப்பிக்க வேண்டும். அங்கு அவர்கள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவறும் பட்சத்திலேயே ஆட்சி கலைக்கப்படும். 

விஜய் முதலமைச்சராவதை தடுக்கும் பாஜக 

இதற்கு காங்கிரஸ் மாநில செயலாளர் மோகன் குமாரமங்களம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநர் கேட்டதாக வெளியான தகவலை சுட்டிக்காட்டி.குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.  ஆளுநர் பெரும்பான்மை குறித்து கேள்வி கேட்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

