/ராகுல் காந்தி கைது.. ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக டெல்லியில் போராட்டம் நடந்து வருகிறது. இப்போராட்டம் இந்தியா முழுவதும் கவனம் பெற்றுள்ளது. சமூக ஆர்வலர் சோனம் வான்சுக் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இருந்த நிலையில், அவரை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அதேபோல் நடிகர்கள், அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்டோரும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் வகையில் போராட்டத்தில் பங்கேற்று வருகின்றனர். அந்த வகையில் மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது போலீசாரால் அவர் கைதும் செய்யப்பட்டார். இது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
ராகுல் காந்தியின் கைதுக்கு எதிராக பல மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸார் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர். இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் காங்கிரஸுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவரும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சருமான விஜய் வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார் என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தியின் கைது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள பதிவில், நீட் தேர்வு குளறுபடிகளை எதிர்த்து டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகக் களமிறங்கிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. ராகுல்காந்தி அவர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டது, ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. ஒன்றிய அரசின் இச்செயல்பாடுகள் கண்டிக்கத்தக்கவை.
நேற்று நடைபெற்ற விரும்பத்தகாத சம்பவத்திற்குக் கண்டனம் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்திற்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முழு ஆதரவைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.
நீட் தேர்வைப் பொறுத்தவரை நீட் தேர்வுமுறை அறவே அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே த.வெ.க.-வின் சமரசமற்ற நிலைப்பாடு. மாணவர்களை மட்டுமல்லாது அவர்களது குடும்பங்களையும் வெகுவாகப் பாதிக்கும் நீட் தேர்வு முறையை வைத்து வாக்கு அரசியல் செய்வதற்காக, பொய்யான வாக்குறுதிகளை நாம் ஒருபோதும் அளிக்கமாட்டோம்.
நீட் தேர்வு போன்றவை ஒழிக்கப்பட வேண்டுமெனில், முதலில் கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். அது மட்டுமே ஒரே நிரந்தரத் தீர்வாக இருக்க முடியும். ஒருவேளை, அதில் ஏதேனும் சட்ட நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இருக்குமெனில், அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் வரை, இடைக்காலத் தீர்வாக, Special Concurrent list உருவாக்கி, அதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் வழங்க வேண்டும். அதன் வாயிலாகக் கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்வி உள்ளிட்ட விஷயங்களில் மாநிலங்களுக்கு முழு அதிகாரம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும். இதுதான் நிரந்தரத் தீர்வு மற்றும் இடைக்காலத் தீர்வு நோக்கிய நம்முடைய பார்வை. இதை, கட்சி தொடங்கியபோதே, நம் கழகத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற கல்வி விருது வழங்கும் விழாவிலேயே ஆழமாக வலியுறுத்தி இருக்கிறோம்.
நம் மக்களின் உணர்வுகளையும் மாணவர்களின் உணர்வுகளையும் ஒன்றிய அரசு மதித்தே ஆக வேண்டும். அதன் வெளிப்பாடாக, நீட் தேர்வு அறவே அகற்றப்பட வேண்டும். இந்தச் சிக்கலுக்கு இது மட்டுமே ஒரே தீர்வு என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.