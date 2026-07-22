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ராகுல் காந்தி கைது.. ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!

நீட் தேர்வுக்கு எதிராகப் போராடிய ராகுல் காந்தியின் கைதை கண்டித்த த.வெ.க தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:49 PM IST
ராகுல் காந்தி கைது.. ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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