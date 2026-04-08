விஜய் - எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட டீலிங்? பெரம்பூர், எடப்பாடி தொகுதி முக்கிய தகவல்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் சூடிபிடித்துள்ள நிலையில், விஜய் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே டீலிங் நடந்திருப்பதாக திமுகவினர் புது குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளனர். அதற்கு சான்றாக சில முக்கிய காரணங்களையும் திமுகவினர் அடுக்கியுள்ளனர். சென்னையின் மிக முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்று பெரம்பூர். பாரம்பரியமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் கணிசமான வாக்கு வங்கிகளைக் கொண்ட தொகுதி. இரு கட்சிகளும் சரி நிகர் பலத்தில் உள்ள தொகுதியும் கூட.
ஆனால், இந்த முறை அதிமுக இத்தொகுதியில் நேரடியாகப் போட்டியிடாமல், தனது கூட்டணிக் கட்சியான பாமகவிற்கு ஒதுக்கியுள்ளது. வட சென்னையில் பாமகவிற்குப் பெரிய அளவில் வாக்கு வங்கி இல்லாத நிலையில், வலுவான வாக்கு வங்க உள்ள அதிமுக, பெரம்பூரை ஏன் பாமகவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி விட்டுக் கொடுத்தார் என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி.
விஜய்க்காக விட்டுக் கொடுத்தாரா?
தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அடியெடுத்துள்ள விஜய், முதன்முறையாக இத்தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அவருக்குச் சாதகமாகவே அதிமுக இம்முடிவை எடுத்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அதிமுக நேரடியாகப் போட்டியிட்டால் வாக்குகள் பிரியும் என்பதால், விஜய்யின் வெற்றியை எளிதாக்கவே இந்த "சீட் ஒதுக்கீடு" நடந்திருப்பதாக திமுகவினர் விமர்சிக்கின்றனர்.
எடப்பாடி தொகுதி: தவெக வேட்பாளர் மாயம்?
மறுபுறம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்தத் தொகுதியான எடப்பாடியில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. தவறுகளுடன் தாக்கல் செய்த மனுவை தேர்தல் அதிகாரி நிராகரித்தார். எடப்பாடி தொகுதியில் விஜய்யின் கட்சி வேட்பாளர் மனு நிராகரிக்கப்பட்டது ஒருபுறம் இருக்க, அந்த வேட்பாளரைக் காணவில்லை என தவெக நிர்வாகிகளே புகார் அளிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்த இடத்தில் தான் தவெக மீது சந்தேகத்தை திமுகவினர் கிளப்புகின்றனர்.
பெரம்பூரில் நான் உங்களுக்கு வழிவிடுகிறேன், எடப்பாடியில் நீங்கள் எனக்கு வழிவிடுங்கள் என்கிற ரீதியில் இரு தலைமையும் ரகசிய டீலிங் போட்டிருக்கின்றனர் என குற்றம்சாட்டியுள்ள திமுகவினர், இதற்கு பின்னணியிலும் பாஜக இருப்பதாக சாடியுள்ளனர். திராவிட அரசியலுக்கு எதிராக விஜய்யை முன்னிறுத்தி, அதிமுகவின் துணையோடு பாஜக காய் நகர்த்துவதாக அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
பெரம்பூர் தொகுதி: இதுவரை என்ன நடந்தது?
பெரம்பூர் தொகுதியின் தற்போதைய தேர்தல் சூழல் மிகவும் பரபரப்பாகக் காணப்படுகிறது. பெரம்பூரில் களமிறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய், திமுகவை 'தீய சக்தி' என விமர்சித்துத் தனது முதல் பிரச்சாரத்தை செய்தார். அவரின் பேச்சுக்கு அந்த தொகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் ஆதரவு கணிசமாக உள்ளது. மேலும், அதிமுக நிர்வாகிகள் விஜய் கட்சியினருக்கு ஆதரவாகவே செயல்படுவதாக பாமகவினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்
திமுகவின் கோட்டை
தற்போதைய எம்.எல்.ஏ ஆர்.டி. சேகர் மீண்டும் திமுக சார்பில் களம் காண்கிறார். அரசின் நலத்திட்டங்களை நம்பி திமுக தனது கோட்டையைத் தக்கவைக்கப் போராடுகிறது. பெரம்பூர் தொகுதி இந்தத் தேர்தலில் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான 'விஐபி' தொகுதியாக மாறியுள்ளது. அதிமுகவின் அமைதி, எடப்பாடியில் தவெக வேட்பாளருக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல் என அனைத்தும் ஒரு புள்ளியில் இணைவது அப்பட்டமாக தெரிகிறது என்ற திமுகவினர் குற்றச்சாட்டை மக்களால் புறக்கணிக்கவும் முடியவில்லை.
பொதுவான கேள்விகள்
1. சென்னையில் அதிமுகவிற்கு செல்வாக்குள்ள பெரம்பூர் தொகுதியை, வலுவில்லாத பாமகவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒதுக்கியது ஏன்?
பெரம்பூர் தொகுதி திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் சரிசமமான வாக்கு வங்கிகளைக் கொண்ட ஒரு களம். அப்படிப்பட்ட தொகுதியில், வடசென்னையில் பெரிய அளவில் தடம் பதிக்காத பாமகவிற்கு அதிமுக இந்த இடத்தை விட்டுக்கொடுத்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுக நேரடியாகப் போட்டியிட்டால் வாக்குகள் பிரிந்து விஜய்யின் வெற்றி வாய்ப்பு பாதிக்கப்படும் என்பதால், அவருக்குச் சாதகமாகவே ஈபிஎஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக திமுகவினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
2. பெரம்பூரில் நடிகர் விஜய் போட்டியிடுவதற்கும், அதிமுகவின் வேட்பாளர் நிறுத்தப்படாததற்கும் என்ன தொடர்பு?
நடிகர் விஜய் முதன்முறையாகத் தேர்தல் களத்தைக் காண்பதால், அவருக்கு ஒரு 'Safe Zone' தேவைப்படுகிறது. அதிமுக வேட்பாளர் களத்தில் இல்லாதபோது, அங்குள்ள எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் சிதறாமல் விஜய்க்குச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. விஜய்யின் வெற்றியை உறுதி செய்ய அதிமுக மறைமுகமாக வழிவிடுவதாகச் சொல்லப்படும் புகார்களுக்கு இதுவே வலுவான சான்றாக முன்வைக்கப்படுகிறது.
3. தவெக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளின் நகர்வுகளுக்குப் பின்னணியில் பாஜக இருப்பதாக திமுக கூறுவது ஏன்?
திராவிட அரசியலை வேரறுக்க நினைக்கும் பாஜக, அதற்காக விஜய்யை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்துவதாக திமுக எச்சரிக்கிறது. தவெக மூலம் இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பிரிப்பதும், அதிமுகவின் பலத்தைப் பயன்படுத்தி திமுகவை வீழ்த்துவதும் பாஜகவின் திட்டம் என்பது அவர்களின் வாதம். விஜய்யின் வருகையும் அதிமுகவின் அமைதியும் பாஜகவின் திரைமறைவு இயக்கத்தால் நடப்பவை என்பது திமுகவின் பிரதான குற்றச்சாட்டாகும்.
4. பெரம்பூர் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரம் என்ன? அங்கு யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்?
தற்போது பெரம்பூர் ஒரு 'விஐபி' தொகுதியாக மாறியுள்ளது. திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ ஆர்.டி. சேகர் அரசின் நலத்திட்டங்களை முன்வைத்துத் தீவிரப் பிரச்சாரம் செய்கிறார். மறுபுறம், விஜய் தனது முதல் பிரச்சாரத்திலேயே திமுகவை கடுமையாகச் சாடியது இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களிடையே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுக தொண்டர்கள் பாமகவிற்கு வேலை செய்யாமல் விஜய்க்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாகக் கிளம்பியுள்ள புகார்கள், பெரம்பூரில் ஒரு மும்முனைப் போட்டியை ஏற்படுத்தினாலும், மறைமுகமாக தவெக - அதிமுக இடையே ஒரு பிணைப்பு இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவது போலவே உள்ளது.
மேலும் படிக்க | அப்செட்டில் விஜய்! 234 இல்ல..233 தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக.. எடப்பாடியால் வந்த பிரச்னை!
மேலும் படிக்க | ’அடிமை பழனிசாமி, தமிழ்நாட்டை கூறுபோட்டிருப்பார்’ - சீர்காழியில் முதலமைச்சர் விளாசல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ