விஜய் 2 தொகுதிகளிலும் தோல்விதான்.. 200 இடங்களில் தவெக டெபாசிட் காலி! அதிரடி கணிப்பு

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் டெபாசிட் வாங்காது என்றும் முதலில் விஜய்யே வெற்றி பெற மாட்டார் என்று முன்னாள் வழக்கறிஞரும் மூத்த பத்திரிகையாளருமான தராசு ஷ்யாம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நிறைவடைந்துள்ளது. இதற்கான முடிவுகள் மே 4 திங்கட்கிழமை அன்று வெளியாக இருக்கிறது. வழக்கத்தை விட இந்த தேர்தல் அனைவராலும் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. காரணம், நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது கட்சி இம்முறை போட்டியிட்டுள்ளது. அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. மற்ற தேர்தலை போல இல்லாமல் இத்தேர்தலில் இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்ததை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. அதேசமயம் 85% வாக்குப்பதிவுக்கு எஸ்ஐஆர் (SIR) முக்கிய காரணமாக இருந்தாலும் விஜய்யின் தாக்கமும் ஒரு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.
விஜய்யின் தோல்வி மற்றும் டெபாசிட் இழப்பு
விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். இதில் அவர் வெல்வார் என அவரது கட்சி தொண்டர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விஜய் வெற்றி பெறுவது கடினம் என்றும் 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தவெக டெபாசிட் இழக்கும் என்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷியாம் கூறி உள்ளார். தேர்தல் ஆணைய விதிப்படி டெபாசிட் பெற 16.6% வாக்குகள் தேவை. ஆனால் விஜய்யின் வாக்கு வங்கு 8% முதல் 12% வரை மட்டும் இருக்கும். அதனால் அவரது கட்சி பெரும்பாலான தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் என அவர் கூறுகிறார்.
திமுகவின் சிதைக்க முடியாத வாக்கு வாங்கி
திமுகவின் வாக்கு வங்கி என்பது திராவிட சித்தாந்தம், சமூக நீதி, நலத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றால் உருவானது. எனவே விஜய்யால் திமுக வாக்கை சிதைக்க முடியாது. 18 முதல் 30 வயதுடைய புதிய வாக்காளர்கள் மட்டுமே விஜய்யை ஒரு மாற்றாக பார்க்கக்கூடும். ஆனால் அவர்களும் நலத்திட்டங்களால் பயன் அடைந்திருந்தால் ஆளும் கட்சிக்கே முன்னுரிமை அளிப்பார்கள்.
தவெக: பூத் மேனேஜ்மென்ட் & தொண்டகள் பலம் குறைபாடு
அதேபோல் திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு இருக்கும் நீண்ட கால தேர்தல் அனுபவம் மற்றும் பூத் மேனேஜ்மென்ட் திறன் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கிடையாது. புதிய சின்னங்களுடன் போட்டியிடும்போது, வாக்குச்சாவடியில் எளிய மக்களுக்கு அந்த சின்னத்தை கண்டறிந்து வாக்களிக்க சொல்லி கொடுக்க போதிய தொண்டர்கள் பலமும் இல்லை என தராசு ஷ்யான் குறிப்பிட்டார்.
சென்னை வாக்குப்பதிவு மற்றும் 4 லட்சம் ஓட்டுகள் சிதறல்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், சென்னையில் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்ததாக தெரிந்தாலும், உண்மையில் 2021 தேர்தலை விட 2024ல் பதிவான வாக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இது விஜய் போன்ற புதியவர்களுக்கு பின்னடைவே. அதேபோல் சென்னையில் இருந்து சுமார் 4 லட்சம் வாக்காளர்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று வாக்களித்து உள்ளனர். இதனால் அவர்களின் வாக்குகள் 150 தொகுதிஅக்ளில் சிதறிவிடும். அது விஜய்க்கு எந்த தொகுதியிலும் பெரிய பலத்தை கொடுக்காது. மேலும், தவெக-வில் உள்ள பல வேட்பாளர்கள் மற்ற கட்சிகளில் வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்கள். ராஜ்மோகம், நிர்மல் குமார் போன்ற ஒரு சிலரை தவிர மற்றவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான செல்வாக்கு கூட கிடையாது என விமர்சித்தார்.
செய்தி சுருக்கம்: தராசு ஷ்யாமின் கருத்துப்படி, விஜய்க்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தாலும், அது தேர்தல் முடிவுகளில் ’சீட்’களாக மாறுவது கடினம். அமைப்பு ரீதியான பலம் இல்லாதது மற்றும் ஆளும் கட்சிகளின் வலுவான வாக்கு வங்கி ஆகியவை விஜய்யின் அரசியல் வெற்றிக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் என்பது அவரது கணிப்பு.
தராசு ஷ்யாமின் இந்த கணிப்புகள் மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும்போது உண்மையாகுமா அல்லது விஜய் ஒரு புதிய அரசியல் வரலாற்றை படைப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1) நடிகர் விஜய் 2026 தேர்தலில் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்?
நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது தவெக சார்பில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்.
2) தவெக பெரும்பாலான தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் என தராசு ஷ்யாம் கூற காரணம் என்ன?
தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, ஒரு வேட்பாளர் பதிவான வாக்குகளில் 16.6% பெற்றால் மட்டுமே டெபாசிட் தொகையை தக்கவைக்க முடியும். ஆனால் விஜய்யின் கட்சிக்கு 8% முதல் 12% வரை மட்டுமே வாக்குகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதால் 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்க நேரிடும் என அவர் கணித்துள்ளார்.
3) திமுகவின் வாக்கு வாங்கியை விஜய்யால் ஏன் பாதிக்க முடியாது?
திமுகவின் வாக்கு வங்கி திராவிட சித்தாந்தம், சமூக நீதி மற்றும் அரசின் நலத்திட்டங்களால் மிக வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்கள் மாற்றத்தை விரும்பினாலும், அரசின் பயன்களை பெறும் வாக்காளர்கள் ஆளும் கட்சிக்கே முன்னுரிமை அளிப்பார்கள் என்பதால் விஜய்யால் திமுக வாக்கை சிதைக்க முடியாது என தராசு ஷ்யாம் விளக்கி உள்ளார்.
