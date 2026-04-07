Lights, Camera, No Action | கட்-அவுட் ஹைப்... களத்தில் கேப் -தவெக-வின் சினிமா ஃபார்முலா தேர்தலுக்கு செட் ஆகுமா?

Actor Vijay’s Political Challenges In Tamil: விஜய் அவர்கள் தேர்தல் சமயத்தில் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரது பயணத் திட்டங்கள் அடுத்தடுத்து ரத்தாவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்படக் காரணம் என்ன?, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்திக்கும் அரசியல் சவால்கள் என்னென்ன?, மக்களிடம் இருந்து விலகி இருக்கிறாரா முதலமைச்சர் வேட்பாளர் விஜய்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்படக் காரணம் என்ன?
ஆதவ அர்ஜுனா போன்ற தவெக நிர்வாகிகள், காவல்துறை அனுமதி மறுப்பதன் பின்னணியில் திமுக அரசு இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். வேண்டுமென்றே விஜய்யை முடக்கப் பார்ப்பதாக அவர்கள் முன்வைக்கும் விமர்சனம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், அது ஒரு அரசியல் பிம்பம் (Political Perception) உருவாக்குவதற்கான முயற்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. காபந்து சர்க்கார் (Caretaker Government) வருவதற்கு முன்பே களத்தில் இறங்குவோம் என்று சவால் விட்டவர்கள், இப்போது அனுமதி கிடைக்கவில்லை என்று பின்வாங்குவது அவர்களது திட்டமிடலில் உள்ள பலவீனத்தையே காட்டுகிறது.
சினிமா உத்திகளை கையாளும் தவெக விஜய்
திரைப்படத் துறையில் ஒரு படம் சுமாராக இருந்தாலும், முதல் மூன்று நாட்களுக்கு செயற்கையான ஒரு ஹைப் (Hype) உருவாக்கி வசூலை அள்ளும் உத்தி உண்டு. அதே உத்தியை அரசியலிலும் விஜய் தரப்பு கையாள முயல்வதாகத் தெரிகிறது. அதேநேரம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நபர்களை (ஆர்கனைஸ்டு கூட்டம்) அனைத்துக் கூட்டங்களுக்கும் அழைத்துச் சென்று, ஒரு பிரம்மாண்டமான தோற்றத்தை உருவாக்க முயற்சிப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.
தேர்தல் களத்தில் சோர்வடைகிறாரா தவெக தலைவர் விஜய்?
இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் போது,"இவர்தான் ஜெயிக்கப் போகிறார்" என்கிற பிம்பத்தை உருவாக்கி, மக்கள் அந்த அலை வரிசையில் வந்து சேர வேண்டும் என்பதே இவர்களது நோக்கம். ஆனால் களத்தில் சாதாரண மக்களின் தன்னெழுச்சியான வருகை குறைவாக இருக்கும்போது, இந்த உத்தி தோல்வியடைகிறது. எனவே நடக்கும் விவாகாரங்களை வைத்து பார்த்தால், விஜய்-யை சுற்றி ஒரு மந்தை மனநிலை (Bandwagon Effect) உருவாகி இருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. படம் தோல்வி என்று சமூக ஊடகங்களில் செய்தி பரவினால் சோர்ந்து போகும் சினிமா மனநிலை, அரசியலுக்கு ஒத்து வராது. அரசியலில் விமர்சனங்களைத் தாண்டி நிற்கும் மனதிடம் மிக அவசியம்.
எம்ஜிஆர் பாணியில் விஜய் வெற்றி பெற முடியுமா?
விஜய் தன்னை எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிட்டுக்கொள்வதும், திருச்சியில் எம்.ஜி.ஆர் சிலைக்கு முன்னால் நின்றதும் ஒரு குறியீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 1984-ல் எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவமனையில் இருந்தே வெற்றி பெற்றார் என்பது வரலாறு. ஆனால் அந்த காலத்து அரசியல் சூழலும், எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த பல ஆண்டு கால மக்கள் தொடர்பும் வேறு. "எம்.ஜி.ஆரும் நடிகர், நீங்களும் நடிகர். அதனால் அவருக்கும் நடந்தது உங்களுக்கும் நடக்கும்" என்று விஜயைச் சுற்றி இருப்பவர்கள் தவறான புரிதலை விதைத்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. மக்கள் தொடர்பே இல்லாமல் ஒரு முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஜெயிக்க முடியும் என்பது தற்போதைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் கடினமான ஒன்று.
அரசுத் திட்டங்கள் குறித்த புரிதல் இன்மை
அரசு வழங்கும் நலத்திட்டங்களை 'இலவசங்கள்' என்று விமர்சித்துவிட்டு, பின்னர் தாங்களும் அதே போன்ற அறிவிப்புகளை வெளியிடுவது தவெக-வின் கொள்கை முரணைக் காட்டுகிறது. திமுக அரசின் 'மகளிர் உரிமைத் தொகை' அல்லது 'விடியல் பயணம்' போன்றவை பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரத்தை நோக்கமாகக் கொண்டவை. ஆனால் தவெக மற்றும் அதிமுக போன்ற கட்சிகள் இன்னும் பழைய 'குலவிளக்கு' போன்ற பிற்போக்குத்தனமான பெயர்களிலேயே திட்டங்களை அணுகுவதாக விமர்சனம் உள்ளது. ஒரு பிரச்சனையை அணுகும்போது சினிமா வசனங்களைப் போலப் பேசாமல், தரவுகளுடன் (Data) பேசினால் மட்டுமே அது மக்கள் மத்தியில் எடுபடும்.
மக்கள் தொடர்பு: தலைவர்களுக்கிடையேயான வித்தியாசம் என்ன?
மக்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளிதான் ஒரு கட்சியின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கிறது. திமுக-வை (Dravida Munnetra Kazhagam) பொறுத்தவரை வில் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் "களத்தில் மக்களுடன் நேரடியாக உரையாடுவது, கை குலுக்குவது" என்பது மக்கலுடன் மிகவும் நெருக்கமானதாக மாற்றுகிறது.
தற்போதைய எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி (Edappadi K. Palaniswami) அவர்களின், தொடர்ச்சியான பயணங்கள், அதிமுக (AIADMK) என்ற பெரிய கட்சி ரீதியான தொடர்புகள் என சில பகுதிகளில் மக்களிடையே நெருக்கமாக இருக்கிறார்.
அதேபோல நாம் தமிழர் கட்சி (Naam Tamilar Katchi) தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (Seeman) அவர்கள் "தொடர்ச்சியாக மேடைகளில் மக்களின் பிரச்சனைகளை பேசி தான் மக்களிடையே இருப்பது போன்ற தோற்றத்தை உருவாகுவது. இது மக்களிடையே ஓரளவிற்கு நெருக்கத்தை உருவாக்கிறது.
ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (Tamilaga Vettri Kazhagam) கட்சியின் தலைவர் விஜய் (Vijay) அவர்கள், "கேரவன் அல்லது காருக்குள் மறைந்து கொள்வது, மிகக் குறைந்த நேரமே பொதுவெளியில் இருப்பது" என்பது மக்களிடையே மிகக் குறைவான நெருக்கத்தையே காட்டுகிறது. ஒருவேளை அதிகமான நெருக்கம் மரியாதையைக் குறைக்கும் என்கிற சினிமாத்தனமான பயம் விஜய்க்கு இருக்கலாம். ஆனால் மக்களாட்சியில் மக்கள் தங்களைச் சந்திக்கும் தலைவர்களையே அங்கீகரிக்கிறார்கள் என்பது தான் தேர்தல் அரசியல் வரலாறு. அதை தவெக-வினர் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்.
விஜய்யின் சினிமாத்தனமான அரசியல்
அரசியல் என்பது ஒரு லாங்-டர்ம் கேம் (Long-term game). வெறும் சினிமா பிம்பத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு, களத்திற்கு வராமல் வெற்றி பெறலாம் என்பது அதீத கற்பனை. கொள்கைத் தெளிவு, மக்கள் பிரச்சனை குறித்த ஆழமான புரிதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான களப்பணி ஆகியவை இல்லாதது தவெக-வை ஒரு பலவீனமான நிலையில் வைத்திருக்கிறது. விஜய் அவர்கள் தனது இந்த 'சினிமாத்தனமான' அணுகுமுறையை மாற்றி, உண்மையான அரசியல் தலைவராகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்.
விஜய்-யின் தேர்தல் பயணங்கள் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. விஜய் ஏன் தனது தேர்தல் பிரச்சாரப் பயணங்களை அடிக்கடி ரத்து செய்கிறார்?
தவெக தரப்பில் 'நேரமின்மை' மற்றும் 'காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு' போன்ற காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும், அரசியல் விமர்சகர்கள் இதனைத் திட்டமிடல் குறைபாடாகவே பார்க்கின்றனர். மேலும், களத்தில் எதிர்பார்த்த அளவு மக்கள் கூட்டம் கூடாததும், ஒருவிதமான அரசியல் சோர்வும் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
2. விஜய்யை எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிடுவது சரியா?
எம்.ஜி.ஆர் பல ஆண்டுகள் மக்கள் திலகமாக இருந்து, சத்துணவுத் திட்டம் போன்ற நேரடி மக்கள் நலப்பணிகள் மூலம் அடித்தட்டு மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்றிருந்தார். ஆனால் விஜய், சினிமா பிம்பத்தை மட்டுமே நம்பி களத்திற்கு வராமல் இருப்பது எம்.ஜி.ஆரின் பாணியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. எனவே, இந்த ஒப்பீடு தற்போதைய சூழலில் எதார்த்தத்திற்குப் புறம்பானது.
3. 'பேண்ட் வேகன் எபெக்ட்' என்றால் என்ன? அது விஜய்க்கு உதவுமா?
"ஒருவர் தான் வெற்றி பெறுவார்" என்கிற பிம்பத்தை உருவாக்கி, அந்த அலையில் நடுநிலை வாக்காளர்களைத் தன் பக்கம் இழுக்கும் உத்தியே 'பேண்ட் வேகன் எபெக்ட்'. விஜய் தரப்பு இதற்காகச் செயற்கையான கூட்டத்தை உருவாக்கி முயற்சி செய்தாலும், மக்களின் நேரடிப் பங்களிப்பு இல்லாததால் இந்த உத்தி களத்தில் பிசுபிசுக்க வாய்ப்புள்ளது.
4. திமுக அரசு விஜய்யைத் திட்டமிட்டே முடக்குகிறதா?
தவெக நிர்வாகிகள் இத்தகைய புகாரை முன்வைக்கின்றனர். காவல்துறை அனுமதி மறுக்கப்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டி ஒரு 'பாதிக்கப்பட்ட' பிம்பத்தை (Victim Card) உருவாக்க அவர்கள் முயல்கின்றனர். இருப்பினும், மற்ற எதிர்க்கட்சிகள் களத்தில் இயங்கும்போது, தவெக மட்டும் முடக்கப்படுவதாகச் சொல்வது அரசியல் உத்தியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
5. சினிமா மார்க்கெட்டிங் உத்திகள் அரசியலில் வெற்றி பெறுமா?
திரைப்படங்களுக்கு முதல் மூன்று நாட்கள் 'ஹைப்' உருவாக்கி வசூல் செய்வது சாத்தியம். ஆனால் அரசியல் என்பது நீண்ட காலப் பயணம். மக்களின் அன்றாடப் பிரச்சனைகளில் பங்கெடுக்காமல், வெறும் திரை பிம்பத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பது கடினம் என்பதைத் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் உணர்த்துகின்றன.
