  • குடும்பத்தை மீறி தான் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தார் - ஆதவ் அர்ஜுனா முக்கிய தகவல்!

நான் இந்நேரம் சிறைக்கு சென்றிருப்பேன்.. ஆறு மாசம் பொறுங்க! - ஆளும் திமுகவை எச்சரித்து தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசம்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 9, 2026, 08:58 AM IST
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடவுள்ளது. 234 தொகுதிக்குமான வேட்பாளர் தேர்வுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் மகளிர் தின விழா சென்னையில் பிரமாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற உள்ள சில முக்கிய புள்ளிகளை விஜய் கூறி இருந்தார். பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து, மாதம் 2500 ரூபாய் உதவி தொகை, பிறக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கு தங்கம், வருடத்திற்கு 6 இலவச சிலிண்டர்கள், பெண்களின் பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை விஜய் அறிவித்திருந்தார். இது மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதற்கு இடையில் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி தொடர்ந்து அவதூறுகளை ஆளும் தரப்பினர் பரப்பி வருவதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியிருப்பது தற்போது வைரலாகி வருகிறது. 

மேலும் படிக்க: Vijay: மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! பெண்களுக்காக விஜய்யின் 5 முத்தான திட்டங்கள்!

ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற மகளிர் தின விழாவில் பேசிய ஆதார் அர்ஜுனா, எங்கள் தலைவர் விஜய் ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு சென்றதைப் பார்த்து பதறிப்போன திமுக அரசு, கரூர் சம்பவத்தில் விஜய்யை முடக்க பார்த்தது. அவர் மீது எல்லாப் பழிகளையும் போட்டு மக்களிடையே அவபேரை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்தது. ஆளும் தரப்பின் சூழ்ச்சிகளிடமிருந்து தப்பவில்லை என்றால் இந்நேரம் நானும், பொதுச் செயலாளர் ஆனந்தும் சிறையில் இருந்திருப்போம். பிப்ரவரி மாதம் விஜய்க்கு எதிராக தீர்ப்பு வந்திருக்கும். இதை எதிர்த்து தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ விசாரணைக் கேட்டோம். அது தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வராக வருவதற்காக செந்தில் பாலாஜி செய்த திட்டம் தான் கரூரில் அந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு காரணம் என்று தெரிவித்துள்ளார். 

விஜய் மீது தனிப்பட்ட தாக்குதல் 

விஜய் மனைவி சங்கீதா அவரிடம் இருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளார். இது கடந்த ஒரு வாரமாக மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது. இது விஜய் தனிப்பட்ட பிரச்சனை என்றாலும் விஜய்க்கு எதிராக பல்வேறு பொய் பரப்புகளை சிலர் பதிவிட்டு வருகின்றனர். மகளிர் தின விழாவில் பேசிய விஜய், இது என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனை. நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்து இருந்தார்.  குறித்து பேசிய ஆதவ், குடும்பத்தினரை மீறி தான் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளார் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் நான் திமுகவை எதிர்த்து பேசிய போதெல்லாம் என் மீதும் இதேபோன்ற அவதூறுகளை பரப்பி உள்ளனர்.  திமுகவின் அழுத்தத்தால் தான் இவை நடக்கிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டி?

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் பெரம்பூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட வேண்டும் என்று தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். இதனை பொதுச்செயலாளர் என் ஆனந்தம் முன்மொழிந்தார். அதன் பிறகு விஜய் சென்னையில் தான் போட்டியிடப் போகிறார் என எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. மேலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிட உள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மீண்டும் இது குறித்து பேசி ஆதவ், "விஜய் வட சென்னையில் ஏதேனும் தொகுதியில் போட்டியிடுவார், அதுதான் அவரது விருப்பமாக உள்ளது. வில்லிவாக்கம் அல்லது பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளது. திமுக மட்டும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் யாருமே தெருவில் நடக்க முடியாது. சிறு குழந்தை முதல் பார்க்கும் பெண்கள் அனைவரிடமும் திமுகவினர் பிரச்சனை செய்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சியை உருவாக்கி விட்டு தான் முதல்வர் தினமும் கண்மூடி செல்கிறார். பிளைட்டில் செல்லும் போது கூட திமுகவினர் அராஜகம் செய்கின்றனர். 

திமுக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் வந்ததால் தைரியமாக இருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த கூட்டணி எப்படி வந்தது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். இது மதசார்பற்ற கூட்டணி இல்லை. கல்லாப்பெட்டி கூட்டணி இது குறித்து எங்கள் தலைவர் ஏற்கனவே கூறியிருப்பார். திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தால் நல்ல கட்சியாக இருக்கும், அதுவே ஆளும் கட்சியாக வந்துவிட்டால் கண்ணில் பார்ப்பது எல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கும்.  தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் விஜய் தெரு தெருவாக செல்லும்போது மக்களின் எழுச்சியை பார்க்கலாம்" என்று கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: டிஆர்பி தேர்வில் 15 சிறப்பு மதிப்பெண்கள்

