ஈரோட்டில் களமிறங்கும் விஜய்! காவல்துறை கொடுத்த அனுமதி! ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்!

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது அடுத்தகட்ட சூறாவளி பிரச்சாரத்திற்கு தயாராகிவிட்டார். வரும் டிசம்பர் 18-ம் தேதி ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டு பேசவுள்ளார். இதற்கான அனுமதியை மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல்துறையும் தற்போது வழங்கியுள்ளன.
தடைகளை தாண்டி கிடைத்த அனுமதி
- இந்தக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி பெறுவதில் தவெகவினர் பெரும் சவால்களை சந்தித்தனர்.
- முதலில் தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம், விஜயபுரி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான இந்து சமய அறநிலைய துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலமாகும். கோவில் நிலத்தை அரசியல் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற விதிமுறையை சுட்டிக்காட்டி, ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
- சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்து, நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், இந்த பிரச்சனையை தனது பாணியில் கையாண்டார். அவர் நேரடியாக ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரை சந்தித்து மனு அளித்தார்.
- அறநிலையத் துறை விதிகளின்படி, அந்த இடத்தை பயன்படுத்துவதற்கு உரிய வாடகை கட்டணம் மற்றும் காப்புத்தொகை செலுத்தினால் அனுமதி கிடைக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதன்படி, தவெக சார்பில் ரூ.1 லட்சம் (ரூ.50,000 வாடகை + ரூ.50,000 டெபாசிட்) உடனடியாக செலுத்தப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, பெருந்துறை அருகே சரளை என்ற இடத்தில் கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கரூருக்கு பின் முதல் பொதுக்கூட்டம்
கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற விஜய்யின் பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இதனால் மிகுந்த மனவேதனை அடைந்த விஜய், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை மாமல்லபுரத்திற்கு நேரில் வரவழைத்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், பொது நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிரசார கூட்டங்களை சிறிது காலம் ஒத்திவைத்திருந்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் மக்கள் சந்திப்பை நடத்தினார். அதனை தொடர்ந்து பாண்டிச்சேரியில் மக்கள் சந்திப்பை நடத்தினார். தற்போது கரூர் சம்பவத்திலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு, ஈரோடு கூட்டத்தில் மிக கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கூட்டம் நடைபெறும் நேரம் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை என 2 மணி நேரமாக மட்டுமே இருக்கும். கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போதிய தடுப்புகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்படும்.
கொங்கு மண்டலத்தை குறிவைக்கும் விஜய்
ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அமைப்பு செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செங்கோட்டையன், கொங்கு மண்டலத்தில் தவெகவின் பலத்தை நிரூபிக்க இந்த கூட்டத்தை பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளார். விஜய்யின் வருகை அப்பகுதி இளைஞர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன், கொங்கு மண்டலத்தில் கட்சியின் பலத்தை நிரூபிக்க இந்த கூட்டத்தை பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளார். ஈரோடு பிரச்சாரம், வரப்போகும் தேர்தலுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
