திமுகவை மட்டும் எதிர்ப்பது ஏன்...? - தவெக விஜய்யே சொன்ன விளக்கம்

TVK Vijay Speech In Salem: சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் த.வெ.க மாவட்ட நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. அப்போது பேசிய அவர், "என்னை நோக்கி,'விஜய்... பனையூரை விட்டு வெளியே வா' என கேட்பவர்களுக்கு, என் வீடு எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியுமா? மொத்த தமிழ்நாடும் என் வீடுதான். என் வீட்டில் 8 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் என் சொந்தம்" என்றார்.
ரூ.5 ஆயிரம் குறித்து விமர்சனம்
"ஆயிரம் ரூபாய், 2 ஆயிரம் ரூபாய், 5 ஆயிரம் ரூபாய் என ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க வருவார்கள். வாங்கிக்கோங்க... எல்லாம் உங்க பணம்தான். வாங்கிட்டு அவங்க காதிலேயே விசிலை ஊதி அனுப்புங்கள்" என திமுகவை கடுமையாக சாடி உள்ளனர். மேலும் அனுபவமில்லை என விமர்சிக்கிறார்கள், ஆம் எங்களுக்கு
நான் என்ன தவறு செய்தேன்...?
"ஓட்டு கேட்டு மட்டும் வரவில்லை, உங்களிடம் நீதி கேட்டு வந்திருக்கிறேன். கட்சி தொடங்கியதை தவிர, நான் என்ன தவறு செய்தேன்?, என்னை நேசித்தவர்களுக்காக அரசியலுக்கு வந்தேன் அது தவறா?. எல்லா கட்சிக்கும் கூட்டம் நடத்த அனுமதி, நமக்கு மட்டும் மறுப்பது என்ன நியாயம்?. நான் மக்களை சந்திக்கவும், என்னை மக்கள் சந்திக்கவும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்க மறுக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் யார் செய்வது என உங்களுக்கு தெரியும். அதனால்தான் உங்களிடம் நீதி கேட்கிறேன்.
நல்ல அதிகாரிகளை வைத்து சூப்பரான ஆட்சி
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கும் நம் குட்டி நண்பா, நண்பீஸ்க்கு ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்... உங்க வீட்டில் இருக்கிற அப்பா, அம்மா, சித்தப்பா, பெரியப்பா எல்லாரையும் விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட சொல்லுங்க. ஓட்டு போட வையுங்க. நல்லாட்சி கொடுப்பதற்கு மெத்த படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. காமராஜர் போல எம்ஜிஆர் போல, மக்கள் சக்தியை வைத்து, மக்களுக்கு சேவை செய்யும் நல்ல அதிகாரிகளை வைத்து சூப்பரான ஆட்சியை கொடுக்க முடியும். அதை நான் கொடுப்பேன்.
போராட தயார் - விஜய்
குறை சொல்வதெல்லாம் சரி... நீ என்ன செய்வது என்று கேட்கிறீர்களா? கேட்கணும்... கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. தேர்தல் அறிக்கை தயாராகி வருகிறது. ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக சாத்தியமில்லாத வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நான் கொடுக்கவே மாட்டேன். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் மற்றவர்கள் அது தரவில்லை, இது தரவில்லை என்று சொல்லாமல் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக எந்த எல்லை வரையும் சென்று போராட தயாராக இருக்கிறேன்.
பொலிட்டிகல் பாம்
நான் விக்கிரவாண்டி கூட்டத்தில் பொலிட்டிகல் பாம் ஒன்றை சொன்னேன். ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு வழங்குவேன் என்று... அந்த பொலிட்டிகல் பாம் இப்போது ஒவ்வொரு கூட்டணியிலும் வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஸ்டாலின் சார் பதறுகிறார், ஒத்துவராது என கூறுகிறார். அவர்களை பொறுத்தவரை ஜெயிப்பதற்காக மட்டும்தான் கூட்டணி; மற்றவைக்கு ஒரே அணி, தனி அணி. 'வெல்வோம் ஒன்றாக; ஆனால் வரும் வெல்த் எல்லாம் பார்ப்போம் தனியாக' என்பதுதான் அவர்கள் ரகசியம்" என்றார். தொடர்ந்து, மக்களை விரும்பும் விஜய் வேண்டுமா? அல்லது மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்தும் ஸ்டாலின் சார் வேண்டுமா? என்றும் மக்களை நோக்கி விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.
திமுகவை மட்டும் விமர்சிப்பது ஏன்?
"விஜய் ஏன் மற்ற கட்சிகளை எதிர்க்கவில்லை என பலரும் கேட்கிறார்கள். இது யாருக்கான தேர்தல், யார் ஆட்சியில் இருந்து கொண்டு பொய் வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறார், யார் மக்கள் விரோத ஆட்சியை நடத்துகிறார், அவர்களை தானே எதிர்க்க முடியும். ஏன் ஏற்கெனவே மக்கள் பலமுறை டெலீட் செய்தவர்களை எதிர்க்கணும்" என விஜய்யே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
