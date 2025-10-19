English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த முக்கிய புள்ளி! யார் தெரியுமா?

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த முக்கிய புள்ளி! யார் தெரியுமா?

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு, கட்சிக்கு மட்டுமல்ல, விஜய் குடும்பத்திற்குள்ளும் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:14 PM IST
  • "நானும் இப்போது தவெக தான்"
  • மனக்கசப்புகளை மறந்த அப்பா!
  • ஆதரவு கரம் நீட்டிய எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர்!

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வரும் நிலையில், அவரது அரசியல் பிரவேசத்தில் ஆரம்பம் முதலே பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக, அவரது தந்தையும், பிரபல இயக்குநருமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகருக்கும், விஜய்க்கும் இடையே நிலவியதாக கூறப்பட்ட மனக்கசப்புகள், அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரிதும் பேசப்பட்டன. ஆனால், அந்த தடைகளையெல்லாம் உடைத்தெறிந்து, நானும் இப்போது தவெக தான் என்று எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் பொது மேடையில் அறிவித்திருப்பது, தவெக தொண்டர்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | வடகிழக்கு பருவமழை : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை

அதிரடியாக வந்த அறிவிப்பு

சென்னையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தனது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து வெளிப்படையாக பேசினார். அவரிடம், "நீங்கள் எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர்?" என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, சிறிதும் யோசிக்காமல், "நான் இப்போது தவெக" என்று அவர் பதிலளித்தது அரங்கத்தில் கரவொலியை எழுப்பியது. ஒரு காலத்தில், விஜய்க்கு தெரியாமலேயே அவரது பெயரில் கட்சியை பதிவு செய்ய முயன்றதாக எழுந்த சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, மகனின் அரசியல் பயணத்திற்கு தனது முழுமையான ஆதரவை அவர் உறுதி செய்துள்ளார்.

"விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்ற ஆலமரத்தை நட்டவன் நான். அந்த மரம் இப்போது விழுதுகள் விட்டு வளர்ந்து நிற்கிறது. அந்த விழுதுகளை பிடித்துக்கொண்டு மக்கள் முன்னேற வேண்டும்" என்று அவர் உருக்கமாக குறிப்பிட்டார். விஜய்யின் ரசிகர் மன்றத்தை, மக்கள் நல பணிகளில் ஈடுபடும் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியதில் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரின் பங்கு இன்றியமையாதது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு, கட்சிக்கு மட்டுமல்ல, விஜய் குடும்பத்திற்குள்ளும் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அந்த மாநாட்டில், விஜய்யின் பெற்றோரான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரும், ஷோபாவும் கலந்து கொண்டனர். மாநாட்டின் பிரம்மாண்டத்தையும், மக்கள் கூட்டத்தையும் கண்டு நெகிழ்ந்துபோன எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், "மாநாடு மிக சிறப்பாக இருந்தது. நல்ல கூட்டம், மக்களின் வரவேற்பு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. விஜய்க்கு என் ஆசீர்வாதம் எப்போதும் உண்டு," என்று மனதார பாராட்டினார். இந்த நிகழ்வு, தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே இருந்த பனிச்சுவர் உருக தொடங்கியதன் அடையாளமாகவே பார்க்கப்பட்டது.

சர்ச்சைகளின் பின்னணி

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 'அகில இந்திய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம்' என்ற பெயரில் ஒரு கட்சியை தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்ய எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் முயன்றார். இது விஜய்யின் சம்மதம் இல்லாமல் நடந்ததாக கூறப்பட்டதால், பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தனக்கும் அந்த முயற்சிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ததுடன், தனது பெயரை பயன்படுத்த கூடாது என்று தனது தந்தை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது வழக்கும் தொடர்ந்தார். இந்த நிகழ்வு, அவர்களது உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்தியதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின.

ஆனால், விஜய் முழுமையாக அரசியலில் இறங்கிய பிறகு, பழைய கசப்புகளை மறந்து, ஒரு தந்தையாகவும், அரசியல் வழிகாட்டியாகவும் மகனின் கரங்களை பலப்படுத்த எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் முன் வந்துள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் சிறப்பாக இருப்பதாகவும், அவர் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார் என்றும் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார். இப்போது தன்னை தவெக-வின் ஒரு அங்கமாகவே அறிவித்திருப்பது, அக்கட்சியின் களப்பணிக்கு கூடுதல் பலத்தை சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | காவலரை கன்னத்தில் அறைந்த எம்எல்ஏ... சென்னை அண்ணா சாலையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

