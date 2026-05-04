English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய் அட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்! 12 தொகுதிகள் தேவை.. என்ன செய்யப்போகிறது தவெக?

விஜய் அட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்! 12 தொகுதிகள் தேவை.. என்ன செய்யப்போகிறது தவெக?

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 106 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்ற நிலையில், ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 12 தொகுதிகள் தேவை உள்ளது. முதலமைச்சராக அரியனையில் அமர விஜய் என்ன செய்யப்போகிறார்? அவரது வியூகம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 06:39 PM IST
  • தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது
  • விஜய்யின் தவெக 106 தொகுதிகளில் முன்னிலை
  • பெரும்பான்மை பெற 12 சீட் தேவை

Trending Photos

தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
camera icon7
MK Stalin
ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
camera icon9
IPL
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
camera icon7
TN Assembly Election
தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
விஜய் அட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்! 12 தொகுதிகள் தேவை.. என்ன செய்யப்போகிறது தவெக?

விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று மாபெரும் சாதனை மேற்கொண்டுள்ளது. இதுவரை கிட்டத்தட்ட 1.50 கோடி வாக்குகளை பெற்று அசத்தி இருக்கிறது. மொத்தம் 106 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று அதில் 40 தொகுதிகளில் வெற்றியை உறுதி செய்திருக்கிறது. மீதமுள்ள தொகுதிகளின் முடிவும் விரைவில் தெரியவரும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல் 

ஒரு புதிய கட்சி தனது முதல் தேர்தலிலேயே இப்படியான ஒரு வெற்றியை பெற்றது பெரிய விஷயமாக இருக்கிறது. இருப்பினும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

தமிழகத்தில் ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைக்க 118 தொகுதிகளில் வென்று பெரும்பான்மை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதாவது மொத்தம் இருக்கும் 234 தொகுதிகளில் பாதி 117, அதில் ஒன்று அதிகம் பெற்றால் ஒரு கட்சியால் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவு இல்லாமல் ஆட்சி அமைக்க முடியும். இந்த நிலையில்தான், தவெக இதில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. 

12 சீட் வரை தேவை 

தவெக 106 முதல் 110 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெறும் என தெரிகிறது. தற்போது வரை 41 தொகுதிகளில் வெற்றியை உறுதி செய்துள்ளது. அவர்களுக்கு ஆட்சி அமைக்க கூடுதலாக 8 முதல் 12 சீட் வரை தேவைப்படுகிறது. இதற்கு திமுக, அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளை தன் வசம் இழுக்க வேண்டும். உதாரணமாக காங்கிரஸ், பாமக போன்ற கட்சிகளின் சின்னம் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்களின் ஆதரவை பெறும் பட்சத்தில் ஆட்சியை அமைக்க முடியும். 

காங்கிரஸ், பாமகவுடன் பேச்சுவார்த்தை 

இதற்கான வேலையையும் தவெக தலைவர் விஜய் கையில் எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவர் காங்கிரஸ், பாமக, தேமுதிக தலைமையிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் நிலையில், விஜய்யால் எளிதாக ஆட்சி அமைக்க முடியும். அதேசமயம் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தை கைக்கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ராகுல் சொல்லி கேட்காத சோனியா 

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்க சொல்லி காங்கிரஸ் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்பே கூறியதாக செய்திகள் வெளியாகின. திமுகவை விட்டு விலக சொல்லியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க கூறியும் அது தொடர்பாக ராகுல் விஜய்யிடம் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் கூறப்பட்டது. அதேசமயம் விஜய்யை வைத்து தென் மாநிலங்களை வலைத்துப்போட ராகுல் திட்டம் தீட்டியதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால், இதற்கு சோனியா காந்தி முட்டுகாட்டையாக வந்து தமிழக காங்கிரஸிடம் திமுக உடனேயே கூட்டணியை தொடர சொன்னதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. 

2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பிளான் 

இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தி நினைத்ததே தற்போது நடைபெற போகிறது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். தற்போது விஜய்க்கு காங்கிரஸ் போன்ற கூட்டணி கட்சிகள் தேவையாக உள்ளது. தற்போது அவர்களுடன் கைக்கோர்க்கும் பட்சத்தில், 2029ல் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் வெற்றி பெற விஜய் சிந்தித்து வருவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

பதவியேற்பு எப்போது? 

விஜய் யாருடன் ஆதரவு கேட்டாலும் அதிக சீட்கள் தவெக வென்றிருப்பதால், விஜய்யே முதல்வர் ஆவார். ஆதரவு கரங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தை முடிவடையும் நிலையில், மே 10 ஆம் தேதிக்குள் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்பார் என தெரிகிறது. 

மேலும் படிக்க: விஜய்க்கு உதவிய பாஜக.. மறைமுகமாக செய்த பெரிய வேலை! செம பிளான்

மேலும் படிக்க: ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vijayTVKTN Assembly ElectionTN Election Result

Trending News