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விஜய் பேச்சு பள்ளியில் நேரலை... தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி

தவெக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியதை கரூர் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு திரையிட்டுக் காட்டிய சம்பவத்தில், அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரை பணியிடை நீக்கம் செய்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:05 PM IST
விஜய் பேச்சு பள்ளியில் நேரலை... தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி
Image Credit: Minister Rajmohan (Image Source : X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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