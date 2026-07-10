/விஜய் பேச்சு பள்ளியில் நேரலை... தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி

Minister Rajmohan : தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அங்கு அசாதாரணமான சூழல் நிலவியதை தொடர்ந்து கரூரில் இருந்த உடனே திருச்சி விமான நிலையம் சென்று, தனி விமானம் மூலம் சில மணி நேரங்களில் சென்னை திரும்பினார்.
அதன் பிறகு, தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்றாலும் அவர் கரூர் செல்லவில்லை. சுமார் 285 நாட்களுக்கு பிறகு முதல் முறையாக மீண்டும் இன்று விஜய் கரூருக்குச் சென்றார். கரூர் வெண்ணெய்மலை அட்லஸ் கலையரங்க வளாகத்தில் நடந்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசினார்.
இந்நிலையில், கரூரில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் உரையை கரூரில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில் திரையிட்டுக் காட்டியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இதுதொடர்பான புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அரசுப் பள்ளியில் முதல்வரின் அரசியல் உரை ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ள இச்சம்பவத்திற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.
இதனை கண்டித்து திமுக ஐடி விங், 'பள்ளிக்கூடம் அறிவை வளர்க்கத்தான், உங்கள் அரசியல் புகழ் பாடுவதற்கு அல்ல' என தவெகவை சாடி உள்ளது. இதுகுறித்து அவர்களின் X பதிவில், "தொடர்ந்து அரசுப் பள்ளிகளில் தங்கள் அரசியல் கைவரிசையைக் காட்டி வந்த தவெகவினர், இன்று உச்சகட்டமாக முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவதை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்து அராஜகம் செய்துள்ளனர். சிறு பிஞ்சு நெஞ்சுகளில் உங்கள் சுயநல அரசியல் நஞ்சை விதைக்க உங்களுக்கு எவ்வளவு துணிச்சல்?" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.
பள்ளிக்கூடம் அறிவை வளர்க்கத்தான், உங்கள் அரசியல் புகழ் பாடுவதற்கு அல்ல— DMK IT WING (@DMKITwing) July 10, 2026
தொடர்ந்து அரசுப் பள்ளிகளில் தங்கள் அரசியல் கைவரிசையைக் காட்டி வந்த தவெகவினர், இன்று உச்சகட்டமாக முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவதை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்து அராஜகம் செய்துள்ளனர். சிறு பிஞ்சு நெஞ்சுகளில் உங்கள் சுயநல… pic.twitter.com/gsDsJZryGJ
அமைச்சர் ராஜ்மோகனை குறிப்பிட்டு அந்த பதிவில், "ஆங்கரிங் வேலை செய்வதற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறீர்களா அல்லது உண்மையிலேயே நீங்கள்தான் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரா? பள்ளி வளாகத்தில் அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று ஊடகங்களுக்கு ஒப்புக்கு பேட்டி கொடுத்துவிட்டு, திரைமறைவில் நாடகமாடுவதை நிறுத்துங்கள்.
உங்கள் வெற்று பேட்டிகளால் இங்கே எந்த மாற்றமும் வரப்போவதில்லை. குழந்தைகளிடம் அரசியல் விளம்பரம் தேடும் இந்தத் தரங்கெட்ட செயலை செயலிலும் தடுத்து நிறுத்திக் காட்டுங்கள். அரசியல் செய்ய ஆயிரம் மேடைகள் இருக்கின்றன, அங்கே போய் உங்கள் புகழைப் பாடிக்கொள்ளுங்கள். வகுப்பறைகளை உங்கள் சுய விளம்பரக் களமாக மாற்ற நினைத்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சும்மா இருக்க மாட்டார்கள்" என குற்றஞ்சாட்டியது. தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்பட பலரும் இந்த சம்பவத்தில் கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், விஜய்யின் உரையை நேரலையில் ஒளிப்பரப்பிய பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இதுகுறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர, எந்தவொரு கட்சியின் நிகழ்ச்சியையும் பள்ளி வளாகங்களில் மாணவர்களுக்கு காட்டக் கூடாது என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை ஏற்கனவே தெளிவான உத்தரவை வழங்கியுள்ளது.
இந்த உத்தரவை மீறி, கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பள்ளியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிகழ்ச்சியை நேரலை செய்து மாணவர்களுக்கு திரையிட்ட சம்பவம் தவறு.
செய்தி அறிக்கை:— Rajmohan (@imrajmohan) July 10, 2026
அரசுப் பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடமில்லை, உத்தரவை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை உறுதி!
அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர, எந்தவொரு கட்சியின் நிகழ்ச்சியையும் பள்ளி வளாகங்களில் மாணவர்களுக்கு காட்டக் கூடாது என்று பள்ளிக்கல்வித்… pic.twitter.com/f7bWenCFu0
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உடனடியாக விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டேன். விசாரணையில், பள்ளித் தலைமையாசிரியர் தன்னிச்சையாக முடிவு செய்து, துறை உத்தரவுகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் மீறி இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமையாசிரியர் மீது உடனடி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டு, அவர் பணியிடை நீக்கம் (Suspension) செய்யப்பட்டுள்ளார்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் ஒரு காணொளி குறித்தும் விசாரணை நடைப்பெற்று வருகிறது என தெரிவித்துள்ள ராஜ்மோகன், "'கல்வி நிலையங்களில் அரசியலுக்கு இடமில்லை' என்ற முதல்வரின் ஆணையை நாங்கள் தொடர்ந்து உறுதியாக கடைப்பிடிப்போம். பள்ளிக்கூடம் கல்விக்காக, அரசியலுக்காக அல்ல என்பதே பள்ளிக்கல்வித் துறையின் தெளிவான கொள்கையாகும்" என உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார்.
"இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி தமிழ்நாட்டின் எந்தப் பள்ளியிலும் நடைபெறாத வகையில், அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு மீண்டும் கடுமையாக அறிவுறுத்துக்கிறேன்" என அறிவுறுத்தலை வழங்கி உள்ளார்.
ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுரையாக, "கல்விச் சூழலைக் காப்பதும், கல்வி நிலையங்களின் நடுநிலைத்தன்மையை பாதுகாப்பதும் நம் அனைவரின் கூட்டு பொறுப்பாகும். அரசின் உத்தரவுகளை மீறுவது யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது தயக்கமின்றி கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.