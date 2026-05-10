விஜய் பதவியேற்பு விழா: சென்னை மக்களே இதை கவனிங்க - நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?

CM Vijay Oath Taking Ceremony Live Telecast: தமிழ்நாட்டின் 18வது முதலமைச்சராக ச. ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 10) காலை 10 மணிக்கு பதவியேற்க உள்ளார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் பதவியேற்பு விழா நடைபெற இருக்கிறது.
தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநரான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவைக்கு பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்க இருக்கிறார்.
விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று காலையில் பதவியேற்பதை முன்னிட்டு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மொத்தம் 20 இடங்களில் எல்.இ.டி. மின்னணுத் தொலைக்காட்சிகள் வாயிலாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.
|வ. எண்
|நேரலை செய்யப்படும் இடம்
|1.
|அண்ணாநகர் டவர் பார்க்
|2.
|மெரினா கடற்கரை
|3.
|கோயம்பேடு சி.எம்.பி.டி
|4.
|சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம்
|5.
|தி.நகர் பேருந்து நிலையம்
|6.
|பெசன்ட் நகர் கடற்கரை
|7.
|திருவான்மியூர் பேருந்து நிலையம்
|8.
|கத்திபாரா நகர சதுக்கம்
|9.
|செம்மொழிப் பூங்கா
|10.
|தீவு மைதானம் பேருந்து நிறுத்தம்
|11.
|நாகேஸ்வர ராவ் பூங்கா
|12.
|மயிலாப்பூர் டேங்க் ஏரியா
|13.
|வடபழனி பேருந்து நிலையம்
|14.
|எம்ஜிஆர் நகர் மார்கெட் பகுதி
|15.
|நீலாங்கரை கபாலீஸ்வரர் நகர் கடற்கரை
|16.
|மாதவரம் பேருந்து நிலையம்
|17.
|மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை ராமாபுரம் பார்க், புதிய பூங்கா L&T அருகில்
|18.
|அம்பத்தூர் ஓ.டி. பேருந்து நிலையம்
|19.
|தண்டையார்பேட்டை பஸ் டிப்போ பகுதி
|20.
|அடையாறு டிப்போ சந்திப்பு
தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை பலம் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்தனர். இதனால், 120 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உள்ளதாக ஆளுநரிடம் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தார். அதன் அடிப்படையில், இன்று விஜய் பதவியேற்க இருக்கிறார். பதிவியேற்பு விழாவின் நேரலையை கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்தும் பார்க்கலாம்.