”அதிமுக கதை ஓவர்.. இனி தவெக தான்” அடித்து சொல்லும் ஜோதிமணி.!

Jothimani MP On TVK Leader Vijay: தவெக தலைவர் விஜய்க்கு இளைஞர்களின் ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது. அவர் தேர்தலில் இரண்டாவது இடம் வர வாய்ப்புள்ளது என்று காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி கூறியுள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:51 PM IST
  • தவெக தேர்தலில் 2ம் இடத்தை பிடிக்கும்
  • 3ம் இடம் செல்லப்போகும் அதிமுக
  • ஜோதிமணி பேட்டி

Jothimani MP On TVK Leader Vijay: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது.  இதனால்,  தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஆளும் கட்சியான திமுக தனது ஆட்சியை  தக்க வைத்துக் கொள்ள முனைப்பு காட்டி வருகிறது. அதே நேரத்தில், அதிமுக எப்படியாவது இந்த முறை ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் முனைப்பில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து வியூகம் அமைத்து வருகிறது. 

தேர்தலில் 2வது இடத்தை பிடிக்கும் தவெக

மேலும், அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வரும் தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தீய சக்தி திமுக என மேடைக்கு மேடை கூறி வருகிறது. திமுகவை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து அகற்ற தவெக முனைப்புடன் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், தவெகவுக்கு இளைஞர்களின் வாக்கும் பெரியளவில் இருக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தற்போது தவெக வேட்பாளர்கள் நியமனம், தேர்தல் வாக்குறுதி பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி தவெக குறித்து முக்கிய கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த எம்.பி. ஜோதிமணி, ”அதிமுக தனது வாக்கை இழந்து வருகிறது. என்னை பொறுத்தவரை, தவெக தலைவர் விஜய்க்கு இளைஞர்களின் ஆதரவு அதிகம் இருப்பதை காண முடிகிறது. 

ஜோதிமணி சொன்ன முக்கிய  தகவல்

எனவே, விஜய் இரண்டாவது இடத்திற்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருப்பதாக தான் நினைக்கிறேன். அதிமுக வரும் தேர்தலில் மூன்றாவது இடத்திற்கு செல்வார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல், தமிழகத்தில் அதிமுக என்ற கட்சி எதிர்கொள்ளும் கடைசி தேர்தலாகவும் இது இருக்கும். பாஜகவை உள்ளடக்கிய கூட்டணிக்கு தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள். 

கூட்டணி என்பது தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், பாஜக போன்ற மோசமான அரசாங்கத்தை நடத்துபவர்களிடமிருந்து தமிழ்நாட்டைக் காப்பாற்றுவதற்கு உள்ளோம். கூட்டணியை தக்க வைத்துக் கொள்ள சில விஷயங்கள் விட்டுக்கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. காங்கிரஸ் கட்சி கூட சில தியாகங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. நாங்கள் கூட்டணிக்காக அதை தான் செய்கிறோம்.  ஒரு பொறுப்பாக கட்சியாக இதுபோன்றவற்றை செய்ய வேண்டியிருக்கும்” என்று கூறினார்.

முன்னதாக, திமுக காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இழுபறியில் இருந்தது. குறிப்பாக, தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்க உள்ளதாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகின. அதற்கு ஏற்றவாறு தொகுதி பங்கீடும் முடிவடையாமல் இருந்தது.  பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு சமீபத்தில் தொகுதி பங்கீடு முடிவடைந்தது. இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும்  ஜோதிமணி உட்பட சில தலைவர்கள் தவெகவுடன் கூட்டணி விரும்பினார்கள். இந்த நிலையில், தவெக குறித்து மீண்டும் ஜோதிமணி பேசியிருப்பது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.

2026 தவெகவின் அரசியல் தாக்கம்

வழக்கத்தை விட, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.  அதற்கு காரணம்  தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான். தவெகவின் அரசியல் வருகை பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுகவுக்கு கிடைக்கும் எதிர்ப்பு வாக்குகள், அதிமுகவுக்கு கிடைக்கும் சிறுபான்மை வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பார் என சொல்லப்படுகிறது. மேலும், 18 வயது முதல் 35 வயது வரையிலான இளம் வாக்காளர்களில் தவெக முதல் தேர்வாக இருக்கும். இளம் வாக்காளர்களின் ஓட்டு பெருமளவில் தவெக பக்கம் போகும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

 இருப்பினும், விஜய் வாக்குகள் யாரை  அதிகம் பாதிக்கும் என இப்போது கணிக்க முடியவில்லை. குறிப்பாக, நாம் தமிழர் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். மூன்றாம் இடத்தை பிடித்து வந்த நாதக, வரும் தேர்தலில் நான்காம் இடத்தை பிடிக்கலாம். மாற்றத்தை விரும்பும் புதிய தலைமுறை வாக்காளர்கள் சீமானுக்கு வாக்களித்து வந்த நிலையில், தற்போது அந்த வாக்குகள் அப்படியே விஜய்க்கு செல்லலாம் என கூறப்படுகிறது. 

இருப்பினும், விஜயிடம் அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்ட விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும், மற்றொரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி, பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தினார். இதற்கிடையே நேற்று நடந்த திருமண நிகழ்ச்சி  நடிகை திர்ஷாவுடன் விஜய் சென்றது அவர்களது ரசிகர்கள் மற்றும் மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.  விஜய்யின் விவாகரத்து விவகாரம், அவரது அரசியல் வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த நிலையில், ஜோதிமனி தவெக தேர்தலில் இரண்டாம் இடம் வரும் என கூறியுள்ளார்.

