விஜய் மாஸ்டர் பிளான்! கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம் - வரப்போகும் கட்சிகளின் பட்டியல்

Vijay : தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்களைப் பெற திமுக, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தையை விஜய் தரப்பு தொடங்கியுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 03:41 PM IST
Vijay : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளன. இதில் முதன்முறையாக தமிழ்நாடு தேர்தலில் களம் கண்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெருங்கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அக்கட்சி முன்னிலை வகித்தாலும், பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் அக்கட்சிக்கு கிடைக்கவில்லை. இதனால், திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகளுடன் இப்போதே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை

திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் விஜய் தரப்பில் இருந்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்போதைக்கு ஆட்சிக்கு ஆதரவு கொடுக்க விருப்பம் உள்ளதா?, கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி விருப்பத்தை தெரிவிக்குமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவை மற்றும ஆட்சியில் பங்கு குறித்து எதுவும் தெரிவிக்காத விஜய் தரப்பு, ஆட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க விருப்பம் தெரிவிக்கும் கட்சிகளுடன் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. மாலை முழுவதுமாக தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வந்த பிறகு அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்த விஜய் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் சிக்னல்

இதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கும் விஜய் தரப்பில் இருந்து சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் விஜய் தரப்பில் இருந்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் நீண்ட ஆண்டுகளாகவே ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற முழக்கத்துடன் பிரச்சாரம் செய்து வந்தது. இப்போது அதற்கான வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளதால் விஜய்யுடன் சேர அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பும் தயாராகவே இருக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான உடனே இதற்கான முடிவுகளை அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பு பரிசீலிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதனால், விஜய்யுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் பங்கெடுக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. 

விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நகர்வு

விஜய், இப்போது தனது கட்சியில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்களை உடனடியாக சென்னைக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார். இன்று இரவுக்குள் சென்னைக்கு வருமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ள அவர், அனைவரும் பனையூருக்கு வந்த உடன் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர்களுடன் கலந்தாலோசிக்க உள்ளார். அதன்பிறகு கூட்டணி ஆட்சி, அமைச்சரவை குறித்தும் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, ஆட்சி அமைக்கும் தேதியையும் விஜய் அறிவிக்க உள்ளார். 

