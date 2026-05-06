விஜய் ஆட்சி அமைக்க இதை செய்வது கட்டாயம் - தமிழ்நாடு ஆளுநர் அறிவிப்பு

Vijay, Tamil Nadu Governor Arlekar : தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாக, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், ஆட்சியமைப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் விஜய் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரை நேரில் சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கடிதம் அளிக்க உள்ளார். இதுதொடர்பாக ஆளுநருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், தனது கட்சி சுமார் 35 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதாகவும், ஆட்சியமைக்க முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு ஆளுநரின் விளக்கம்
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இது குறித்துக் கூறுகையில், "விஜய் கடிதம் அளித்துள்ளது உண்மைதான். ஆனால், அரசியல் சாசனத்தின்படி வெறும் வாக்கு சதவீதத்தை மட்டும் வைத்து ஆட்சியமைக்க முடியாது. சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தேவையான உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மிக முக்கியம்," என்று தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய சூழலில், விஜய்க்கு குறைந்தபட்சம் 118 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
கேள்வி: டிவிகே (TVK) கட்சித் தலைவரான விஜய், ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது உண்மையா? உங்கள் அலுவலகத்தில் அந்தக் கடிதம் பெறப்பட்டதா?
ஆளுநர்: ஆம், விஜய் ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது உண்மைதான். எங்களது அலுவலகத்தில் அந்தக் கடிதம் பெறப்பட்டுள்ளது. அவர் அந்தக் கடிதத்தில் சுமார் 35 சதவீத வாக்குகள் பெற்று பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், அரசியல் சாசனத்தின்படி எனக்குத் தேவையானது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எத்தனை உறுப்பினர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான். அதைச் செய்யும்படி அவரிடம் கூறியுள்ளேன், அவரும் செய்வதாகக் கூறியுள்ளார்.
கேள்வி: தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு, விஜய் அவர்கள் உங்களிடம் வந்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதற்கு எவ்வளவு கால அவகாசம் உள்ளது? அரசியல் சாசனத்தில் இதற்கான காலக்கெடு ஏதேனும் உள்ளதா?
ஆளுநர்: இது குறித்து அரசியல் சாசனத்திலோ அல்லது விதிகளிலோ குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் எதுவும் சொல்லப்படவில்லை. அது தேவையைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஆளுநர் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தை நிர்ணயித்து அதற்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும்படி கூறலாம். தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு இதற்கான காலக்கெடு இவ்வளவுதான் என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
கேள்வி: சரி, விஜய் அவர்கள் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரும் வரை மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களே முதலமைச்சராக நீடிப்பாரா? மேலும், ஸ்டாலின் அவர்களின் ராஜினாமாவை நீங்கள் ஏற்றுக் கொண்டீர்களா?
ஆளுநர்: ஆம், ஸ்டாலின் அவர்களின் ராஜினாமா ஏற்கப்பட்டுள்ளது. புதிய அரசு அமையும் வரை அவரைப் பதவியில் நீடிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொண்டுள்ளேன். தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின் புதிய ஆட்சியமைக்கும் வரை முந்தைய அரசு காபந்து அரசாகச் செயல்படும்.
இவ்வாறு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கூறியுள்ளார்.
விஜய் பேச்சுவார்த்தை
விஜய் தற்போது ஆட்சி அமைக்க தேவையான இடங்களைப் பெற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். 5 சட்டப்பேரவை உறுபினர்களைப் பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் விஜய் உடன் செல்ல முடிவெடுத்துள்ளது. இதேபோல், விடுதலை சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், பாமக ஆகிய கட்சிகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார் விஜய்.
அதிமுகவில் இருக்கும் ஒரு சிலரும் விஜய்யுடன் கூட்டணி செல்ல ஆர்வமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. இப்போதைய சூழலில், திமுக, அதிமுக, தவெக தவிர தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சொந்த சின்னத்தில் வென்றவர்கள் 20 பேர். காங்கிரஸ் 5, மாம்பழம் 4, பானை 2, தாமரை 1, ஏணி 2, குக்கர் 1, அரிவாள் சுத்தி 2, கதிர் அரிவாள் 2, முரசு 1 ஆகிய இடங்கள் வைத்திருக்கின்றன. இந்த கட்சிகளுடன் தான் விஜய் சேர்ந்து ஆட்சி நடத்தியாக வேண்டும்.
விஜய் அமைச்சரவை
கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் அதேவேளையில் விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவைப் பட்டியலையும் இறுதி செய்துள்ளார். இந்தப் பட்டியலில் செங்கோட்டையன், புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, அருண்ராஜ், சிடிஆர் நிர்மல்குமார் உள்ளிட்டோர் இடம்பிடிக்கின்றனர். இது தொடர்பான பட்டியலையும், கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு பட்டியலையும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் இன்று கொடுக்க உள்ளார் விஜய்.
