விஜய் வேட்புமனுவில் குளறுபடி! பெரம்பூர் தொகுதி மனு நிராகரிக்கப்படுமா? முக்கிய தகவல்

Vijay Perambur affidavit : தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இம்முறை முதன்முறையாக போட்டியிடுகிறார். பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிடும் அவர், அந்த இரு தொகுதிகளுக்குமான வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளார். ஆனால், அவர் தாக்கல் செய்த இரு வேட்புமனுக்களிலும் குளறுபடிகள் இருப்பது இப்போது தெரியவந்துள்ளது. இதனால், அவருடைய வேட்புமனு நிராகரிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
வேட்புமனுக்களில் உள்ள முக்கிய முரண்பாடு என்ன?
விஜய் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்யும் போது, சட்டப்படி தன் மீது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்த விவரங்களை படிவம் 26ல் குறிப்பிட வேண்டும். திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்காக அவர் தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரத்தில், மதுரை மாவட்டம் கூடக்கோவில் காவல் நிலையத்தில் 2025 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதாகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால், அதே நேரத்தில் பெரம்பூர் தொகுதிக்காக அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், தன் மீது எந்த ஒரு குற்றவியல் வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரே வேட்பாளர் இரு வெவ்வேறு தொகுதிகளில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுக்களில் இவ்வாறு முரண்பட்ட தகவல்கள் இருப்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் கவனத்திற்குச் சென்றுள்ளது.
மதுரையில் பதிவான வழக்கு: பின்னணி என்ன?
திருச்சி கிழக்கு மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவலின்படி, 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டின் போது ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவத்திற்காக இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவித்தல் மற்றும் சில பிரிவுகளின் கீழ் கூடக்கோவில் போலீசார் இந்த எப்ஐஆர் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கு விபரத்தை திருச்சி கிழக்கு வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுவிட்டு, பெரம்பூர் தொகுதி வேட்புமனுவில் குறிப்பிடத் தவறியுள்ளார். விஜய்யின் சட்டக் குழுவின் மிகப்பெரிய கவனக்குறைவாகும்.
பெரம்பூர் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்படுமா?
தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு வேட்பாளர் தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் தகவல்களை மறைப்பது அல்லது தவறான தகவல்களை அளிப்பது தண்டனைக்குரியது மட்டுமின்றி, வேட்புமனு நிராகரிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. ஒரு வழக்கை ஒரு இடத்தில் ஒப்புக்கொண்டு மற்றொரு இடத்தில் மறைப்பது தகவல் மறைப்பு என்ற பிரிவின் கீழ் வரும். வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது, எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் இந்த முரண்பாட்டைச் சுட்டிக்காட்டி மனுவை நிராகரிக்கக் கோரினால் தேர்தல் அதிகாரி தீவிரமாகப் பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கும். இதில் விஜய்க்கு இருக்கும் வாய்ப்பு என்னவென்றால், வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் இன்னும் இருப்பதால், திருத்தப்பட்ட புதிய பிரமாணப் பத்திரத்தைத் தாக்கல் செய்வதன் மூலம் இந்தச் சிக்கலில் இருந்து அவர் தப்பிக்க முடியும்.
கட்சி நிர்வாகிகளிடையே ஏற்பட்டுள்ள பதற்றம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் தேர்தல் என்பதால், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் வேட்புமனுவே இத்தகைய குளறுபடிக்கு உள்ளாகி இருப்பது தொண்டர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் சட்ட ஆலோசனைக் குழுவின் மெத்தனப் போக்கே இதற்குக் காரணம்.
அடுத்து என்ன நடக்கும்?
தற்போது இந்த விவகாரம் தேர்தல் ஆணையத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளது. தேர்தல் அதிகாரி இந்த முரண்பாட்டை தொழில்நுட்பத் தவறு எனக் கருதி திருத்த வாய்ப்பளிப்பாரா அல்லது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பாரா என்பதுதான் இப்போதைய கேள்வி. பெரம்பூர் தொகுதி வேட்புமனு பரிசீலனை அன்று விஜய்யின் அரசியல் எதிர்காலத்தின் ஒரு முக்கியத் திருப்பம் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் சட்டக் குழுவினர் இந்த குளறுபடியைச் சரிசெய்யும் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
விஜய்க்கு இப்போது இருக்கும் வாய்ப்புகள் என்ன?
தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு வேட்பாளர் ஒரு தொகுதிக்கு அதிகபட்சமாக நான்கு செட் வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்யலாம். விஜய் தற்போது பெரம்பூரில் இரண்டு செட் மனுக்களை மட்டுமே தாக்கல் செய்துள்ளார். தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்யக் கடைசி நாள் ஏப்ரல் 6 ஆகும். அதற்குள்ளாக விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் புதிய வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்யலாம். அந்தப் புதிய மனுவில், திருச்சி மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்த வழக்கு விவரங்களைச் சரியாக இணைத்துச் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் முந்தைய மனுவில் ஏற்பட்ட பிழையைச் சரிசெய்ய முடியும்.
இந்த தவறை திருத்தியிருக்க முடியுமா?
அரசியல் விமர்சகர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்கள் கருத்துப்படி, இந்தச் சிக்கலை விஜய் மிக எளிதாகத் தவிர்த்திருக்கலாம். தேர்தலுக்கு முன்பாகவே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்து, தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதால், தன் மீது தமிழகம் முழுவதும் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வழக்குகள் குறித்தும் காவல்துறை வெளிப்படையான தகவலை அளிக்க வேண்டும் என ஒரு உத்தரவைப் பெற்றிருக்கலாம். அவ்வாறு செய்திருந்தால், காவல்துறையிடமிருந்து பெறப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களைக் கொண்டு அனைத்து தொகுதிகளிலும் ஒரே சீரான தகவலை வழங்கியிருக்க முடியும். இது போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்காததே தவறுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
பெரம்பூர் வேட்புமனு குறித்த அப்டேட்
வேட்புமனு பரிசீலனை நடைபெறும் ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி அன்றுதான் பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் மனு ஏற்கப்படுமா அல்லது நிராகரிக்கப்படுமா என்பது இறுதி செய்யப்படும்.
