English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஈரோட்டில் விஜய் பொதுக்கூட்டம்! செங்கோட்டையன் போட்டுக்கொடுத்த ஸ்கெட்ச்!

ஈரோட்டில் விஜய் பொதுக்கூட்டம்! செங்கோட்டையன் போட்டுக்கொடுத்த ஸ்கெட்ச்!

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தலைவர் விஜய் மாவட்ட வாரியாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மீண்டும் நிர்வாகிகளையும் பொதுமக்களையும் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 7, 2025, 03:50 PM IST
  • ஈரோட்டில் அதிரடி..
  • விஜய் டிசம்பர் 16-ல் மாஸ் என்ட்ரி.
  • களத்தில் இறங்கிய செங்கோட்டையன்!

Trending Photos

பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bigg Boss Julie
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
8வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டாப் 5 எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான்... நிறைவேறுமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டாப் 5 எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான்... நிறைவேறுமா?
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
camera icon8
IPL 2026
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
ஈரோட்டில் விஜய் பொதுக்கூட்டம்! செங்கோட்டையன் போட்டுக்கொடுத்த ஸ்கெட்ச்!

2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். இதன் ஒரு பகுதியாக, வரும் டிசம்பர் 16-ம் தேதி ஈரோடு மாவட்டத்தில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கான அனுமதியை கோரி, அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

விஜய்யின் ஈரோடு வருகை

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு விக்கிரவாண்டியில் பிரம்மாண்டமாக நடந்து முடிந்ததை தொடர்ந்து, மதுரையில் 2வது மாநாடு நடைபெற்றது. கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தலைவர் விஜய் மாவட்ட வாரியாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மீண்டும் நிர்வாகிகளையும் பொதுமக்களையும் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். அந்த வகையில், கொங்கு மண்டலத்தின் முக்கிய கோட்டையாக கருதப்படும் ஈரோடு மாவட்டத்தில், வரும் டிசம்பர் 16-ம் தேதி விஜய் வருகை தரவுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் இது ஒரு சாலை பேரணியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, இதனை ஒரு மக்கள் சந்திப்பாக நடத்த கட்சி தலைமை முடிவு செய்துள்ளது.

களத்தில் இறங்கிய செங்கோட்டையன்

ஈரோடு மாவட்டத்திற்கான இந்த முக்கிய நிகழ்வை முன்னின்று நடத்துபவர், சமீபத்தில் தவெக-வில் இணைந்த மூத்த அரசியல்வாதியும், மாநில தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் ஆவார். இவர் தலைமையில், ஈரோடு தெற்கு மற்றும் வடக்கு மாவட்ட தலைவர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர். அந்த மனுவில், பெருந்துறை அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் மண்டப திடலில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு தேவையான அனுமதியை மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டுள்ளது.

பொதுக்கூட்டம் ஏன்?

முன்னதாகபொதுமக்களிடையே வீதிவீதியாக சென்று ஆதரவு திரட்டும் வகையில் 'ரோடு ஷோ' நடத்தவே திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கடந்த காலங்களில் நடந்த சில நிகழ்வுகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில், காவல்துறை மற்றும் அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பாதுகாப்பான முறையில் கூட்டத்தை நடத்தத் தவெக முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன், "காவல்துறை மற்றும் அரசின் அனைத்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் பின்பற்றி, எந்தவித அசம்பாவிதமும் இன்றி மிக அமைதியான முறையில் இந்த கூட்டத்தை நடத்துவோம். இதற்காக தனியார் திடலை தேர்வு செய்துள்ளோம். ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளோம், விரைவில் காவல்துறையிடமும் அனுமதி கோரவுள்ளோம்," என்று தெரிவித்தார்.

கொங்கு மண்டலத்தில் கால் பதிக்கும் விஜய்

தமிழக அரசியலில் கொங்கு மண்டலம் எப்போதுமே ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் இப்பகுதியில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருந்த செங்கோட்டையன் தற்போது விஜய்யின் பக்கம் இருப்பது தவெக-விற்கு பெரும் பலமாக கருதப்படுகிறது. டிசம்பர் 16-ம் தேதி நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில், ஈரோடு மட்டுமின்றி திருப்பூர், நாமக்கல், சேலம் ஆகிய அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு, பெருந்துறை பகுதியில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய கட்சி நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். தனியார் மண்டபத்தில் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதால், தொண்டர்கள் அமர்வதற்கு கூடுதல் வசதிகள், பார்க்கிங் வசதிகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் ஆகியவற்றை சிறப்பாக செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை தரப்பில் அனுமதி கிடைத்தவுடன், பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கும் என்று தெரிகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சிறிது நாட்களே உள்ள நிலையில், விஜய்யின் இந்த ஈரோடு பயணம் கொங்கு மண்டல அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vijayErodeSengottaiyanADMKTamilaga Vetrri Kazhagam

Trending News