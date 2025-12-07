ஈரோட்டில் விஜய் பொதுக்கூட்டம்! செங்கோட்டையன் போட்டுக்கொடுத்த ஸ்கெட்ச்!

2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். இதன் ஒரு பகுதியாக, வரும் டிசம்பர் 16-ம் தேதி ஈரோடு மாவட்டத்தில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கான அனுமதியை கோரி, அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய்யின் ஈரோடு வருகை
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு விக்கிரவாண்டியில் பிரம்மாண்டமாக நடந்து முடிந்ததை தொடர்ந்து, மதுரையில் 2வது மாநாடு நடைபெற்றது. கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தலைவர் விஜய் மாவட்ட வாரியாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மீண்டும் நிர்வாகிகளையும் பொதுமக்களையும் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். அந்த வகையில், கொங்கு மண்டலத்தின் முக்கிய கோட்டையாக கருதப்படும் ஈரோடு மாவட்டத்தில், வரும் டிசம்பர் 16-ம் தேதி விஜய் வருகை தரவுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் இது ஒரு சாலை பேரணியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, இதனை ஒரு மக்கள் சந்திப்பாக நடத்த கட்சி தலைமை முடிவு செய்துள்ளது.
களத்தில் இறங்கிய செங்கோட்டையன்
ஈரோடு மாவட்டத்திற்கான இந்த முக்கிய நிகழ்வை முன்னின்று நடத்துபவர், சமீபத்தில் தவெக-வில் இணைந்த மூத்த அரசியல்வாதியும், மாநில தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் ஆவார். இவர் தலைமையில், ஈரோடு தெற்கு மற்றும் வடக்கு மாவட்ட தலைவர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர். அந்த மனுவில், பெருந்துறை அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் மண்டப திடலில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு தேவையான அனுமதியை மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டுள்ளது.
பொதுக்கூட்டம் ஏன்?
முன்னதாகபொதுமக்களிடையே வீதிவீதியாக சென்று ஆதரவு திரட்டும் வகையில் 'ரோடு ஷோ' நடத்தவே திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கடந்த காலங்களில் நடந்த சில நிகழ்வுகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில், காவல்துறை மற்றும் அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பாதுகாப்பான முறையில் கூட்டத்தை நடத்தத் தவெக முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன், "காவல்துறை மற்றும் அரசின் அனைத்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் பின்பற்றி, எந்தவித அசம்பாவிதமும் இன்றி மிக அமைதியான முறையில் இந்த கூட்டத்தை நடத்துவோம். இதற்காக தனியார் திடலை தேர்வு செய்துள்ளோம். ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளோம், விரைவில் காவல்துறையிடமும் அனுமதி கோரவுள்ளோம்," என்று தெரிவித்தார்.
கொங்கு மண்டலத்தில் கால் பதிக்கும் விஜய்
தமிழக அரசியலில் கொங்கு மண்டலம் எப்போதுமே ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் இப்பகுதியில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருந்த செங்கோட்டையன் தற்போது விஜய்யின் பக்கம் இருப்பது தவெக-விற்கு பெரும் பலமாக கருதப்படுகிறது. டிசம்பர் 16-ம் தேதி நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில், ஈரோடு மட்டுமின்றி திருப்பூர், நாமக்கல், சேலம் ஆகிய அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு, பெருந்துறை பகுதியில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய கட்சி நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். தனியார் மண்டபத்தில் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதால், தொண்டர்கள் அமர்வதற்கு கூடுதல் வசதிகள், பார்க்கிங் வசதிகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் ஆகியவற்றை சிறப்பாக செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை தரப்பில் அனுமதி கிடைத்தவுடன், பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கும் என்று தெரிகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சிறிது நாட்களே உள்ள நிலையில், விஜய்யின் இந்த ஈரோடு பயணம் கொங்கு மண்டல அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
