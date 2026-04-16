விசில் சின்னத்தை கோலமிடுங்கள் - விஜய் வைத்த அன்பு கோரிக்கை!

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருவதால், வீட்டு வாசலில் அனைவரும் விசில் சின்னத்தை கோலமிடுங்கள் என விஜய் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:53 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது
  • இன்று தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்
  • மேலும், அவர் பேசுகையில், வீட்டு வாசலில் விசில் சின்னத்தை கோலமிடுங்கள் என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் இன்று (ஏப்ரல் 16) தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.  2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். இதன் பின்னர் பேசிய விஜய், தேர்தல் நெருங்கும் இந்த நேரத்தில் அனைவரும் தங்களின் வீட்டு வாசலில் விசில் சின்னத்தை கோலமிடுங்கள் என அன்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். 

தவெக தேர்தல் அறிக்கை 

விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கைகளை விவசாயிகள், திருநங்கைகள், மகளிர்கள், இளைஞர்கள் என அனைத்து பிரதிகளுக்கும் வழங்கி வெளியிட்டார். அவர் ஏற்கனவே அறிவித்ததுபோல், வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு ரூ. 4000, வருடத்திற்கு 6 சிலிண்டர், மகளீருக்கு மாதம் ரூ. 2000 உள்ளிட்ட திட்டங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. மேலும், அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்துவது, 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பிலான ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ளன.

ஸ்டாலின் சார் மாதிரி ஏமாற்ற மாட்டேன் 

விஜய் பேசுகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை அறம், பொருள், இன்படம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் அறிக்கை என்ற பெயரில் ஸ்டாலின் சார் போல் ஏமாற்ற மாட்டோம். அதேபோல் மற்றும்பலர் அள்ளிவிடுவது போலான தேர்தல் அறிக்கையும் இது கிடையாது. எது சாத்தியமாகுமோ அது மட்டுமே தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் உள்ளன. திமுக மற்றும் அதிமுக இருவரும் ஒரே குடையின் கீழ் உள்ளனர். அது, அவர்களின் தேர்தல் அறிக்கைகளை பார்த்தாலே தெரியும் என சாடி பேசிய அவர் இருவரும் வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கைகளை ஒப்பிட்டு கூறினார். 

விஜய்யின் அன்பு கோரிக்கை 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்குகிறது. என்னுடைய அம்மா, அக்கா, தங்கைகள் என அனைவரும் உங்கள் வீட்டின் வாசலில் நமது விசில் சின்னத்தை கோலமிடுங்கள். இது நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கிற பெரிய ஆதரவாக இருக்கும் என கோரிக்கை விடுத்தார். 

விஜய் இரண்டு தொகுதியில் போட்டி 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இந்த இரண்டுமே திமுக பலமாக இருக்கும் தொகுதிகளாக உள்ளன. இந்த சூழலில், அவரது ஸ்டார் வெல்யூ ஓட்டாக மாறி திமுகவை தோற்கடிப்பாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

233 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட தவெக வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், இறுதி நேரத்தில் அவர் இல்லாததால், அவரது வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக தவெக 233 தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிடுகிறது. 

