விஜய் ராஜினாமா.. ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி! உதயநிதிக்கு புது பொறுப்பு

விஜய் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில், அங்கு மறு தேர்தல் நடைபெறும். அங்கு திமுக சார்பில் ஸ்டாலின் போட்டியிடுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 09:01 PM IST
  • விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்
  • இதில் அவர் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்வார் என தெரிகிறது
  • இந்த நிலையில், அத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஸ்டாலின் போட்டியிடுவாரா?

விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றுள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்வார். அதில் யார் போட்டியிடுவார்? கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்துள்ள ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறாரா? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

விஜய்யின் தவெக மாபெரும் வெற்றி 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்று நிகழ்வை நிகழ்த்தி இருக்கிறது. ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது மட்டுமல்லாமல் போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே இப்படியான ஒரு வெற்றியை பெறுவது அரிதிலும் அரிது. அந்த விஷயத்தில் விஜய் மாபெரும் சாதனையை படைத்திருக்கிறார். இது ஒருபக்கம் இருக்க, மீண்டும் வெற்றி பெற்று திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என நினைத்த நிலையில், தோல்வியை தழுவி உள்ளது. 

ஸ்டாலினுக்கு எதிர்பாராத படுதோல்வி 

குறிப்பாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினே அவரது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தோல்வியை தழுவி உள்ளார். இது திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய அடியாக பார்க்கப்படுகிறது. அத்தொகுதியில் அவர் 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் வெற்றி பெற்று வந்த நிலையில், இம்முறை அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு 9 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவர் 81 ஆயிரம் வாக்குகளையும் ஸ்டாலின் 72 ஆயிரம் வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர். 

ராஜினாமா செய்யும் விஜய் 

இந்த நிலையில், ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என  இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதில் இவர் ஒரு தொகுதிக்கு மட்டுமே எம்.எல்.ஏ-வாக இருக்க முடியும். அதன் காரணமாக அவர் இரண்டில் ஒன்றை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அது பெரும்பாலும் திருச்சி கிழக்காகதான் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. காரணம், தலைநகர் சென்னையில் உள்ள தொகுதியை கையில் வைத்துக்கொள்ளும் திட்டத்தைதான் விஜய் மேற்கொள்வார் என்றும் வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து அந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மறு-தேர்தல் 

அப்படி திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில், அங்கு மறு தேர்தல் (By-Election) நடைபெறும். இந்த நிலையில்தான், அத்தொகுதியில் ஸ்டாலின் போட்டியிட்டுவாரா என்ற கேள்வி அனைவரது மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. ஸ்டாலின் அங்கு போட்டியிட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவர் வெற்றி பெற இதனை ஒரு வாய்ப்பாக கருதுவார் என கூறப்படுகிறது. 

திருச்சி கிழக்கில் ஸ்டாலின் போட்டியிட வாய்ப்பில்லை 

ஆனால் மறுபக்கம், ஸ்டாலின் போட்டியிட வாய்ப்பில்லை. அவர் மீண்டும் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தால், அது அவருக்கு மற்றொரு பின்னடைவு. அதனால் அவர் மீண்டும் போட்டியிட மாட்டார் என கூறுகின்றனர். ஸ்டாலின் இல்லாததால், உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவராக செயல்படுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: விஜய் அட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்! 12 தொகுதிகள் தேவை.. என்ன செய்யப்போகிறது தவெக?

மேலும் படிக்க: விஜய்க்கு உதவிய பாஜக.. மறைமுகமாக செய்த பெரிய வேலை! செம பிளான்

MK Stalin, vijay, TVK, TN Election Result 2026, Udhayanithi Stalin

