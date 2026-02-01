ரசிகர்களின் உயிரை நீங்கள் பணயம் வைக்கிறீர்கள் - விஜய்க்கு மஹாவிஷ்ணு சொன்ன அறிவுரை!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மூலம் இந்தியா மிகப்பெரிய வல்லமை கொண்ட நாடாக உருவெடுத்து வருகிறது. ஜப்பானை பின்னுக்கு தள்ளி 4ம் இடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியிருப்பதே சாட்சி என மகாவிஷ்ணு பேட்டி அளித்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 1, 2026, 06:07 PM IST
  • மஹாவிஷ்ணு செய்தியாளர் சந்திப்பு.
  • விஜய்க்கு அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்.
  • மதுரையில் பேசியுள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே பொய்கைகரைப்பட்டியில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பரம்பொருள் பவுண்டேஷன் சார்பாக அதன் தலைவர் மகாவிஷ்ணு தலைமையில் தைப்பூசத் திருநாள் கொண்டாடப்பட்டது. இதில் முருக பக்தர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற நிகழ்வில், பரம்பொருள் பவுண்டேஷன் தலைவர் மகாவிஷ்ணு செய்தியாளருக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில்,  ரசிகர்களின் உயிரை பணயம் வைத்து அரசியல் செய்யக்கூடாது எனவும், அரசியலில் தனது ரசிகர்களை அரசியல் பக்குவப்படுத்த வேண்டிய கடமை விஜய்க்கு இருக்கிறது எனவும் மகாவிஷ்ணு தெரிவித்துள்ளார். 

மகாவிஷ்ணு செய்தியாளர் சந்திப்பு!

நான் பிறந்தது மதுரையில் உள்ள அலங்காநல்லூரில் தான். எனக்கும் மதுரைக்கும் முக்கிய தொடர்பு உள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் சர்ச்சை தொடர்பாக கேள்விக்கு, திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ளது தீபத்தூண் தான் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. அதனை மீறி அதில் கருத்து சொல்ல ஒன்றும் இல்லை. ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றான், அதனை உணர வேண்டும். தீபத்தூணில் விளக்கு ஏற்றலாம் என்று நீதிமன்றம் சொன்னதை பின்பற்றலாம் என்று நினைக்கிறன். தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. எந்தவித கலவரமும் வராமல் தடுத்துள்ளனர். ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் தவறில் இருந்து தான் பாடம் கற்றுக்கொள்கிறது. அரசு தவறு செய்யும் போது நீதிமன்றம் தலையிட்டு நீதியை பெற்று தந்துள்ளது. 

பிரதமர் மோடி ஆட்சி

பிரதமர் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆன்மீக அரசியல் உலகம் முழுவதும் வளர்ந்துள்ளது என்ற கேள்விக்கு, உலக அளவில் இந்தியாவின் மதிப்பு பெருகி கொண்டே வருகிறது. நான் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளேன். முன்பு இருந்தது போல இப்போது இல்லை. இந்தியாவை கேட்டு முடிவு எடுக்கும் நிலையில் உலக நாடுகள் உள்ளன. GDPயில் இந்தியா ஜப்பானை முந்தி உள்ளது. இந்தியா வலிமையான நாடாக மாறி வருகிறது.

திமுகவின் நான்கரை வருட ஆட்சி எப்படி இருந்தது என்ற கேள்விக்கு, அரசாங்கத்தை குறை சொல்லும் அளவிற்கு நான் இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஜனநாயகத்தின் படி ஓட்டுரிமை உள்ளது. இவர்கள் இல்லை என்றால் அவர்கள், அவர்கள் இல்லை என்றால் இவர்கள், இவர்கள் 2 பேரும் இல்லை என்றால் புதிய ஒருவர் என்று தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பு மக்களுக்கு உள்ளது. இந்த முறையும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வர உள்ளது. மக்கள் தான் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

விஜய்யின் அரசியல் வருகை

விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்த கேள்விக்கு, இந்த உலகில் புதிதாக ஒன்றும் இல்லை. விஜய் புதிதாக ஒன்றும் பேசவில்லை. இன்னும் அதிகமாக அவர் பேச வேண்டும். விஜய்க்கு வேண்டுகோளாக ஒன்று  வைக்கிறேன். ஒரு இடத்திற்கு அவர் வரார் என்றால் லட்ச கணக்கில் மக்கள் வருகின்றனர். அது அவரின் உழைப்பிற்கு கிடைத்த பரிசு. தொண்டர்களை அரசியல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் விஜய்க்கு உண்டு. உடன் இருப்பவர்களை விஜய் சரியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு வருடத்தில் கட்சி தொடங்கி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அரசியல் என்பது விளையாட்டு அல்ல. ரசிகர்களின் உயிரை நீங்கள் பணையம் வைக்கிறீர்கள். உங்களுக்காக அனைவரும் துடிக்கின்றனர். விஜய் இன்னும் துணிச்சலாக இருக்க வேண்டும். விஜய்க்கு தகுதி இல்லை என்று கூறவில்லை, இன்னும் கவனமாக இருந்தால் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போகலாம். தமிழ்நாடு அரசியலில் கடைசி வரை அறிக்கை மற்றும் பேச்சு மட்டுமே எடுபடாது. 

ராஜராஜ சோழன் பற்றிய கேள்விக்கு, ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன் போன்ற மிகப்பெரிய தமிழ் மற்றும் ஆன்மீக தொண்டாற்றியவர்களை பற்றி இன்றைய பொழுதுகளில் விமர்சனம் செய்யும் தகுதி யாருக்கும் இல்லை. அவர் செய்ய சாதனைகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும். தமிழக அரசு எனக்கு எந்த ஒரு அழுத்தமும் கொடுக்கவில்லை. காவல்துறை அதிகாரிகள் எனக்கு உறுதுணையாக உள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

