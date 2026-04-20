விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: நீதிமன்றத்தில் திடீர் திருப்பம்! அடுத்த விசாரணை எப்போது?

Vijay - Sangeetha Divorce Case : தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும் நடிகருமான விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா ஆகிய இருவரும் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை.செங்கல்பட்டு மாவட்ட குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 20, 2026) விசாரணைக்கு வந்த நடிகர் விஜய் மற்றும் சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கு குறித்த விவரங்கள் பார்ப்போம்.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத விஜய் - சங்கீதா (Vijay-Sangeetha): பின்னணி என்ன?
விஜய் தற்போது தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் (ஏப்ரல் 23, 2026) பிரசாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் அவர் நேரில் ஆஜராக முடியாத சூழல் நிலவியது.
தேர்தல் பணிகள் காரணமாக நேரில் வர இயலாது என்பதால், வீடியோ கான்பரன்சிங் (Video Conference) மூலம் விசாரணையில் பங்கேற்க அனுமதி கோரி விஜய் (TVK Vijay) தரப்பில் கடந்த ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதியே மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
அடுத்த விசாரணை ஜூன் 15: நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு
எனினும் இன்று மனுதாரரான சங்கீதாவும் (Sangeetha Sornalingam) ஆஜராகாத காரணத்தால், நீதிபதி இந்த வழக்கினை ஜூன் 15, 2026-க்கு ஒத்திவைத்தார். அன்றைய தினம் இருவரும் கண்டிப்பாக நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சங்கீதாவின் மனுவில் உள்ள திடுக்கிடும் தகவல்கள்
சங்கீதா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் சில அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. விஜய் ஒரு பிரபல நடிகையுடன் (2021 முதல்) தொடர்பில் இருந்ததாகவும், இது குறித்து கேட்டபோது தங்களுக்குள் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டதாகவும் சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும், மன ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானதாகவும் அவர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
₹250 கோடி ஜீவனாம்சம்? செட்டில்மென்ட் குறித்த பரபரப்பு தகவல்கள்
தற்போது இந்த விவகாரத்தை சுமூகமாக முடிக்க இரு தரப்பு வழக்கறிஞர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தகவல்கள் கசிகின்றன.
சங்கீதா தரப்பில் சுமார் ₹250 கோடி வரை ஜீவனாம்சம் (Alimony) கேட்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு விஜய் தரப்பு, இதில் சங்கீதாவுக்கு ₹35 கோடி முதல் ₹40 கோடி வரை வழங்க விஜய் முன்வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் பிள்ளைகளின் (ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா) எதிர்காலச் செலவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பைத் தானே பார்த்துக் கொள்வதாக விஜய் தரப்பு கூறியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தேர்தல் களத்தில் 'நிம்மதி'யுடன் விஜய்
தனிப்பட்ட வாழ்வில் இவ்வளவு நெருக்கடிகள் இருந்தாலும், விஜய்யின் கவனம் முழுமையாக வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தலை நோக்கியே உள்ளது. நீதிமன்றம் வழக்கை ஒத்திவைத்ததைத் தொடர்ந்து, நிம்மதியடைந்த விஜய் இன்று பொன்னேரி, வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர் மற்றும் விருகம்பாக்கம் ஆகிய தொகுதிகளில் தீவிர வாகனப் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
தேர்தல் நேரத்தில் இத்தகைய தனிப்பட்ட வழக்குகள் எதிர்தரப்பினரால் விமர்சிக்கப்படலாம் என்பதால், இதை விரைவாக முடிக்க விஜய் தரப்பு விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. இந்த விவாகரத்து விவகாரம் ஜூன் மாதம் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும்போது, இருவரும் சுமூகமாகப் பிரியப் போகிறார்களா அல்லது வழக்கு மேலும் நீடிக்குமா என்பது தெரியவரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
அடுத்த விசாரணை எப்போது நடைபெறவுள்ளது?
இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட விசாரணை ஜூன் 15, 2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது. அன்றைய தினம் விஜய் மற்றும் சங்கீதா ஆகிய இருவருமே நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இன்று (ஏப்ரல் 20) விஜய் ஏன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை?
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தேர்தல் பணிகள் காரணமாக நேரில் வர இயலாததால், வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பங்கேற்க அனுமதி கோரி அவர் ஏற்கனவே மனு அளித்திருந்தார்.
சங்கீதா விவாகரத்து கோரியதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் என்ன?
சங்கீதா தாக்கல் செய்துள்ள 12 பக்க மனுவில், "மன உளைச்சல்" மற்றும் "திருமணத்தை மீறிய உறவு" ஆகியவற்றை முக்கியக் காரணங்களாகக் குறிப்பிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
ஜீவனாம்சம் குறித்து கூறப்படும் தகவல்கள் உண்மையா?
சங்கீதா தரப்பில் சுமார் ₹250 கோடி வரை ஜீவனாம்சம் கேட்கப்பட்டதாகவும், விஜய் தரப்பு ₹35 கோடி முதல் ₹40 கோடி வரை வழங்க முன்வந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
