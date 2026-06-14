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”எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறுவோம்”.. திருமாவளவன் பேச்சால் தவெகவில் பரபரப்பு!

Thirumavalavan Statement Shock TVK: அமைச்சரவையில் இருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறுவோம் என திருமாவளவன் கூறி இருப்பது முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:28 PM IST
”எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறுவோம்”.. திருமாவளவன் பேச்சால் தவெகவில் பரபரப்பு!
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R Balaji

R Balaji

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