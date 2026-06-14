/”எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறுவோம்”.. திருமாவளவன் பேச்சால் தவெகவில் பரபரப்பு!

நடந்த முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் அரசியல் களத்தில் பல்வேறு திருப்பங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. திமுக, அதிமுகவை தாண்டி தமிழகத்தில் ஒரு கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது. நடிகர்கள் பலரும் தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல் அதிமுக கூடாரமே காலியாகி வருகிறது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலரும் தவெகவில் தங்களை ஜக்கியப்படுத்தி வருகின்றனர்.
அதேசமயம் தவெக இதுவரை திராவிட கட்சிகள் செய்த சில விஷயங்களையும் செய்து வருகிறது. குறிப்பாக அமைச்சரவையில் திருமாவளவனின் விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளை சார்ந்தவர்களுக்கு இடம் கொடுத்தது. இது பலராலும் பாராட்டப்பட்டது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த வன்னியரசு கூட அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது மகிழ்ச்சி. இதுவரை கனவாக இருந்தது தற்போது நினைவாகி இருக்கிறது என கூறி இருந்தார்.
இந்த நிலையில், எந்த நேரத்திலும் நாங்கள் அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறுவோம் என திருமாவளவன் கூறி இருப்பது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
இது தொடர்பாக ஒரு நேர்கானலில் பேசிய திருமாவளவன், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்தோம். அதற்கான வெகுமதியே அமைச்சரவை. பலரும் எங்களை விமர்சித்து வருகின்றனர். என்னை பார்த்தால் அவர்களுக்கு சிரிப்பு வருவதாக கூறுகின்றனர். நான் அவர்களுக்கு பதில் கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
ஏன் நாங்கள் அப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க கூடாதா? அமைச்சரவையில் இருந்தாலும் நாங்கள் விலகி இருக்க கூடாதா? தவெகவின் சந்தேகத்தை போக்குவதற்காகவே நாங்கள் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ளோம். இடதுசாரிகளும் வெளியே நிற்கிறார்கள். நானும் வெளியே நிற்கிறேன். எப்போது வேண்டுமானாலும் பிரச்சனை ஏற்படலாம். எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறலாம். வர முடியாது என்பதற்கு என்ன இருக்கிறது.
அமைச்சரவையில் இடம் பெற்ற ஒரே காரணத்தினால் நாங்கள் அவர்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் அல்ல. தவெக - விசிக கூட்டணி இன்னும் உருவாகவில்லை. எங்களால் இப்படியும் அரசியல் செய்ய முடியும். நாங்கள் விலகி இருந்தே அமைச்சரவையில் தொடர முடியும் என கூறினார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிதான் தவெகவிற்கு கடைசி நேரத்தில் ஆதரவு அளித்தது. ஆதரவு கொடுப்பதற்கு முன்பாக திருமாவளவன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் ஆலோசனை நடத்தி இருந்தார். இருப்பினும் அவர் மீது தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் வைப்பட்டு வருகிறது. அவரும் தன் மீதும் தனது கட்சி மீதும் எழும் விமர்சனங்களுக்கு பதில் அளித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.