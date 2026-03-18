விஜய் பாடல்களுக்கு தடை! தேர்தல் சமயத்தில் பறந்த உத்தரவு..என்ன விவரம்?

Vijay Songs Banned In Schools : தமிழ் திரையுலகில் டாப் இடத்தில் இருந்த நடிகர் விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவரும் கூட. இவரது பட பாடல்களுக்கு தடை விதித்து உத்தரவு பறந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ!
நடிகராக இருந்த விஜய்!
கோலிவுட் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர் விஜய். 32 ஆண்டு கால திரையுலக வாழ்க்கையில் டாப் இடத்திற்கு வெகு விரைவில் சென்ற விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கினார். இப்போது சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். இதையடுத்து, பரபரப்பான சமயத்தில் இப்போது இன்னொரு தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
விஜய்யின் பாடல்கள், பொதுவாக பள்ளி விழாக்களில் அவரது பாடல்கள் ஒலிபரப்புவதுண்டு. பல குழந்தைகள், இவரது பாடல்களுக்கு நடனமும் ஆடியிருக்கின்றனர். சட்டசபை தேர்தல் தேதி சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுவதை ஒட்டி, விஜய்யின் தவெக கட்சியும் இதில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்து நிற்கிறது. இதனால், பள்ளி விழாக்களில் விஜய் பாடல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் பல பள்ளிகளில் விஜய் பாடல்களை ஆண்டு விழாக்களில் தவிர்க்க ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்துப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு பின் பல காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கல்லூரி விழாக்களில், மாணவ-மாணவிகள் விஜய் பாடல்கள் ஒலிக்கப்படும் போது, தவெக கட்சியின் கொடியை காட்டுவது, அரசியல் சார்ந்த கோஷங்களை எழுப்புவது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் செய்கின்றனர். அதே சமயத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் உள்பட்ட சில பொது இடங்களிலும் கூட இது போன்ற சம்பவங்கள் பல நடந்திருக்கின்றன. இது பள்ளிகளிலும் நடக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதால், அதை தேர்தல் சமயத்தில் தவிர்க்கும் வண்ணம் இப்படிப்பட்ட விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
