English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்க்கு விழுந்த 1.70 கோடி ஓட்டு... எம்ஜிஆர் சாதனை முறியடிப்பு - எப்படி தெரியுமா?

விஜய்க்கு விழுந்த 1.70 கோடி ஓட்டு... எம்ஜிஆர் சாதனை முறியடிப்பு - எப்படி தெரியுமா?

TN Election Results 2026: விஜய்யின் தவெக அதன் முதல் தேர்தலிலேயே 100க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை வென்று, சுமார் 35% வாக்குகளை பதிவு செய்திருக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை யாரும் செய்யாத ஒன்றாகும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 10:38 PM IST
  • தவெக 2024 பிப்ரவரியில் தொடங்கப்பட்டது.
  • தவெகவுக்கு இன்னும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.
  • தவெக 1.70 கோடிக்கும் மேல் வாக்கு வாங்கி உள்ளது.

Trending Photos

மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
camera icon7
TN Assembly Election
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
விஜய்க்கு விழுந்த 1.70 கோடி ஓட்டு... எம்ஜிஆர் சாதனை முறியடிப்பு - எப்படி தெரியுமா?

TN Election Results 2026, Vijay Records Historic Victory: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கிறது. தவெக விஜய் பெரிய ஷாக் கொடுத்திருக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகள் பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கட்சி வாரியாக... வெற்றிபெற்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை

தவெக 107 தொகுதிகள், திமுக கூட்டணி 74 தொகுதிகள், அதிமுக கூட்டணிகள் 53 தொகுதிகளை கைப்பற்றி உள்ளன. கட்சி வாரியாக தவெக 107, திமுக 60, அதிமுக 47, காங்கிரஸ் 5, பாமக 4, ஐயூஎம்எல் 2, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2, விசிக 2, பாஜக 1, தேமுதிக 1, அமமுக 1 என தொகுதிகளில் வென்றிருக்கிறது. நாம் தமிழர் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு ஒரு தொகுதியில் கூட டெபாசிட் வாங்கவில்லை. 

(இன்னும் சில இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவு அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்த எண்ணிக்கையில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் வரலாம்)

மண்டல வாரியாக தவெக

வடக்கு மண்டல மாவட்டங்களில் மொத்தமுள்ள 78 தொகுதிகளில் 38 தொகுதிகளிலும், மத்திய மண்டல மாவட்டங்களில் மொத்தமுள்ள 41 தொகுதிகளில் 22 தொகுதிகளிலும், டெல்டா மாவட்டங்களில் 25 தொகுதிகளில் 10 தொகுதிகளிலும், கொங்கு மாவட்டங்களில் 52 தொகுதிகளில் 19 தொகுதிகளிலும், தென் மாவட்டங்களில் 38 தொகுதிகளில் 18 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றியை குவித்துள்ளது. இதன்மூலம் தவெக தமிழகம் முழுவதும் பரவலான வெற்றியை குவித்துள்ளது தெரிகிறது.

தவெக பெற்ற வாக்குகள்

இன்று இரவு 10 மணி நிலவரப்படி, தவெக - 1 கோடியே 72 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 588 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது. அதாவது, சுமார் 35% சதவீத வாக்குகளை தவெக குவித்திருக்கிறது. திமுக 24.19%, அதிமுக 21.23%, நாதக 4%, காங்கிரஸ் 3.36%, பாஜக 2.97%, விசிக 1.10%, தேமுதிக 1.19% வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றன. 

எம்ஜிஆர்-ஐ மிஞ்சிய விஜய்

விஜய்யின் தவெக தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே 35% வாக்குகளை பெற்றிருப்பது தமிழ்நாட்டின் நவீன அரசியல் வரலாற்றில் யாரும் சாதிக்க முடியாதது. இதற்கு முன் எம்ஜிஆர் தொடங்கிய அதிமுக அதன் முதல் தேர்தலான, 1977 தேர்தலில் 33.5% வாக்குகளையே பெற்றிருந்தது. 

இன்னும் முடிவுகள் முழுமையாக வராத நிலையிலேயே, தவெக அதிமுகவின் சாதனையை முறியடித்திருக்கிறது. 1949இல் தொடங்கப்பட்ட திமுக அதன் முதல் தேர்தலில் (1957) 14% வாக்குகளே பெற்றதும் கவனிக்கத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | விஜய் ராஜினாமா.. ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி! உதயநிதிக்கு புது பொறுப்பு

மேலும் படிக்க | இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக... தோல்விக்கு பின் ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த வார்த்தை!

மேலும் படிக்க | விஜய் + ராகுல்... தேசிய அரசியலை குறிவைக்கும் தவெக... ஸ்டாலின் நிலைமை என்னவாகும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

tvk vijayTVKTN Assembly ElectionTamil NewsTamilnadu

Trending News