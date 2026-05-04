விஜய்க்கு விழுந்த 1.70 கோடி ஓட்டு... எம்ஜிஆர் சாதனை முறியடிப்பு - எப்படி தெரியுமா?

TN Election Results 2026, Vijay Records Historic Victory: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கிறது. தவெக விஜய் பெரிய ஷாக் கொடுத்திருக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகள் பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
கட்சி வாரியாக... வெற்றிபெற்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை
தவெக 107 தொகுதிகள், திமுக கூட்டணி 74 தொகுதிகள், அதிமுக கூட்டணிகள் 53 தொகுதிகளை கைப்பற்றி உள்ளன. கட்சி வாரியாக தவெக 107, திமுக 60, அதிமுக 47, காங்கிரஸ் 5, பாமக 4, ஐயூஎம்எல் 2, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2, விசிக 2, பாஜக 1, தேமுதிக 1, அமமுக 1 என தொகுதிகளில் வென்றிருக்கிறது. நாம் தமிழர் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு ஒரு தொகுதியில் கூட டெபாசிட் வாங்கவில்லை.
(இன்னும் சில இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவு அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்த எண்ணிக்கையில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் வரலாம்)
மண்டல வாரியாக தவெக
வடக்கு மண்டல மாவட்டங்களில் மொத்தமுள்ள 78 தொகுதிகளில் 38 தொகுதிகளிலும், மத்திய மண்டல மாவட்டங்களில் மொத்தமுள்ள 41 தொகுதிகளில் 22 தொகுதிகளிலும், டெல்டா மாவட்டங்களில் 25 தொகுதிகளில் 10 தொகுதிகளிலும், கொங்கு மாவட்டங்களில் 52 தொகுதிகளில் 19 தொகுதிகளிலும், தென் மாவட்டங்களில் 38 தொகுதிகளில் 18 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றியை குவித்துள்ளது. இதன்மூலம் தவெக தமிழகம் முழுவதும் பரவலான வெற்றியை குவித்துள்ளது தெரிகிறது.
தவெக பெற்ற வாக்குகள்
இன்று இரவு 10 மணி நிலவரப்படி, தவெக - 1 கோடியே 72 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 588 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது. அதாவது, சுமார் 35% சதவீத வாக்குகளை தவெக குவித்திருக்கிறது. திமுக 24.19%, அதிமுக 21.23%, நாதக 4%, காங்கிரஸ் 3.36%, பாஜக 2.97%, விசிக 1.10%, தேமுதிக 1.19% வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றன.
எம்ஜிஆர்-ஐ மிஞ்சிய விஜய்
விஜய்யின் தவெக தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே 35% வாக்குகளை பெற்றிருப்பது தமிழ்நாட்டின் நவீன அரசியல் வரலாற்றில் யாரும் சாதிக்க முடியாதது. இதற்கு முன் எம்ஜிஆர் தொடங்கிய அதிமுக அதன் முதல் தேர்தலான, 1977 தேர்தலில் 33.5% வாக்குகளையே பெற்றிருந்தது.
இன்னும் முடிவுகள் முழுமையாக வராத நிலையிலேயே, தவெக அதிமுகவின் சாதனையை முறியடித்திருக்கிறது. 1949இல் தொடங்கப்பட்ட திமுக அதன் முதல் தேர்தலில் (1957) 14% வாக்குகளே பெற்றதும் கவனிக்கத்தக்கது.
