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தொகுதி மறுவரையறையை கைவிட வேண்டும்.. முதல்வர் விஜய் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம்!

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டத்தில், தொகுதி மறுவரையறையை கைவிட வேண்டும் என்ற ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றபட்டது என தொல். திருமாவளவன் கூறினார்.  

Written ByR Balaji
Published: Aug 08, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:15 PM IST
தொகுதி மறுவரையறையை கைவிட வேண்டும்.. முதல்வர் விஜய் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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