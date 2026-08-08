/தொகுதி மறுவரையறையை கைவிட வேண்டும்.. முதல்வர் விஜய் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம்!

சென்னை சேப்பாக்கம் கலைவாணர் அரங்கில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தமிழக எம்பிக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மொத்தம் 19 எம்.பி.க்கள் கலந்துக்கொண்டனர். விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி எம்.பி.க்க்கள் பங்கேற்றனர். திமுக,அதிமுக, மநீம, தேமுதிக மற்றும் பாமக எம்.பி.க்கள் இக்கூட்டத்தை புறக்கணித்தன.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான இந்த ஆலோசனை கூட்டம் சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ஆலோசனை கூட்டத்தில் என்ன நடந்தது, என்ன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்ற விவரத்தை விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் விளக்கி உள்ளார்.
திருமாவளவன் கூறியதாவது, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் பங்கேற்ற இக்கலந்தாய்வு கூட்டத்தில், பங்கேற்ற அனைத்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் தங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்தனர். இறுதியாக முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றினார்.
இக்கூட்டத்தில் ஒருமனதாக முக்கிய தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கான மறுவரையறை நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும்; தற்போது நடைமுறையிலுள்ள 543 தொகுதிகள் என்ற எண்ணிக்கையே தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும் என்பதே அதுவாகும்.
அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதம் வரை தொகுதிகளை உயர்த்தலாம் என்ற சிந்தனையாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மக்கள் தொகையை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதாக இருந்தாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்பதில் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து எம்.பி-க்களும் ஒரே குரலில் வலியுறுத்தினோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.