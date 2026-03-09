பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை - தமிழக வெற்றிக் கழகம் முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் நடக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை வலியுறுத்தி தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் வரும் மார்ச் 12ம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பும் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் பெயரில் வெளியான அறிக்கையில், "தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு. கழகத் தோழர்களுக்கு வணக்கம். விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆய்வுக்கான (Caste-survey) அரசாணையை உடனடியாக வெளியிடக் கோருகிறோம். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டையும் தமிழகம் எங்கும் பரவலாகி வரும் போதைப் பொருட்களையும் தடுக்கத் தவறிய தமிழக அரசைக் கண்டிக்கிறோம். அரசியல் கட்சிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் என்ற பெயரில், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் அவர்களது மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளை முடக்கும் வகையிலும் நீர்த்துப் போகச் செய்யும் வகையிலும், அறவே ஜனநாயகமற்ற முறையிலான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்துகிறோம்.
இவற்றை வலியுறுத்தி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில், வரும் 12ஆம் தேதி (12.03.2026) காலை 10 மணிக்கு, தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கழக நிர்வாகிகளும் தோழர்களும் தவறாமல் கலந்துகொள்ள வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
ஐடி விங் சார்பாக கண்டனங்கள்!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ள நிலையில், ஐடி விங் சார்பாக கண்டன அறிக்கை ஒன்றும் வெளியாகி உள்ளது. அதில் இன்று ஒரே நாளில்... இது தமிழகமா அல்லது சுடுகாடா? திமுக அரசு முற்றிலும் தோல்வி அடைந்துவிட்டது! என்று பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
விடியலைத் தேடியவனுக்குக் கிடைத்த மரண இருள்!
மானாமதுரை ஆகாஷ்... காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்குச் சென்ற அந்த இளைஞன், பிணமாகத் தான் வீடு திரும்பியிருக்கிறான். அதிகாரத்தின் கரங்கள் ஒரு ஏழைத் தாயின் மகனை நசுக்கிக் கொன்றிருக்கின்றன. நீதியைக் காக்க வேண்டிய இடமே இப்படி மாறிப்போன இந்தக் கொடுமையைச் சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. அந்தத் தாயின் கதறல் சத்தம் இந்த ஆட்சியாளர்களின் காதுகளில் விழவில்லையா?
உழைப்பவனுக்கு நேர்ந்த கோர முடிவு!
குடும்பத்தைக் காக்க வெயிலிலும் மழையிலும் ஆட்டோ ஓட்டி உழைத்த ஒரு சாதாரண மனிதன், மானாமதுரையில் கழுத்தறுத்துப் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். உழைக்கும் வர்க்கத்திற்குத் தெருவில் நடக்கக்கூடப் பாதுகாப்பு இல்லையா? ஒரு மனிதனின் உயிர் இவ்வளவு மலிவாகிப் போனதா? ரத்த ஆறாக ஓடும் தமிழகம் இன்று கண்ணீரில் மிதக்கிறது.
பிஞ்சு என்றும் பாராமல் எட்டி உதைத்த அதிகாரம்!
காசிமேடு கவின் - திமுக இளைஞர் அணி நிர்வாகி என்ற மிரட்டலில், ஒரு சிறுமி என்று கூடப் பாராமல் எட்டி உதைத்த அந்தச் செயல்... ஒவ்வொரு தந்தையின் நெஞ்சையும் ரணமாக்குகிறது. அதிகார போதை ஒரு பச்சிளம் குழந்தையைத் தாக்கும் அளவிற்குத் தலைக்கேறியுள்ளதா? பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம் என்று மேடைக்கு மேடை முழங்குபவர்கள், இப்போது எங்கே போனார்கள்?
நாமக்கல்லின் அழுகுரல் - கருகிய மொட்டு!
ஏழு வயதுச் சிறுமி... விளையாட வேண்டிய வயதில் கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறாள். அந்தப் பிஞ்சு உடலும் உள்ளமும் பட்ட வேதனையை நினைத்தாலே கண்கள் குளமாகின்றன. இத்தகைய மிருகங்கள் நடமாடும் நிலமாகத் தமிழகம் மாறிவிட்டது என்பதை நினைக்கையில் நெஞ்சம் குமுறுகிறது.
கிருஷ்ணகிரியின் கொடூரம் - பாதுகாப்பற்ற முதுமை!
ஊத்தங்கரையில் தோட்டத்து வீட்டில் நிம்மதியாக வாழ்ந்த 70 வயது முதியவரைத் துடிக்கத் துடிக்கக் கொன்று, அவரது 60 வயது மனைவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கும் இந்தச் சம்பவம், தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு எந்தப் பாதாளத்தில் இருக்கிறது என்பதற்குச் சாட்சி. முதுமைக் காலத்தில் துணையாக இருக்க வேண்டிய வீடே, ஒரு பெண்ணுக்குப் பாதுகாப்பற்ற சுடுகாடாக மாறியிருப்பது இந்த ஆட்சியின் மிகப்பெரிய தோல்வி இல்லையா? தமிழகமே... நீ எங்கே போய்க்கொண்டிருக்கிறாய்? என்று கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.
