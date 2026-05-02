தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆச்சரியம் நிகழ்த்தும்! - வைகோ பரபரப்பு பேட்டி!

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெற்றது. இந்நிலையில் மே நான்காம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் திமுகவிற்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளன. ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளன. ஆனால், ஒரு சில நிறுவனங்கள் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் என்றும், ஒரு சில நிறுவனங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக ஆட்சி அமைக்கும் என்றும் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட்டன. ஏற்கெனவே யார் ஆட்சியை பிடிக்க போகிறார்கள் என்ற குழப்பம் இருந்த நிலையில், இந்த கருத்துக்கணிப்புகளும் பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு வலிமையான சக்தியாக திகழும் என்றும், அது பல ஆச்சரியங்களை நிகழ்த்தும் என்றும் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
வைகோ பேச்சு
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய வைகோ, "கருத்துக்கணிப்புகள் ஒவ்வொன்றும் முரண்பட்டு உள்ளன. சில கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களை பெறும் என்று முன்வைக்கின்றன; மற்ற கணிப்புகள் குறைவாக காட்டுகின்றன. எதுவாக இருந்தாலும் மே 4 அன்றுதான் இறுதி முடிவு தெரியும். தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு முக்கிய சக்தியாக உருவெடுக்கும், பல ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மத்தியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு சாதகமான மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது" என்று வைகோ பேசியுள்ளார்.
"திராவிட இயக்கம் தியாகங்கள் மற்றும் துன்பத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. திராவிட இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே பலரும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் தியாகம் செய்துள்ளனர். இந்த தேர்தலில் திராவிடம் வெற்றி பெற்றாலும் தோற்று போனாலும், திராவிட மண்ணில் அது ஒரு சக்தியாக இருக்கும். பாஜகவால் திராவிட இயக்கத்தின் அடித்தளத்தை அசைக்க முடியாது. பாஜகவால் கேரளாவில் நுழைய முடியாது. ஆனால் மேற்கு வங்கத்தில் நிலைமை மாறுபட்டதாக இருக்கலாம். இந்துத்துவா என்ற அச்சுறுத்தலை எதிர்த்து போராட வேண்டும். அந்த குறிக்கோளுடன் தான் நாம் உள்ளோம்; உறுதியாக போராடுவோம். தமிழகத்தில் திராவிட இயக்கம் வலுவாக காலூன்ற வேண்டும். அதுவே திராவிட இயக்கத்தின் இன்றைய தேவையாகும்" என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தலுக்கு முன்பு வரை, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது என்று பல முன்னணி தலைவர்களும் தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால் தேர்தலுக்கு பிறகு பலரும் மாற்றி பேசி வருகின்றனர். மேலும், திமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகளும் தேர்தலில் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், மே நான்காம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள் பல ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்தும் என்று முன்னணி தலைவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
