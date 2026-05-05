பயிர் கடன்கள் தள்ளுபடி! விவசாயிகளுக்கு விஜய் கொடுக்கப்போகும் சர்ப்ரைஸ்

தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு விரைவில் குட் நியூஸ் வரப்போகிறது. கூட்டுறவு உள்ளிட்ட வங்களிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர்க்கடன்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துள்ளார். இந்த வாக்குறுதியை ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும் நிறைவேற்ற அறிவிப்பை வெளியிட உள்ளார். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழக வெற்றிக்கழகம் வாக்குறுதி
தமிழ்நாட்டில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கிய நடிகர் விஜய், மக்களின் பெரும் நம்பிக்கையைப் பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளார். தற்போது 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள அவர், ஆட்சி அமைக்க தேவையான 10 இடங்களுக்கு காங்கிரஸ், பாமக, விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டுள்ளார். பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டியவுடன், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக அதிகாரப்பூர்வமாக விஜய் பொறுப்பேற்க உள்ளார். முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும், பிரச்சாரத்தின்போது கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்ற உள்ளார்.
விவசாயிகளுக்கான வாக்குறுதி
அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்த விஜய், விவசாயிகளுக்கும் பிரத்யேகமான வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளார். அதன்படி, நிலமுடைய அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஆண்டுக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் முதலீட்டு நிதியுதவி கொடுக்கபடும் என கூறியுள்ளார். பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி என தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துள்ள விஜய், நெல்லுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை குவிண்டாலுக்கு 3500 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். கரும்பு டன்னுக்கு 4500 ரூபாயும், 5 லட்சம் சோலார் பம்புகள் கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். விவசாய கூலித் தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என்றும் 100 விழுக்காடு பயிர்க் காப்பீடு கொடுக்கப்படும் என்றும் அதிரடி வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளார்.
எப்போது இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும்?
எனவே, விஜய் கொடுத்த வாக்குறுதி அனைத்தும் நிறைவேற்றுவேன் என அனைத்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களிலும் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினார். இதனால் விவசாயிகள் பெரும் மகிழ்ச்சியில் இருக்கின்றனர். மே மாத இறுதிக்குள் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்கும் விஜய், அமைச்சரவை அமைப்பு என ஜூன் மாதம் வரை நிர்வாகங்கள் மாற்றத்தில் முழு கவனத்தையும் செலுத்துவார். ஜூன் மாதத்துக்குப் பிறகு விவசாயிகளுக்கான இந்த அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்த வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்கும்போதே முதல் கையெழுத்து போடும் கோப்புகளிலேயே விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் கோப்புகளில் கையெழுத்து போட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.
