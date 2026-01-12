English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • சென்னையில் இருந்து தனி விமானம்.. டெல்லிக்கு பறந்த விஜய்! சிபிஐ முன் இன்று ஆஜார்

சென்னையில் இருந்து தனி விமானம்.. டெல்லிக்கு பறந்த விஜய்! சிபிஐ முன் இன்று ஆஜார்

Vijay Latest News: கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி இருந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 12) டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:01 AM IST
  • கரூர் விவகாரம்
  • இன்று சிபிஐ முன் ஆஜராகும் விஜய்
  • முழு விவரம்

சென்னையில் இருந்து தனி விமானம்.. டெல்லிக்கு பறந்த விஜய்! சிபிஐ முன் இன்று ஆஜார்

TVK Vijay: தமிழக வெற்றி கழக கட்சி தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் மக்களை சந்தித்து பேசினார். விஜய்யை பார்க்க அங்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் கூட்ட இருந்தனர். இந்த சூழலில், அங்கு திடீரென கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில், 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழகத்தையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. உயிரிழந்தவர்களுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அரசு சார்பில் நிவாரண தொகையும் வழங்கப்பட்டது. தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பாகவும் நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Karur Incident: சிபிஐக்கு சென்ற கரூர் வழக்கு 

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், தவெக தரப்பில் இருந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற கோரிக்கை விடுத்தனர். இதையடுத்து உச்சநீதிமன்றமும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐக்கு வழக்கை மாற்றி உத்தரவிட்டது. தற்போது இவ்வழக்கை சிபிஐ விசாரணை செய்து வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றதால் அக்கட்சியினரை அழைத்து சிபிஐ விசாரணை செய்து வருகிறது. 

Tamilaga Vetri Kalagam: ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல்குமாரிடம் விசாரணை 

இதன் பகுதியாக கடந்த டிசம்பர் 29ஆம் தேதி முதல் தவெக பொது செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், மேலாண்மை பொது செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார் ஆகியோரை டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணை நடத்தினர். இவர்களிடம் சுமார் 5 முதல் 6 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் போன்றோரையும் அழைத்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தி உள்ளது. 

Actor Vijay: ஜனவரி 06ஆம் தேதி சிபிஐ விஜய்க்கு சம்மன்  

விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்திய பேருந்தையும் சிபிஐ அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துள்ளதோடு, பேருந்தின் ஓட்டுநரையும் விசாரித்துள்ளனர். அதேபோல் கரூர் சென்று பேருந்து நின்ற இடம் மக்கள் கூடிய பகுதியில் அளவு போன்ற பல விஷயங்களை ஆய்வு செய்துள்ளனர். இந்த நிலையில், ஜனவரி 06ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி உள்ளது. அதில் விஜய் ஜனவரி 12ஆம் தேதி டெல்லியில் இருக்கும் சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது, 

Vijay appears before the CBI: காலை 10.15 மணியளவில் ஆஜராகும் விஜய் 

அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 12) தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லி புறப்பட்டு செல்கிறார். அவர் இன்று காலை 7 மணி அளவில் தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டார் என கூறப்படுகிறது. டெல்லியில் இருக்கும் சிபிஐ அலுவலகத்தில் இன்று காலை 10.15 மணி அளவில் ஆஜராக உள்ளார். டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து சிபிஐ அலுவலகம் செல்லும் வழியில் விஜய்க்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க டெல்லி போலீஸார் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.   அதேபோல் விசாரணை முடிந்த பின்னர் விஜய் நாளை சென்னை திரும்ப உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க: இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை மையம் அலர்ட்

மேலும் படிக்க: பொங்கல் விடுமுறை! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. போக்குவரத்தில் மாற்றம்

