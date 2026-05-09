முதல்வராகிறார் விஜய்.. விசிக ஆதரவு! பதவி ஏற்பு எப்போது?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசிக ஆதரவு கொடுத்த நிலையில், பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 118 என்ற மேஜிக் நம்பர் கிடைத்துவிட்டது. இந்த நிலையில், விஜய் முதல்வராக பதவி ஏற்க இருக்கிறார்.
விஜய்யின் தமிழக ஆட்சி கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி சாதனை படைத்தது. இருப்பினும், தவெக தமிழக அரசாக பொறுப்பேற்க 118 என்ற பெரும்பான்மை எண் கிடைக்காததால் விஜயால் முதல்வராக பதவி ஏற்க முடியவில்லை. தமிழக ஆளுநர் அர்லேகரை விஜய் மூன்று முறை சந்தித்தும் அவரை பதவியேற்க அழைக்கவில்லை. தொடர்ந்து இழுபறியாக சென்ற நிலையில், தமிழக அரசியல் கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக இருந்து வருகிறது. +
திருமாவளவனிடம் தொடர் பேச்சுவார்த்தை
தமிழக வெற்றி கழகம் பெரும்பான்மை எண்ணுக்காக காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிகளான கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருந்தனர். முதலில் காங்கிரஸ் தனது ஆதரவு கரத்தை நீட்டி அதன் மூலம் தவெகவிற்கு ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் கிடைத்தனர். இதை அடுத்து நீண்ட பேச்சு வார்த்தைக்கு பின்னர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நேற்று (மே 08) தனது ஆதரவை கொடுத்தது. இதன் மூலம் தவெக 116 எம்.எல்.ஏ-க்கள் கிடைத்தது. இருப்பினும் தேவைப்படும் 2 எம்எல்ஏவுக்காக விசிக்காவிடம் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டது. திருமாவளவனின் முடிவே தவெக ஆட்சி அமைப்பதை தீர்மானிப்பதாக இருந்தது. திருமாவளவன் எந்த மாதிரியான நிலைபாட்டை எடுக்கப் போகிறார்? தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுப்பாரா இல்லை மாட்டாரா? என்ற கேள்வி தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் வலுவாக எழுந்திருந்தன.
விசிக-விடம் ஆதரவு கடிதம் பெற்ற ஆதவ் அர்ஜுனா
இந்த நிலையில், ஆதவ் அர்ஜுனா திருமாவளவனை இன்று (மே 09) நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கடிதம் பெற்று இருக்கிறார். இதை அடுத்து செய்தியார்களை சந்தித்த ஆதவ் அர்ஜுனா, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு தவெக சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜனநாயகம் காக்கப்படும். மக்கள் விரும்பும் முதல்வர் விஜய் விரைவில் பதவி ஏற்பார் என தெரிவித்தார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆதரவு கொடுத்த நிலையில், தற்போது தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தேவையான 118 என்ற ’மேஜிக் நம்பர்’ கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் தவெக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க இருக்கிறது. விஜய்யும் முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ளார். அவர் இது தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர் அர்லேகரை சந்திக்க இருக்கிறார்.
நாளை (மே 10) முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்?
இந்த நிலையில், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா எப்போது நடைபெறும் என்ற கேள்வி தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. அதாவது ஞாயிற்றுகிழமை மே 10 நாளைக்குள் தவெக பதவியேற்க வேண்டும். இல்லையெனில் தமிழகம் குடியரசுத் தலைவரே ஆட்சியை நோக்கி போகும் என்பதால் அவர் நாளை காலை பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் அவர் ஆளுநரை சந்தித்த பின்னர் தெரியவரும். விசிகவை தொடர்ந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் தனது ஆதரவை தெரிவித்திருக்கிறது. இதனால் தவெகவின் ஆதரவு 120ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.
