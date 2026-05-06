விஜய் ஆட்சி அமைத்தாலும் பிரச்சனை.. 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது? தவெகவிற்கு பெரிய சவால்

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி 2031 ஆம் ஆண்டு வரை நீடிக்குமா? என்ற கேள்வி பலரது மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், தொங்கு சட்டசபையில் பிரச்சனை மற்றும் விஜய்க்கு இருக்கும் சவால்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 6, 2026, 02:00 PM IST
  • விஜய்யின் தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு
  • தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 6 சீட்கள் தேவை
  • தொங்கு சட்டசபையில் இருக்கும் பெரிய பிரச்சனை

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் 108 தொகுதிகளில் வென்று நிலையில், ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 11 சீட்கள் தேவையாக உள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் பெரும்பான்மைக்கு 118 சீட்கள் தேவை. அதாவது, 117+ 1. இந்த சூழலில், காங்கிரஸ் தவெகவிற்கு முழு ஆதரவு கொடுப்பதாக உறுதி அளித்து இருக்கிறது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 5ல் வெற்றி பெற்றனர். தற்போது ஆதரவு கொடுக்க சமதம் தெரிவித்த நிலையில், காங்கிரஸின் 5 சீட்கள் போக தவெகவிற்கு இன்னும் 6 சீட்கள் தேவையாக இருக்கிறது. 

விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு? திருமாவளவன் பதில் 

இந்த 6 சீட்டிற்கு தவெக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை இவர்கள் விஜய் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கொடுக்கும் பட்சத்தில் தவெகவால் வெற்றிகரமாக ஆட்சி அமைக்க முடியும். இது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், விஜய் எங்களிடம் ஆதரவு கேட்டுள்ளார். அது குறித்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என கூறி உள்ளார். 

அதிமுக ஆதரவு அளிக்குமா? 

இது ஒரு பக்கம் இருக்க அதிமுகவில் இருந்து சுமார் 35 பேர் அங்கிருந்து உடைந்து தவெகவிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க தயாராக உள்ளனர் என்றும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. அதிமுக இதுவரை ஒன்று ஆட்சியிலோ அல்லது எதிர்கட்சியாகவோ என எதேனும் ஒரு பொறுப்பில் இருந்து வந்தது. ஆனால் இம்முறை விஜய்யின் அலை அவர்களை மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளி உள்ளது. இதனால் அவர்கள் எதிர்கட்சியாக கூட இல்லாமல் இருக்கின்றனர். இதனால் அதிமுக ஆதரவு தெரிவிக்கும் என சிலர் கூறி வருகின்றனர். இது தொடர்பான ஆலோசனையும் அதிமுக இடையே சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இந்த கூட்டணி ஆட்சி 2031 ஆம் ஆண்டு வரை நீடிக்குமா என்ற கேள்வி பலரது மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

தொங்கு சட்டசபையில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் 

தொங்கு சட்டமன்றத்தை பொருத்தவரையில், ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம். ஒரு கட்சி தனது பொரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சி அமைக்கிறது என்றால், அதில் எந்த சந்தேசகமும் வேண்டாம். ஆட்சி தாமாகவே 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடித்துவிடும். ஆனால் ஒரு கட்சி தனியாக 118 தொகுதிகளை வெல்லாத நிலையிலும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பேணி இருக்க வேண்டிய சூழலிலும் இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த ஆட்சி எப்போது வேண்டுமாலும் கவிழலாம். 

விஜய்க்கு இருக்கும் பெரிய சவால் 

காரணம், தவெக தற்போது, மற்ற கட்சிகளின் ஆதடவுடன் ஆட்சி அமைக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். விஜய்யும் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுவிடுவார். இதையடுத்து மத்தியில் பாஜக அறிவிக்கும் ஏதேனும் திட்டங்களுக்கு, பட்ஜெட் போன்ற விஷயங்களுக்கு தவெகவின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்தே ஆட்சி நீடிக்கும். தவெக பாஜகவிற்கு ஒத்துப்போகும் நிலையில், அது ஆதரவு கட்சிகளுக்கும் தவெகவிற்கும் இடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தும். அப்போது நாங்கள் இனியும் தவெகவின் ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்க மாட்டோம் என்று அவர்கள் அதிருப்தி குரல் எழுப்பினால், தவெக மீண்டும் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். அதை தவறும் பட்சத்தில் தவெகவின் ஆட்சி நீடிக்காமல் போகும். இதுவே விஜய்க்கு இந்த 5 ஆண்டுகளில் பெரிய சவாலாக இருக்கும். 

இத்தகைய சவால்களை தவெக எப்படி சமாளிக்க போகிறது என்ற பல்வேறு கேள்விகள் உள்ளன. இதனை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

