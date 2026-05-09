விஜய் முதலமைச்சரானாலும் 6 மாதம் தான்.. பத்திரிகையாளர் மணி அதிர்ச்சி தகவல்!

விஜய்யின் தவெக ஆட்சி அமைந்தால் ஆறு மாதத்திற்கு மேல் நீடிக்காது என பத்திரிக்கையாளர் மணி பல்வேறு காரணங்களை கூறுகிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 9, 2026, 02:02 PM IST
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் தமிழகத்தின் இன்னும் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், விஜய் ஆட்சி அமைத்தால், அது 6 மாதம் தாண்டுவது சிரமம் என பத்திரிக்கையாளர் மணி தெரிவித்துள்ளார். 

திருமாவளவன் முடிவிற்காக காத்திருக்கும் விஜய் 

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. பிரதான கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுகவை இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளி உள்ளது. இருப்பினும் தவெகவால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் நிலவி வருகிறது. அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 11 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், அதற்காக கம்னியூஸ்ட், காங்கிரஸ் கட்சிகளிடம் பேசி ஆதரவை பெற்றுவிட்டனர். இதன் மூலம் 9 எம்எல்ஏக்கள் கிடைத்த நிலையில், இன்னும் 2 பேர் தேவை. இதற்காக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனிடம் பேசி இருக்கின்றனர். அவர் இன்னும் தனது முடிவை கூறாமல் தாமதித்து வருகிறார். 

திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி 

இதற்கிடையில், திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கப்போகிறது என்ற தகவல் சமூக வலைத்தளங்களில் தியாக பரவி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது உண்மை என்ற அளவிற்கும் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் பேபி-யின் செய்தியாளர் சந்திப்பு இருந்தது. அதாவது, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் திமுக அதிமுகவிற்கு ஆதரவு அளிக்க பேசியதாகவும் பாஜக இருப்பதால், நாங்கள் பின்வாங்கியதாகவும் அதன்பின்னரே தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிக்க முடிவு எடுத்ததாகவும் கூறி இருக்கிறார். 

மே 11 முதல் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி? 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் சேர்த்து தற்போது 116 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இன்னும் அவர்களுக்கு இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் தேவையாக உள்ளன. நாளைக்குள் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்க வேண்டும். இல்லையென்றால், தமிழகத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி அமலுக்கு வரும். அதன்பின்னர் 6 மாதங்கள் அல்லது 1 வருடத்திற்குள் மறுதேர்தல் நடத்தப்படும். இப்படியான ஒரு அசாதாரன சூழல் தமிழகத்தில் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், அனைத்து சவால்களையும் மீறி விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றாலும், தவெகவின் ஆட்சி 6 மாதம் தாங்காது. அப்படி சென்றால் அது எனக்கு ஆச்சரியமே என பத்திரிக்கையாளர் மணி தெரிவித்துள்ளார். 

பத்திரிக்கையாளர் மணி பேட்டி 

இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், ”நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தவெக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருந்தாலும், அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. மறுபக்கம் திமுகவிற்கு தோல்வி ஒன்றும் புதிதல்ல. அவர்கள் பல தோல்விகளை சந்தித்துள்ளனர். யானைக்கும் அடி சறுக்கும். தற்போது திமுக செய்யும் பெரிய தவறு அதிமுகவிற்கு ஆதரவு என்ற செய்தியை பரப்பியதும் அதை அனுமதித்ததுமே. அதேசமயம் இது தொடர்பான செய்திகள் பிரபல செய்திதாழின் முதல் பக்கத்தில் வந்த பின்னரும் கூட அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்காததும்தான். 

திமுக நிரந்தரமாக காணாமல் போகும் 

ஆட்சி என்பது வரும் போகும். இன்று ஆட்சி மட்டுமே கையை விட்டு சென்றிருக்கிறது. அது மீண்டும் அடுத்த தேர்தலில் வரும். ஆனால் அதிமுகவை திமுக ஆதரித்தால், நிரந்தரமாக கட்சி காணாமல் போய்விடும்” என எச்சரித்தார். 

5 ஆண்டுகளுக்கு 118 என்ற எண்ணிக்கை போதாது 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”விஜய் 118 என்ற எண்ணை வைத்துக்கொண்டு 5 ஆண்டு கால ஆட்சியை நடத்த முடியாது. இந்த கூட்டணி கட்சிகளை வைத்துக்கொண்டு அவர் 6 மாதம் ஆட்சியை நடத்தினால் அது ஆச்சரியம். 5 ஆண்டுகள் ஆட்சியை நடத்த இந்த எண்ணிக்கை போதாது. அவருக்கு கூடுதலான எண்ணிக்கை அதிமுகவிடம் இருந்து வரலாம். அது எப்படி என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் 118 என்ற எண்ணை வைத்து ஆட்சியை நீட்டிக்க முடியாது. கூட்டணி கட்சிகளின் பாஜக எதிர்ப்பு அரசியலை விஜய்யால் கையாள முடியாது. 

விஜய்யின் தவெக ஆட்சி 6 மாதம் மேல் நீடிக்காது? 

அவரது நிலைமையில் யார் இருந்தாலும் மத்திய  அரசுடன் சில சமரசம் செய்ய வேண்டிருக்கும். ஸ்டாலின் கூட பல சமரசம் செய்துள்ளார். அதனால் ஒருவேளை விஜய் முதலமைச்சரானால், பல சமரசங்களை செய்ய வேண்டிருக்கும். அப்படி சமரசம் செய்யும்பொழுது, திமுக கடுமையான எதிர்க்கும். அவர்களின் வாக்கு வங்கியை குறிவைத்து அடிக்கும். அதேசமயம் முன்பை காட்டிலும் திமுக பாஜக எதிர்ப்பை அதிகமாக கையில் எடுக்கும். அதனால்தான் செல்கிறேன். ஆறு மாதத்திற்கு மேல் இந்த அரசு நிலைத்தால் அது எனக்கு ஆச்சரியம்.” இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

