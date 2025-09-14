English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நாகையில் அடுத்த பிரச்சாரம்.. ஆனால் சிக்கல்? விஜய்-க்கு எதிராக வரும் திமுக!

தவெக தலைவர் விஜய் அடுத்த வாரம் நாகையில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் நிலையில், சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

நாகையில் அடுத்த பிரச்சாரம்.. ஆனால் சிக்கல்? விஜய்-க்கு எதிராக வரும் திமுக!

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை டார்கெட்டாக வைத்து விஜய் அரசியலில் குதித்துள்ளார். தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் திமுகவை வீழ்த்தி அவர் ஆட்சியை பிடித்து முதலமைச்சர் ஆவதே கனவாக கொண்டுள்ளார். இதுவரை இரண்டு மாநாடுகளை மட்டுமே நடத்திய தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், முதல் முறையாக மக்களை சந்திக்க களத்தில் இறங்கி உள்ளார். work from home செய்து வருகிறார் விஜய் என கூறியவர்களுக்கு எல்லாம் அவர் பதிலடி கொடுக்கும் வகையாக பிரச்சாரம் செய்ய தொடங்கி இருக்கிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

முதல் மாவட்டமாக தமிழ்நாட்டின் மையப்பகுதி என கூறப்படும் திருச்சி மாநாட்டில் தனது பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கி உள்ளார். வாகை சூடும் வரலாறு உங்கள் விஜய் நான் வரேன் என்ற பிரச்சார பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். நேற்று (செப்டம்பர் 13) திருச்சி மரக்கடை பகுதியில், பிரச்சாரம் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். திமுக, அதிமுக, பாஜக, நாம் தமிழர் கட்சி, தேமுதிக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்கான பணிகளை வேகப்படுத்தி வருகின்றன. முதல் முறையாக தேர்தல் களத்தை சந்திக்கும் தவெகவும் தனது விறுவிறுப்பாக தொடங்கி உள்ளன. 

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் டிசம்பர் மாதம் வரை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வாரம்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் மக்கள் சந்திப்பை நடத்த உள்ளார். அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 20) அன்று நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். நாகையில் அவுரி திடலில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள தவெக தரப்பில் இருந்து அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் தவெக அனுமதி கேட்ட அதே நாளில் அதே இடத்தில் திமுக கூட்டம் நடத்த அனுமதி கேட்டுள்ளதால், போலீசார் தவெகவின் அனுமதியை மறுத்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

ஆனால் தவெகவின் கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவலை அம்மாவட்ட எஸ்.பி மறுத்துள்ளார். அவர், நாகையில் செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி நடைபெறும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் பரப்புரைக்கு மாற்று இடம் கோரி 7 இடங்களை தவெகவினர் முன்வைத்துள்ளனர். அந்த மனு பரிசீலனையில் உள்ளது. போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுமா? பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுமா? என்று அனைத்தையும் பார்த்து அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார். 

