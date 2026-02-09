English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தவெகவுடன் கூட்டணி.. விஜய் போட்ட கணக்கு.. கைகோர்க்கும் புதிய கட்சி.. அட இவரா?

தவெகவுடன் கூட்டணி.. விஜய் போட்ட கணக்கு.. கைகோர்க்கும் புதிய கட்சி.. அட இவரா?

TVK - ADK Alliance: விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் ஒரு புதிய கட்சி கூட்டணி வைக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 9, 2026, 06:22 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
  • தவெகவுடன் - அ.தி.க. கூட்டணி
  • முழு விவரம்

தவெகவுடன் கூட்டணி.. விஜய் போட்ட கணக்கு.. கைகோர்க்கும் புதிய கட்சி.. அட இவரா?

TVK Alliance Latest News: பிரபல நடிகர் விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். விஜய் முதல் மாநாடு நடத்தியது முதல் அரசியல் களத்தில் பேசும்பொருளாக இருந்து வருகிறார். அவருக்கு பெரும் ரசிகர்கள் பலம் இருப்பதால், அவர் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை வாக்குகளை வாங்கி பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Tamilaga Vettri Kazhagam: தமிழக வெற்றிக் கழகம் 

தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், தவெக யாருடன் கூட்டணி வைக்கும் அல்லது தனியாக தேர்தலை சந்திக்க உள்ளனரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. முன்னதாக முன்னதாக தவெகவில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இணைந்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இதையடுத்து முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் தவெகவில் இணைவார்கள் என்றும் அமமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகள் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என பெரிதும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது. 

TVK - ADK Alliance: த.வெ.க - அ.தி.க. கூட்டணி? 

ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியுடன் இதுவரை எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் கூட்டணி வைக்கவில்லை. இடையில் காங்கிரஸுடன் கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாகவும் கூறப்பட்டது. இருப்பினும் இதுவரை அதற்கான எந்த அறிகுறியும் தெரியவில்லை. அவர்கள் வழக்கம்போல் திமுகவுடனேயே தொடர்ந்து பயணிப்பார்கள் என்று தெரிகிறது. இந்த நிலையில், தவெகவுடன் சசிகலாவின் சகோதரர் வி.கே. திவாகரன் தலைமையிலான அண்ணா திராவிடர் கழக கூட்டணி வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

2026 Assembly Elections: தேர்தலை சந்திக்காத இரு கட்சிகள் 

தவெகவும் சரி, அதிகவும் சரி இரண்டு கட்சிகளுமே இதுவரை ஒரு தேர்தலை கூட சந்திக்கவில்லை. இருப்பினும் அரசியல் களத்தில் இருவரின் கூட்டணி தொடர்பான செய்திகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக டிடிவி தினகரன் வந்துவிட்டார் என்ற சந்தோசத்தில் இருந்த அதிமுகவுக்கு இது பேரதிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடும். 

டெல்டாவில் பெரிய பலமாக மாறலாம் 

ஏனென்றால், டெல்டா மாவட்டங்களில் திவாகரனுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கு என்பது விஜய்க்கு பெரிய பலமாக மாறக்கூடும். இருப்பினும் கள அரசியலுக்கு இது அவ்வளவாக கைக் கொடுக்காது. திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணிக்கு மத்தியில் விஜய் ஒரு வலுவான கூட்டணியை அமைக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் உள்ளார். தேமுதிக, விசிக, காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளும் விஜய்யுடன் இன்னும் வரவில்லை. 

Sasikala: சசிகலா உதவலாம் 

குறைந்தபட்சம் விஜய்யுடன் திவாகரன் கைக்கோர்க்கும் பட்சத்தில், தென் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் விஜய்க்கு ஓரளவு உதவலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், ஓரளவு அரசியல் அனுபவம் கொண்ட சசிக்கலா இவருக்கு பின்னர் இருந்து உதவலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தவெக மற்றும் அதிக கூட்டணி தொடர்பான செய்தி விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

