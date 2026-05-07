விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்.. குறுக்கே வரும் பாஜக? தவெகவால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியுமா?

தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதிவி ஏற்றால் அவரால் 118 என்ற மேஜிக் நம்பரை நிரூபிக்க முடியுமா? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 7, 2026, 02:28 PM IST
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றும் ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் இருந்து வருகிறது. 118 என்ற மேஜிக் நம்பரை பெற தடுமாறி வருகின்றனர். 

தவெகவிற்கு 118 என்ற மேஜிக் நம்பர் தேவை 

நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து சாதனை படைத்துள்ளது. இருப்பினும் அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. தவெக தமிழக அரசாக மாற அவர்களுக்கு 118 பெரும்பான்மை தேவையாக உள்ளது. ஆனால் தற்போது காங்கிரஸின் 5ஐ சேர்த்து அவர்களிடம் 112 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. இன்னும் 6 அவர்களுக்கு தேவை. இதற்காக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு கடிதம் எழுதி அக்கட்சி தலைவர்களிடம் விஜய் பேசியும் இருக்கிறார். அவர்கள் தங்களின் முடிவை கலந்தாலோசித்து கூறுவதாக தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், அவர்கள் இன்னும் இறுதி முடிவை தெரிவிக்கவில்லை. 

ஸ்டாலினுடன் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆலோசனை 

இன்று (மே 07) இதற்கான ஒரு முடிவு தெரியவயம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட்கள் தங்களின் இறுதி முடிவை அறிவிப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன்பாக ஆழ்வார்பேட்டையில் இருக்கும் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பேச திருமாவளவன் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் சென்றுள்ளனர். அங்கு நடக்கும் ஆலோசனைக்கு பிறகு அவர்களின் முடிவு தெரிவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.  

விஜய் பதவியேற்பதில் ஏன் தாமதம் 

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சராக பதவி ஏற்க விடாமல் ஆளுநர் இழுத்தடிப்பதாக குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு கட்சி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் இருக்கும் நிலையில், அவர்கள் பதவி ஏற்ற பின்னர், தங்களின் அறுதிபெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் போதுமானது. ஆனால் ஆளூநர் அர்லேகர் பதவி ஏற்புக்கு முன்பே 118 கேட்பது அனைவரது மத்தியிலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

பாஜக சூழ்ச்சி 

விஜய்யை பதவி ஏற்கவிடாமல் பாஜக ஆளுநர் மூலம் தடுப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்ததும் அவர்களின் 2029 ஆம் ஆண்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் திட்டமும் பாஜகவிற்கு பிடிக்காததால், இப்படி ஆளுநர் மூலம் அழுத்தம் கொடுக்கிறது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். அதேசமயம், தவெக பாமக அல்லது தேமுதிகவை அழைக்கும் என பாஜக எதிர்பாத்த நிலையில், விஜய் காங்கிரஸ் மற்றும் இடது சாரி கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தது பாஜகவை கோபப்படுத்தி உள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர். 

ஆளுநருடன் விஜய் மீண்டும் சந்திப்பு 

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று (மே 07) மீண்டும் சந்தித்து அரைமணி நேரம் பேசி இருக்கிறார். இந்த சந்திப்பில் விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்க ஆளுநர் அர்லேகர் ஒத்துக்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மறுபக்கம் இழுத்தடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் விஜய் எப்போது முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பார் என்பது இன்னும் உறுதியாகமலேயே உள்ளது. 

விஜய் பதவி ஏற்றால் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியுமா? 

ஆளுநர் அர்லேகர் இன்னும் விஜய்யை பதவி ஏற்க அழைக்கவில்லை. ஒருவேளை விஜய் பதவி ஏற்று அவரால் சட்டசபையில் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியுமா என்ற கேள்வியும் பலரது மத்தியில் உள்ளது. அவர் பெரும்பான்மை நிரூபிப்பார், ஆனால் அது எந்த அளவிற்கு நீடிக்கும் என்று தெரியாது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 

தவெக எப்படி பெரும்பான்மை நிரூபிப்பார்? 

விஜய் பதவி ஏற்ற பின்னர் தவெக சட்டசபை கூட்டி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்கு இரண்டு வாரங்கள் வரை சட்டத்தில் இடம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்குள் அவர்கள் 118 என்ற பெரும்பான்மை எண்ணை நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்கு தவெக, காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்கள்  தவிர்த்து அதிமுகவில் இருந்தும் சிலர் தவெக ஆட்சி தொடர வாக்களிப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது. இதற்காக தவெக தரப்பில் இருந்து சிலரிடம் பேசி வைத்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

அதிமுக MLA-க்களிடம் பேச்சுவார்த்தை 

தவெக தரப்பில் இருந்து அதிமுக MLA-க்களிடம் பேசி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு சிலர் தயாராக இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. அதாவது 3ல் இரண்டு பங்கு MLA-க்கள் அங்கிருந்து பிரிந்து தவெகவிற்கு வருகிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

விசிக, கம்னியூஸ்ட்கள் தாமதிப்பது நல்லதல்ல - அமீர் 

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகள் மற்றும் கம்னியூஸ்ட்கள் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்காமல் தாமதிப்பது நல்லதல்ல என்று இயக்குநரும் நடிகருமான அமீர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தவெக ஆட்சி அமைப்பது காலத்தின் கட்டாயம் என அவர் கூறி உள்ளார். 

விஜய் மீது வழக்கு போட முயற்சி 

பாஜக விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுப்பதாகவும், அவர்கள் விஜய் மீது கரூர் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக வழக்கு தொடரும் பேச்சுக்கள் அடிப்படுவதாகவும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

