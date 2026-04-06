தவெக எத்தனை தொகுதிகளில் வெல்லும்? முதலில் விஜய் ஜெயிப்பாரா? ஓர் அலசல்

Vijay TVK TN Election 2026: விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெறும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், அக்கட்சி எத்தனை தொகுதிகள் வெல்ல வாய்ப்புள்ளது. முதலில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? அது தொடர்பான கணிப்புகள் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 6, 2026, 06:24 PM IST
  • விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
  • திமுக, அதிமுக போன்ற பிராதான கட்சிகளுக்கு வாக்கு வங்கியில் பாதிப்பு இருக்கும்
  • கருத்துக்கணிப்புகளும் விஜய்யின் தவெக சில தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என கூறுகிறது

நடிகர் விஜய் தனது 30 வருட சினிமா பயணத்திற்கு விடைகொடுத்துவிட்டு தற்போது அரசியல் களத்தில் முழுவதுமாக குதித்துள்ளார். அவரது வருகை பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுகவிற்கு பெரும் அச்சத்தை கொடுத்துள்ளது. அக்கட்சிகள் அதனை வெளிப்படுத்திக்கொள்ளவில்லை என்றாலும், அவர்களின் ஓட்டை விஜய் பிரிப்பார் என்பது அவர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும். 

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுகிறது. 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து அனைவரும் வேட்புமனுவும் தாக்கல் செய்துவிட்டனர். தற்போது அவர்கள் தங்களின் தொகுதி மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிக்க தொடங்கி இருக்கின்றனர். இதில் யார் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தேர்தல் ரிசல்ட்டின்போதுதான் தெரியவரும். இதற்கிடையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எத்தனை தொகுதிகள் வெல்ல வாய்ப்புள்ளது. எத்தனை சதவீத வாக்குகளை தவெக பெறும் போன்ற கணிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றனர். அவற்றில் சில கணிப்புகளை இங்கு பார்க்கலாம். 

கருத்துகணிப்பு சொல்வது என்ன? 

Lok Poll கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியான திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும். திமுக கூட்டணி 181 முதல் 189 தொகுதிகள் வரை வென்று 40.1 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அதிமுக (NDA கூட்டணி) 38 முதல் 42 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என்றும் 29 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கருத்துகணிப்புகள் மார்ச் 1  முதல் ஏப்ரல் 1 வரை நடத்தப்பட்டதாகும். 

நாதக, தவெக நிலை என்ன? 

Lok Poll கருத்துக்கணிப்பின்படி, சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி எந்த தொகுதிகளையும் வெல்லாது என்றும் அக்கட்சி 4.9 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 8 முதல் 10 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் வாய்ப்புள்ளது என்றும் 23.9 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Poll Tracker கருத்துக்கணிப்பு 

இதேபோல் Poll Tracker என்ற நிறுவனம் கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றை நடத்தி உள்ளது. இந்த கருத்துக்கணிப்பும், திமுகவே மீண்டும் ஆளும் கட்சியாக வரும் என தெரிவித்துள்ளது. திமுக கூட்டணி கட்சிகள் 172 முதல் 178 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என்றும் 42.7 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்றும் கணித்துள்ளது. அதிமுக (NDA கூட்டணி) 46 முதல் 52 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என்றும் 30.3 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாதக மற்றும் தவெக? 

 Poll Tracker கருத்துக்கணிப்பின்படி, சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 5.1 சதவீத வாக்குகளையே பெறும். அதேசமயம் ஒரு தொகுதியை கூட வெல்லாது என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 6 முதல் 12 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெறும் என்றும் 19.2 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்தெந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் 

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பின்படி, 8 முதல் 12 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இது நிஜமாகுமா என்பது மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகளின் போதுதான் தெரியவரும். இருப்பினும் இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நிச்சயமாக 2 முதல் 3 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. 

கோபிசெட்டிபாளையம் 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கோபிசெட்டிப்பாளையம் தொகுதி உறுதி என்றே சொல்லலாம். அத்தொகுதியில் தவெக சார்பாக செங்கோட்டையன் போட்டியிடுகிறார். எனவே தான் அத்தொகுதி தவெகவிற்கு உறுதி என கூறப்படுகிறது. காரணம் அத்தொகுதியில் செங்கொட்டையனுக்கு என்று தனி செல்வாக்கு உள்ளது. அவர் 2006, 2011, 2016, 2021 என தொடர்ந்து 4 சட்டமன்ற தேர்தலாக வெற்றி பெற்று 20 ஆண்டுகளாக எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார். இதன் காரணமாகவே அவர் அத்தொகுதியில் மீண்டும் அவர் வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. 

திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் 

நடிகர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். விஜய் எப்படியாவது வெல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கில் இரு தொகுதிகளில் பொட்டியிடுகிறார். விஜய் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் திரைதுறையில் பயணித்து வருகிறார். இதனால் அவருக்கு என தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. குறிப்பாக இளைஞர், முதல் முறை வாக்களிப்பவர்கள் (First Time Voters) விஜய்யின் பக்கம் உள்ளதால், அவர் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் இல்லை என்றாலும், அவர் நிச்சயமாக ஒரு தொகுதிலாவது வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

காரைக்குடி

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொகுதியில் டி.கே. பிரபு என்பவர் போட்டியிடுகிறார். இவர் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெறுவார் என கூறப்படுகிறது. டி.கே. பிரபு காரைக்குடியில் பல் மருத்துவராக செயல்பட்டு வருகிறார். சாதாரணமாகவே இவரை பலருக்கும் அத்தொகுதியில் தெரிந்திருக்கிறது. இந்த சூழலில், விஜய்யின் பிரபல கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூலம் தற்போது பொதுப்பணியில் இறங்கி உள்ளதால், அவர் மேலும் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகி வருகிறார். பலருக்கும் தன்னால் முடிந்த உதவியை செய்து வரும் நிலையில், அவருக்கு நாளுக்கு நாள் அதாரவு அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக இவர் வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

