  • ஆதாய‌ சூதாடி‌ நீங்களா? நானா? புகார் கொடுத்த விஜய்க்கு பொன்ராஜ் எழுப்பும் 5 கேள்விகள்!

ஆதாய‌ சூதாடி‌ நீங்களா? நானா? புகார் கொடுத்த விஜய்க்கு பொன்ராஜ் எழுப்பும் 5 கேள்விகள்!

TVK Vijay vs Ponraj: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவு பெண்களை அவதூராக பேசிய பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி விஜய் டிஜிபி அலுவகத்தில் நேற்று (மார்ச் 26) புகார் மனு அளித்தார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 27, 2026, 08:19 AM IST
  • தவெக ஆதரவு பெண்கள் குறித்து அவதூராக பேசிய பொன்ராஜ்
  • பொன்ராஜ் மீது விஜய் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார்
  • இந்த நிலையில், பொன்ராஜ் விஜய்க்கு 5 கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்

ஆதாய‌ சூதாடி‌ நீங்களா? நானா? புகார் கொடுத்த விஜய்க்கு பொன்ராஜ் எழுப்பும் 5 கேள்விகள்!

TVK Vijay vs Ponraj: அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பெண்களை ஆபாசமாக பேசியதற்கு விஜய் கண்டனம் தெரிவித்து டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த நிலையில், பொன்ராஜ், விஜய்க்கு 5 கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார். 

அப்துல் கலாமின் முன்னாள் உதவியாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான பொன்ராஜ் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கும் பெண்களை அவதூராக பேசியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண் தொண்டர்களை பொன்ராஜ் விபச்சாரிகள் என்று விமர்சித்தார். இது மிகப்பெரிய சர்ச்சையான நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்து உடனடியாக பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று புகார் மனு அளித்தார். 

இந்த நிலையில், உங்களை பார்க்க வந்து காரை மறித்து நியாம் கேட்ட உங்க கட்சி கார பெண்ணை உங்கள் காரில் இடித்து தள்ளி விட்டு சென்றதிற்கு மன்னிப்பு கேளுங்கள் என பொன்ராஜ் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார். 

இது தொடர்பாக பொன்ராஜ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், நடிகர் விஜய் அவர்களே! ஆதாய‌ சூதாடி‌ நீங்களா? நானா? உங்களை தலைவன் என்று நேசிக்கிற பெண்களில் சில பேர் ஊடகங்களில் தரம் தாழ்ந்து : 

1) அக்காவா இருப்போம், தங்கச்சியா இருப்போம், விஜய்க்கு பெண்டாட்டியா கூட இருப்போம் என்று பொது வெளியில் பேசியதை கண்டித்து திருத்தாமல் அதை ரசித்துக்கொண்டிருந்த நீங்கள் ஆதாய அரசியல் சூதாடியா, நானா? 

2) எனக்கு என்‌புருஷனை விட விஜய்தான் பிடிக்கும் என்ற பெண்மணியை கண்டித்து திருத்தாமல், ரசித்து கொண்டிருந்த நீங்கள் அரசியல் ஆதாய‌ சூதாடியா, நானா? 

3) குப்பை கூட்டிடுறவ கூட நாலு புருஷன் வச்சிருக்கான்னு ஒரு மாணவி பேசி பின்னர் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தாரே - அதை கூட ரசித்துக்கொண்டிருந்த நீங்கள் அரசியல் ஆதாய‌சூதாடியா, நானா? 

4) உங்களை அரசியல் ரீதியாக நான்‌ செய்யும் விமர்சனங்களுக்கு பதில் சொல்ல வக்கில்லாமல், எதற்கெடுத்தாலும் திமுக பின்னால் இறுக்கிறது என்று திமுக போபியா பிடித்து,எதைச் சொன்னால் எதைச் சொன்னால் பித்தம் தெளியும் என்று அலையும் நீங்கள் அரசியல் ஆதாய சூதாடியா, நானா?

5) இன்று காலையில் இருந்து இப்போதுவரை நூற்றூக்கணக்கான மிரட்டல் கால்கள், சமூக வளைத்தளத்தில், வாட்ஸ்ஆப்பில் என்னையும், என் குடும்பத்தையும் இழிவாக, தரக்குறைவாக பேசி திட்டுவதற்கு தான் வெர்சுவல் வாரியர்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறீர்களா?  என்ன ஒரு‌ இழி நிலைக்கு இறங்கி இருக்கிறீர்கள். 

உங்களை போல் நடிப்பவன் அல்ல 

அரசியலில் நான்‌கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வக்கு இல்லை‌ என்றால் இப்படியா வசை பாடுவது.‌ நான்‌ பெண்களை எப்போதும் கண் போல போற்றுபவன், உங்களை போல் வீட்டில், சினிமாவில், உங்கள் கட்சியில் பெண்களை அவமரியாதையாக நடத்திவிட்டு, அரசியலில் பெண்ணை போற்றுபவன் போல் நடிப்பவன் அல்ல. 

எந்த பெண்ணையும் அது உங்கள் ரசிகையாக இருந்தாலும் இழிவு படுத்தும் நோக்கம் எனக்கு இல்லை. ஆனால், பொது வெளியில் காலாச்சார சீர்கேட்டை உருவாக்கும் சில நாதாரிகள் பெண்களாக, உங்கள் ரசிகர்களாக இருந்தாலும், I will call spade as spade. 

முதலில் நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள்

எனவே எனக்கு பாடம் எடுக்கும் முன்பு, நீங்கள் பெண்ணை மதித்து போற்ற கற்றுக்கொள்ளுங்கள், உங்களுக்காக காயம்பட்டு, உயிர்நீத்த இளைஞர்களின் குடும்ப பெண்களிடம் மண்ணிப்பு‌கேளுங்கள்.‌ உங்கள் கட்சி பெண்களுக்கு உங்கள் கட்சி ஆட்களால் இளைக்கப்படும் பாலியல் பலாத்காத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டு பேட்டி கொடுத்த பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேளுங்கள்.‌

உங்களை பார்க்க வந்து காரை மறித்து நியாம் கேட்ட உங்க கட்சி கார பெண்ணை உங்கள் காரில் இடித்து தள்ளி விட்டு சென்றதிற்கு மன்னிப்பு கேளுங்கள்.‌இதை முதலில் நீங்கள் செய்தால், நானும் என் சொல்லால் காயம் பட்ட பெண்ணிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன்.‌  

அலைபேசி மிரட்டல் 

மீண்டும் சொல்கிறேன்,  நான்‌ எந்த பெண்ணையும் பொதுவாக அவதூறு சொல்லவில்லை, அப்படி சொல்லவும் மாட்டேன்.‌  எனவே தொடர்ந்து அலைபேசி மிரட்டல் தொடர்ந்தால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பேன். இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார். 

பொன்ராஜை கண்டித்து விஜய் 

முன்னதாக பொன்ராஜை கண்டித்து விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், இந்த மண்ணின் பெருமைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளைத் தரக்குறைவான, சொல்லொணா வார்த்தையால் தி.மு.க.வின் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் கைக்கூலி ஒருவர் வாய்க்கு வந்தபடி விமர்சித்திருக்கிறார். தி.மு.க. தலைமையின் அரவணைப்பிலும் ஆதரவிலும் செயல்படும் இத்தகைய ஆதாய சூதாடிகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக வன்மையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இதுபோன்ற நபர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத தி.மு.க. அரசையும் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.

த.வெ.க.வைச் சீண்டுவதாக நினைத்து, ஒட்டுமொத்தப் பெண்களையும் அவமதிக்கும் இச்செயலால், வருகின்ற தேர்தலில் தாய்க்குலத்தின் ஏகோபித்த முடிவால் தீய சக்தி தி.மு.க. மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி உறுதி உறுதி. இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார். 

