விஜயகாந்த் ரசிகர்கள் விஜய் பக்கம் செல்வார்களா? விஜய் பிரபாகரன் பதில்!

மதுரை எல்லீஸ் நகர் பகுதி உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தேமுதிக பழங்காநத்தம் பகுதி செயலாளர் லட்சுமணன் இல்ல விழா இன்று (செப்டம்பர் 07) நடைபெற்றது. இதில் தேமுதிக மாநில இளைஞரணி செயலாளர் விஜய பிரபாகரன் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை விஜய பிரபாகரன் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர் பதிலளித்தார்.
விஜய பிரபாகரன் பேசுகையில், தமிழகம் முழுவதும் இல்லம் தேடி உள்ளம் நாடி இரண்டாம் கட்ட பயணம் செய்து வருகிறோம். தேமுதிக எந்தக் கட்சி கூட்டணிக்கு செல்கிறதோ அந்த கட்சிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். தற்போது தேமுதிக மக்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறோம். வரும் ஜனவரி 9ம் தேதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் மாநாடு நடைபெறுகிறது. அப்போது யாருடன் நாங்கள் கூட்டணி வைக்கிறோம் என்பது அறிவிக்கப்படும்.
விஜய் மதுரையில் நடத்திய மாநாட்டில் விஜயகாந்த் குறித்து பேசினார். எனவே விஜயகாந்தின் ரசிகர்கள் விஜய் பக்கம் சென்று விடுவார்களா என்ற கேள்விக்கு எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த விஜய பிரபாகரன், கேப்டன் விஜயகாந்த்-க்கும் விஜய்க்கும் மிகப்பெரிய அளவில் நட்பு உள்ளது. அதை தான் விஜய் தனது மாநாட்டு மேடையில் வெளிப்படுத்தினார். விஜயகாந்தின் ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் அவ்வளவு முட்டாள்கள் அல்ல அவர்கள் எப்போதும் தேமுதிகவுடன் தான் நிற்பார்கள். விஜய் எங்கள் வீட்டுப்பிள்ளை என பிரேமதா விஜயகாந்த் சொல்லி இருக்கிறார். அண்ணன் விஜய் அவர்களை எங்களுக்கு பிடிக்கும் அவரது திரைப்பட நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றிற்கு நான் சென்றிருக்கிறேன்.
அதனால் எங்களுக்கு அவர் எதிரி இல்லை. நாம் தமிழர் சீமான் அவர்கள் அன்றைய தினம் கேப்டன் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தபோது கேப்டனை திட்டியதால் ஓட்டு வாங்கினார். அரசியலில் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை எதிரியும் இல்லை என்றார்.
மேலும், பாஜக - அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து அமமுக வெளியேறியது பற்றிய கேள்விக்கு, "பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அமமுக வெளியேறியது என்பது அவர்களின் உட்கட்சி விவகாரம். அதில் நான் கருத்து சொன்னால் தவறாக இருக்கும்." எனப் பதில் அளித்தார் விஜய பிரபாகரன்.
