தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விக்கிரவாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விக்கிரவாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விக்கிரவாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 75), கடந்த சில ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து இடைத்தேர்தல்களைச் சந்தித்த ஒரு பரபரப்பான தொகுதியாகும். கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் நா. புகழேந்தி வெற்றி பெற்றார். அவரது மறைவையடுத்து, 2024-ல் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அன்னியூர் சிவா மாபெரும் வெற்றி பெற்றார். தற்போதைய 2026 சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலிலும் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-வான அன்னியூர் சிவாவே மீண்டும் திமுக வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து, அதிமுக கூட்டணியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (PMK) சார்பில் சி. சிவக்குமார் போட்டியிடுகிறார்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
விக்கிரவாண்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அன்னியூர் சிவா
அதிமுக கூட்டணி (PMK): சி. சிவக்குமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுபா சந்திரசேகரன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஏ. விஜய் வடிவேல்
விக்கிரவாண்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021 & 2024 இடைத்தேர்தல்
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றது. அதன்பிறகு 2024-ல் நடந்த இடைத்தேர்தலிலும் திமுகவே தொகுதியை தக்கவைத்தது.
2021 வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: நா. புகழேந்தி (திமுக) - 93,730 வாக்குகள் (48.41%)
இரண்டாம் இடம்: முத்தமிழ்ச் செல்வன் (அதிமுக) - 84,157 வாக்குகள் (43.47%)
வாக்கு வித்தியாசம்: 9,573 வாக்குகள்
2024 இடைத்தேர்தல் வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: அன்னியூர் சிவா (திமுக) - 1,24,053 வாக்குகள் (63.22%)
இரண்டாம் இடம்: அன்புமணி சி (பாமக) - 56,296 வாக்குகள் (28.69%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் அன்னியூர் சிவா தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளரை 67,757 வாக்குகள் என்ற பிரம்மாண்ட வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வானூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மயிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
விழுப்புரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருக்கோவிலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செஞ்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ