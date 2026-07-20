/சாத்தானின் ஆட்சியா இது? எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு கொதித்தெழும் திமுக!

DMK MLA Markandeyan Arrest: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, திமுக பொதுக் கூட்டம் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில் பேசிய எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், முதல்வர் விஜய் சட்டசபையை கூட்டினால் எலும்பை உடைப்போம். சட்டமன்றத்தை கூட்டும்போது எலும்பு இருக்காது. எலும்பை உடைத்து தான் வெளியே அனுப்புவோம். கூட்டிப்பாருங்க சட்டமன்றத்தை. நீங்கள் தான் கரூரில் இருந்து ஓடினீர்கள். நாங்கள் கிடையாது.
பேய் அடித்தவர் போல் சட்டமன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர்” என பேசினார். எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் முதல்வர் விஜய்யை சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு தவெக தரப்பில் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது. எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேச்சுக்கு தவெகவினர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
அதன்பேரில் இன்று அதிகாலை விளாத்திகுளம் பகுதியில் மார்க்கண்டேயனை கைது செய்தனர். மிரட்டல், அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், வெறுப்புணர்வை தூண்டுதல் ஆகிய 3 பிரிவுகளின் கீழ் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு திமுகவினர் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், "ஜனநாயகப் பண்புகள் அறவே இன்றிச் செயல்படும் த.வெ.க. ஆட்சியில், விளாத்திக்குளம் எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதற்குக் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆட்சியில் நடைபெறும் தவறுகளையும் அவலங்களையும் சுட்டிக்காட்டும் தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இணைய ஆதரவாளர்கள் என அனைவரையும் தொடர்ந்து வேட்டையாடி வருகிறது Take Diversion Model த.வெ.க. அரசு. "அவதூறு வழக்குகளில் கூட எதற்குத் தொடர்பில்லாத குற்றப்பிரிவுகளைச் சேர்க்கிறீர்கள்?" என நீதிமன்றத்திடம் சமீபத்தில்தானே குட்டு வாங்கினீர்கள்?
கைது செய்யப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனது வழக்கறிஞர் மற்றும் ஆதரவாளர்களைச் சந்திக்கக் கூட மறுக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கான மருந்துகளை வழங்கச் சென்றவர்களும் தடுக்கப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவரின் அடிப்படைச் சட்ட உரிமைகளும் மனித உரிமைகளும்கூட மறுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது சட்டத்தின் ஆட்சியா, சாத்தானின் ஆட்சியா?
மைதானத்தில் மாத்திரை அரைத்த அமைச்சர் மீதும், சொந்தக் கட்சி பெண் உறுப்பினரின் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்குமே நடவடிக்கை எடுக்க வக்கற்ற த.வெ.க. அரசு அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு மட்டும் அலறித் துடித்துக் கைது செய்வது ஏன்? ஆட்சியாளர்களின் சட்டத்துக்குப் புறம்பான உத்தரவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி அவர்களின் மனதைக் குளிர்விப்பது காவல்துறையினரின் பணி அல்ல! சட்டப்படியும் மனசாட்சிப்படியும் செயல்படுங்கள். இல்லாவிட்டால், there will be consequences” என தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, கனிமொழி எம்பி கூறுகையில், "விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் அவர்களை அராஜகமான முறையில் கைது செய்திருக்கும் தவெக அரசின் செயல் வன்மையாகக் கண்டிக்கதக்கது. விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தொடர்ந்து திமுகவினர் மீது காவல்துறையை ஏவி அடக்கிடப் பார்க்கும் தவெக அரசுக்கு ஜனநாயக வழியில் தக்க பாடம் புகட்டப்படும். உடனடியாக, மார்கண்டேயன் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, அப்பாவு கூறுகையில், "நீங்கள் என்ன மொழியில் பேசினீர்களோ அதே மொழியில் பதில் தந்துள்ளார் மார்க்கண்டேயன். எங்களை சட்டமன்றத்திற்குள் பூட்டி வைத்து ஏதாவது செய்ய நினைத்தால் எங்கள் கை பூ பறிக்கவா செய்யும்? என்று தற்காப்பு உணர்வுடன் அவர் பேசியுள்ளார். முட்டாள் முதல்வரே என்று பேசியவர்க்கும், தம்பி குடும்பத்தை வீடு புகுந்து தாக்கியவருக்கும், லட்சக்கணக்கான ஒரு திரண்ட மைதானத்தில் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியவருக்கும் அமைச்சர் பொறுப்பு கொடுத்து அழகு பார்க்கும் நீங்கள், உங்கள் கட்சியினருக்கு ஒரு நியாயம்?
எதிர்கட்சியினருக்கு ஒரு நியாயமா? உங்களோடு இருப்பவர்களின் குற்றங்களை பொறுத்துக்கொள்ள பழகிய உங்களுக்கு எதிர்க்கட்சியினரின் விமர்சனத்தை ஏற்கும் மனப்பக்குவம் இல்லாமல் போனது ஏன் ? தலைவர்களின் படங்களை வெறுமனே அலங்கரித்தால் மட்டும் போதாது..அவர்களது பண்பும் வரவேண்டும்” என்றார்.