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சாத்தானின் ஆட்சியா இது? எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு கொதித்தெழும் திமுக!

DMK MLA Markandeyan Arrest: ஜனநாயகப் பண்புகள் அறவே இன்றிச் செயல்படும் த.வெ.க. ஆட்சியில், விளாத்திக்குளம் எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதற்குக் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:46 PM IST
சாத்தானின் ஆட்சியா இது? எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு கொதித்தெழும் திமுக!
Image Credit: DMK MLA Markandeyan ArrestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சாத்தானின் ஆட்சியா இது? எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு கொதித்தெழும் திமுக!
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