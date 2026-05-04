தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விளாத்திகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விளாத்திகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென் தமிழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விளாத்திகுளம் தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 213வது தொகுதியாகும்.
இத்தொகுதி தூத்துக்குடியின் வடக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. விளாத்திகுளம் தாலுகா, எட்டயப்புரம் தாலுகாவின் ஒரு பகுதி, புதூர் தாலுகாவை உள்ளடக்கியது.
இங்கு ரெட்டியார சமூகத்தினர் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக தேவர் சமூகத்தினர் (உட்பிரிவுகள்) அதிகம் வசிக்கின்றனர். பட்டியலின மக்கள் பரவலாக வசிக்கின்றனர். நாயக்கர், நாடார், யாதவர் உள்ளிட்டோரும் குறிப்பிட்டளவில் உள்ளனர்.
விளாத்திகுளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) விளாத்திகுளம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளாத்திகுளம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஜி.வி. மார்கண்டேயன் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அதிமுக (ADMK): ஆர். சத்யா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பாலாஜி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): காசிராம்
விளாத்திகுளம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,00,484
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,04,482
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 16
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,04,982
விளாத்திகுளம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.18% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 7% அதிகம்).
விளாத்திகுளம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஜி.வி. மார்கண்டேயன் (திமுக) - 90,348 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சின்னப்பன் (அதிமுக) - 51,799 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: பாலாஜி - 11,828 வாக்குகள்
விளாத்திகுளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விளாத்திகுளம் தொகுதியில் 77.06% வாக்குகள் பதிவாகின.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ