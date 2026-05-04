  தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vilavancode Election Result 2026: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள விளவங்கோடு (Vilavancode) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 06:43 AM IST
விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விளவங்கோடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 233வது தொகுதியாகும்.

மலைவளம், ரப்பர் தோட்டங்கள் நிறைந்த கன்னியாகுமரியின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள முக்கியத் தொகுதியாகும். தமிழ்நாடு - கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ளது. மலையாளி சமூகத்தினர், நாடார் சமூகம், மீனவர் சமூகம், ஈழவர், பட்டியலின சமூகத்தினர் பரவலாக வசிக்கின்றனர். 

விளவங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) விளவங்கோடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விளவங்கோடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

காங்கிரஸ் (INC): டி.டி. பிரவீன்(திமுக கூட்டணியில்)

பாஜக (BJP): விஜயதாரணி (அதிமுக கூட்டணியில்)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மரிய ஸ்டெல்லா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மைக்கேல் குமார்

விளவங்கோடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,12,612
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,14,043
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,26,658

விளவங்கோடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.71% ஆகும் (இது முந்தைய 2021 தேர்தலை விட 8% அதிகம்).

விளவங்கோடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: விஜயதாரணி (காங்கிரஸ்) - 87,744 வாக்குகள் (திமுக கூட்டணியில்)

இரண்டாம் இடம்: ஜெயசீலன் (பாஜக) - 60,859 வாக்குகள் (அதிமுக கூட்டணியில்)

நாம் தமிழர் கட்சி: மேரி அட்லின் - 12,292 வாக்குகள்

விளவங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விளவங்கோடு தொகுதியில் 67.12% வாக்குகள் பதிவாகின.

விளவங்கோடு சட்டசபை இடைத்தேர்தல் முடிவு 2024

வெற்றி: தாரகை கத்பர்ட் (காங்கிரஸ்) - 91,054 வாக்குகள் (திமுக கூட்டணியில்)

தோல்வி: வி.எஸ்.நந்தினி (பாஜக) - 50,880 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெமினி - 8,150

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

