தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விளவங்கோடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 233வது தொகுதியாகும்.
மலைவளம், ரப்பர் தோட்டங்கள் நிறைந்த கன்னியாகுமரியின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள முக்கியத் தொகுதியாகும். தமிழ்நாடு - கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ளது. மலையாளி சமூகத்தினர், நாடார் சமூகம், மீனவர் சமூகம், ஈழவர், பட்டியலின சமூகத்தினர் பரவலாக வசிக்கின்றனர்.
விளவங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) விளவங்கோடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளவங்கோடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): டி.டி. பிரவீன்(திமுக கூட்டணியில்)
பாஜக (BJP): விஜயதாரணி (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மரிய ஸ்டெல்லா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மைக்கேல் குமார்
விளவங்கோடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,12,612
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,14,043
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,26,658
விளவங்கோடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.71% ஆகும் (இது முந்தைய 2021 தேர்தலை விட 8% அதிகம்).
விளவங்கோடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: விஜயதாரணி (காங்கிரஸ்) - 87,744 வாக்குகள் (திமுக கூட்டணியில்)
இரண்டாம் இடம்: ஜெயசீலன் (பாஜக) - 60,859 வாக்குகள் (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி: மேரி அட்லின் - 12,292 வாக்குகள்
விளவங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விளவங்கோடு தொகுதியில் 67.12% வாக்குகள் பதிவாகின.
விளவங்கோடு சட்டசபை இடைத்தேர்தல் முடிவு 2024
வெற்றி: தாரகை கத்பர்ட் (காங்கிரஸ்) - 91,054 வாக்குகள் (திமுக கூட்டணியில்)
தோல்வி: வி.எஸ்.நந்தினி (பாஜக) - 50,880 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெமினி - 8,150
