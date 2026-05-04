தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விழுப்புரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விழுப்புரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் தலைநகராகவும், மாவட்டத்தின் மிக முக்கியத் தொகுதியாகவும் விளங்குவது விழுப்புரம் (பொது) சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 74) ஆகும். கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியைத் திமுக கைப்பற்றியது. இந்த 2026 தேர்தலில், ஆளும் திமுக கட்சி சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ டாக்டர் இரா. லட்சுமணனை மீண்டும் களமிறக்கியுள்ளது. அவரை எதிர்த்து, அதிமுக சார்பில் கே. விஜயா போட்டியிடுகிறார். இந்தத் தொகுதியில் திமுக-அதிமுக இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது.
விழுப்புரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று விழுப்புரம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
விழுப்புரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டாக்டர் இரா. லட்சுமணன்
அதிமுக (AIADMK): கே. விஜயா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அபிநயா பொன்னிவளவன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என். மோகன்ராஜ்
விழுப்புரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விழுப்புரம் தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: டாக்டர் இரா. லட்சுமணன் (திமுக) - 1,02,271 வாக்குகள் (49.92%)
இரண்டாம் இடம்: சி.வி. சண்முகம் (அதிமுக) - 87,403 வாக்குகள் (42.66%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் இரா. லட்சுமணன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுகவின் முக்கியத் தலைவரான சி.வி. சண்முகத்தை 14,868 வாக்குகள் என்ற வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மயிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வானூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
விக்கிரவாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருக்கோவிலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செஞ்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ