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அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் கொடூர கொலை! பள்ளி திறப்பு முதல் நாளே ஷாக்.. விழுப்புரத்தில் சம்பவம்

Villupuram Teacher Murder: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். கொலை செய்யப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு உடலை மீட்ட போலீசார் கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:53 PM IST
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் கொடூர கொலை! பள்ளி திறப்பு முதல் நாளே ஷாக்.. விழுப்புரத்தில் சம்பவம்
Image Credit: Villupuram Teacher Murder

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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