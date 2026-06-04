/அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் கொடூர கொலை! பள்ளி திறப்பு முதல் நாளே ஷாக்.. விழுப்புரத்தில் சம்பவம்

Villupuram Teacher Murder: தமிழகத்தில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் முடிந்து, மே மாதம் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று முதல் 1-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து அரசு நிதியுதவி மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. இதையொட்டி பள்ளிகளுக்கு திரும்பிய மாணவ, மாணவிகளுக்கு பல்வேறு இடங்களில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து முதன்முறையாக பள்ளியில் சேரும் புதிய மாணவர்களையும் ஆசிரியர்கள் அன்புடன் வரவேற்றனர். மேலும், மாணவர்களுக்கு சீருடை, புத்தகம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பள்ளி திறப்பு முதல் நாளே அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த அம்மாக்குளம் கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஆசிரியர் இளங்கோவன் என்பவர் (50) தனது தாயுடன் தனியாக வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் திருமணமான ஒரு மாதத்திற்குள்ளேயே தனது மனைவி பிரிந்த நிலையில் மேல் ஓலக்கூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார்.
வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த இளங்கோ சுயதொழிலாக பழைய இரும்பு பொருட்களை வாங்கி விற்கும் பணியையும் மற்றும் வட்டிக்கு பணம் தரும் பணியையும் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்று மாலை 3 மணி அளவில் தனது தாய் மற்றும் சகோதரிகள் தொடர்ந்து சகோதரர் இளங்கோவுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட போது ஆசிரியர் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் தொலைபேசியை தொடர்பு கொள்ளாத நிலையில் சந்தேகம் அடைந்தனர்.
தொடர்ந்து, ஆசிரியரின் அக்கா மகன் வீட்டில் வந்து பார்த்தபோது வீட்டிற்குள் துர்நாற்றம் வீசுவதை அறிந்து தனது உறவினர்களுடன் சேர்ந்து வீட்டினுள் சென்று பார்த்த போது உடல் உருமாறி அழுகிய நிலையில் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து அக்கிராம மக்கள் வளத்தி போலீசாருக்கு கொடுத்தனர். இந்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சாய் பிரனீத் மற்றும் தடவியவியல் நிபுணர் ராஜிவ் மற்றும் செஞ்சி காவல் துனை கண்காணிப்பாளர் ரமேஷ் ராஜ் மற்றும் வளத்தி போலீசார் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அரசு பள்ளி ஆசிரியர் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்ததும் வீட்டினில் மிளகாய் பொடி தூவி இருந்ததையும் கண்டு போலீசார் இது கொலையாக இருக்கலாம் என சந்தேகித்து உடலை பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. மேலும் கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் குறித்து போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் ஆசிரியர் இளங்கோவன் கடந்த ஆண்டு நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவர் என்றும், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு செஞ்சி அடுத்த நெகனூர் ஏரிக்கரை அருகே ஆசிரியர் இளங்கோவனை மர்ம நபர்கள் கொலை செய்ய முயற்சித்த சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை அதிகரித்து இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு வருகிறது. தவெக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிராக வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கோவையில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து, நெல்லை, தூத்துக்குடி என பல்வேறு இடங்களில் கொலை சம்பவங்களும் அரங்கேறி இருக்கிறது. கொலை, வன்முறை சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது. பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க தமிழக அரசு தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.